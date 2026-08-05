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ANAF a publicat „lista neagră” și „lista albă” a firmelor cu și fără datorii la stat la 30 iunie 2026

ANAF a publicat „lista neagră” și „lista albă” a firmelor cu și fără datorii la stat la 30 iunie 2026
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat „lista neagră” a firmelor care nu și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale, precum și „lista albă” a contribuabililor persoane juridice fără datorii la stat. Lista face referire la situația de la 30 iunie 2026.

Pe „lista neagră” apar 48.107 persoane juridice cu datorii fiscale restante. 

Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Potrivit unui comunicat al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

  • a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice;

Accesează AICI „lista neagră” a contribuabililor persoane juridice cu obligații fiscale restante la 30 iunie 2026. 

La polul opus, pe „lista albă”, care poate fi consultată AICI, figurează 578.931 de persoane juridice fără obligații fiscale restante.

Amintim că firmele trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții pentru a fi incluse în lista albă a ANAF:

  • sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal; 
  • au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei; 
  • nu înregistrează obligaţii bugetare restante.

La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane juridice, existente la nivelul organelor fiscale.

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