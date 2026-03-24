Epic Games, dezvoltatorul jocului Fortnite, concediază peste 1.000 angajați

Compania care face jocul video Fortnite, Epic Games, anunță concedieri care afectează peste 1.000 oameni, pe fond economic.

Epic a postat nota transmisă angajaților companiei pe site-ul oficial, în care spune că aceste concedieri nu sunt pe fondul adoptării AI, ci au loc din cauza unei creșteri mai lente și unei economii dificile.

„Cheltuim semnificativ mai mult decât câștigăm și trebuie să facem reduceri majore pentru a menține compania finanțată”, a scris Epic.

Persoanele afectate de concedieri vor primi un pachet de cel puțin 4 luni de salariu de bază, cu mai multe în funcție de vechime.

Producătorul Fortnite scrie că a avut provocări în a livra conținut de calitate în mod consecvent și că a revenit de curând pe telefoanele mobile și se adaptează acestei schimbări.

Noul anunț vine la 3 ani de la ultima rundă de concedieri, în urma cărora au fost disponibilizați 800 de angajați, în jur de 16% din forța de muncă a companiei de la acea vreme, potrivit Gamesindustry.biz.

În același timp, concedierile au fost anunțate la două săptămâni după ce Epic a anunțat că va scumpi V-Bucks, moneda virtuală folosită în Fortnite, „pentru a ajuta la plata facturilor”.