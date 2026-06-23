Dristor Kebap își invită clienții să devină acționari. Grupul românesc de fast-food țintește până la 2 milioane EUR prin SeedBlink

Grupul Dristor Kebap a lansat o campanie de finanțare pe platforma SeedBlink, cu un obiectiv inițial de 1 milion de euro, care poate fi extins până la 2 milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Runda reprezintă prima etapă a unui program mai amplu de atragere de capital, de până la 5 milioane de euro, destinat extinderii rețelei, investițiilor în tehnologie și consolidării infrastructurii operaționale. Investiția minimă este de 2.500 de euro, iar compania spune că peste 500.000 de euro erau deja angajați de investitori înainte de deschiderea publică a ofertei.

De la 12 restaurante la 25 de unități până în 2030

Compania operează în prezent 12 restaurante aflate integral în proprietatea sa și urmărește extinderea la 25 de locații până în 2030.

Strategia include dezvoltarea unor formate complementare, precum drive-thru, unități dedicate comenzilor online și creșterea capacităților de producție și logistică.

Potrivit planurilor anunțate, grupul țintește venituri de 43 de milioane de euro până în 2030 și pregătește, pe termen lung, accesarea pieței de capital.

„În ultimii ani am investit constant în infrastructură, tehnologie și oameni pentru a construi o companie capabilă să crească la scară națională. Astăzi avem un model operațional validat, o echipă matură și o platformă care poate susține următoarea etapă de dezvoltare. Deschiderea companiei către investitori reprezintă un pas firesc în evoluția Dristor Kebap și o oportunitate de a accelera planurile pe care le-am construit pentru următorii ani”, a declarat Fatih Pakcan, fondator și președinte executiv al Grupului Dristor Kebap.

Primele investiții vin cu o evaluare preferențială

Primele 2 milioane de euro atrase beneficiază de o evaluare preferențială de 10 milioane de euro, reprezentând un discount de 33%, potrivit companiei. În paralel cu campania de pe SeedBlink, Dristor Kebap poartă discuții și cu fonduri de investiții și investitori instituționali interesați de următoarea etapă de dezvoltare.

Eric Bartha, Corporate Development Advisor, spune că listarea pe platformă reprezintă începutul unui plan mai amplu.

„Dristor Kebap este primul brand de fast-food românesc care își invită clienții să devină acționari. Vrem să oferim oamenilor care se alătură în acest moment oportunitatea de a-și tripla investiția până în 2030. Listarea pe SeedBlink este primul pas dintr-un plan care vrem să se finalizeze cu listarea pe bursă”, a explicat acesta.

Tehnologia și inteligența artificială, pe lista investițiilor

O parte din fondurile atrase va merge către digitalizare, automatizare și implementarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială pentru managementul comenzilor și prognoza cererii. Compania susține că investițiile în infrastructura tehnologică au aceeași importanță ca deschiderea de noi restaurante.

„Nu construim doar restaurante. Construim infrastructura care ne permite să operăm eficient la scară. Investițiile în producție, tehnologie și digitalizare au aceeași importanță ca investițiile în noile locații, deoarece acestea generează avantajele competitive care pot susține creșterea pe termen lung”, a adăugat Fatih Pakcan.

SeedBlink: Investitorii caută și companii mature, nu doar startup-uri tech

Potrivit lui Andrei Dudoiu, CEO și cofondator SeedBlink, listarea Dristor Kebap arată interesul investitorilor pentru companii profitabile, din afara sectorului tehnologic.

„În 25 de ani, Dristor Kebap a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri din HoReCa-ul local, iar astăzi se deschide pentru prima dată către investitori externi. Vorbim despre un business profitabil, cu o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, nu despre o investiție early-stage în tech. Tot mai mulți investitori ne cer acest tip de oportunități, care le diversifică portofoliul cu un alt profil de risc. Iar noi vrem ca SeedBlink să devină, în timp, infrastructura de finanțare și pentru companii ca aceasta”, a spus Andrei Dudoiu.

Înființat în 1999 de familia Pakcan, grupul Dristor Kebap are peste 300 de angajați și operează 12 locații proprii. Compania spune că dezvoltarea de până acum a fost realizată prin reinvestirea profiturilor și capitalul propriu al fondatorului.











