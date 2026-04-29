Compania românească Electro-Alfa: venituri în urcare cu aproape 30% în 2025 și profit de circa 20 milioane euro. Ținta grupului fondat de antreprenorul Gheorghe Ciubotaru

La scurt timp după listarea pe Bursa de Valori București (3 martie 2026), Electro-Alfa International a publicat rezultatele financiare pe 2025: venituri de 832 milioane lei (+28% față de 2024) și un profit net de 100 milioane lei (aproximativ 20 milioane euro).

Fabrica „trage” grupul: creștere accelerată pe producție

Veniturile totale au ajuns la 832 milioane lei, în creștere cu 28% față de anul anterior, în timp ce profitul operațional a urcat la 115 milioane lei (+71%). Profitul net a crescut cu 74%, până la 100 milioane lei.

Segmentul de Producție/Fabrici a rămas principalul motor, cu venituri externe de 457 milioane lei (+55%) și un profit operațional de 78 milioane lei (+91%). Evoluția reflectă atât volume mai ridicate de producție, cât și o eficiență operațională îmbunătățită.

Proiecte mai eficiente, profit mai mare pe EPC

Segmentul de servicii EPC a generat venituri externe de 374 milioane lei, în creștere cu 5%, în timp ce profitul operațional a urcat la 38 milioane lei (+41%).

Segmentul continuă să joace un rol important în modelul integrat al grupului, facilitând utilizarea echipamentelor produse intern și accesul la proiecte complexe.

IPO-ul aduce capital pentru expansiune și ținte de 1 miliard lei

Listată pe Piața Principală a BVB în urma unei oferte publice inițiale care a adus încasări nete de 544 milioane lei, compania vizează extinderea activității.

„Extinderea în SUA, unde veniturile au crescut cu aproape 41%, evidențiază capacitatea noastră de a câștiga contracte relevante într-una dintre cele mai competitive piețe din lume, menținând totodată o structură diversificată, fără a depinde de un singur client, segment sau geografie”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Președinte al Consiliului de Administrație și fondator al companiei.



„Anticipăm că 2026 va aduce un context mai dinamic din perspectiva condițiilor de piață, iar noi vom rămâne atenți la provocările legate de execuție, conversia proiectelor și volatilitatea mediului de afaceri internațional și național”, a adăugat Ștefan Petrea, CEO al companiei.



Pentru 2026, compania vizează venituri de peste 1 miliard lei, EBITDA de 133 milioane lei și un profit brut de 111 milioane lei.