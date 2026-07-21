Doar 2% dintre joburile disponibile în România sunt complet remote. Românii caută însă masiv munca de acasă (Analiză)

Doar 2% dintre locurile de muncă active pe platforma de recrutare BestJobs sunt complet remote, în timp ce 83% presupun exclusiv prezența la birou. Oferta redusă contrastează cu interesul candidaților români, pentru care opțiunea „de acasă” este al treilea cel mai folosit filtru de căutare. Aproximativ 6% dintre joburile disponibile pe platformă oferă un regim hibrid, potrivit datelor transmise marți, 21 iulie 2026, de BestJobs.

Platforma nu precizează în ce categorie intră restul de 9% dintre anunțurile active.

România, pe ultimul loc în UE la munca de acasă

România continuă să fie țara din Uniunea Europeană în care munca de acasă este cel mai puțin răspândită, susține BestJobs, citând cele mai recente date Eurostat.

Doar 1,3% dintre angajații români ar lucra în mod obișnuit de acasă, față de o medie de 8,8% la nivelul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, interesul candidaților pentru locurile de muncă flexibile nu a scăzut. Filtrul „de acasă” este al treilea cel mai utilizat criteriu de căutare pe BestJobs, ceea ce indică o diferență importantă între preferințele angajaților și oferta companiilor.

„Datele arată clar că nu asistăm la o scădere a interesului pentru munca remote, ci la o reducere a oportunităților oferite de angajatori. Candidații continuă să caute flexibilitate, însă piața locală merge într-o direcție diferită față de multe economii europene”, afirmă Călin Fusu, fondator și CEO al BestJobs.

Unde se mai găsesc joburi remote și hibride

Cele mai multe locuri de muncă în regim hibrid sunt disponibile în sectoarele IT și Telecom, BPO și Shared Services, Marketing și Publicitate, precum și în Asigurări.

Aproape jumătate dintre toate joburile complet remote publicate în anul 2026 pe BestJobs provin din domeniile Call Center și BPO.

Oferta de muncă flexibilă rămâne astfel concentrată în industriile în care activitatea poate fi desfășurată integral sau în mare parte prin intermediul instrumentelor digitale.

În producție, retail, logistică și în alte sectoare importante ale economiei românești, o mare parte dintre posturi presupun în continuare prezența fizică a angajaților.

Românii lucrează de acasă pentru firme străine

În timp ce companiile locale oferă puține joburi la distanță, o parte dintre specialiștii români, în special cei din IT, lucrează remote pentru angajatori din Statele Unite și Europa de Vest, mai arată BestJobs.

Unele firme internaționale recrutează dezvoltatori software din România prin modele de tip „Employer of Record”. În acest sistem, o companie specializată devine angajatorul legal al salariatului din România și gestionează contractul, plata salariului, taxele și obligațiile administrative pentru compania străină.

Potrivit informațiilor prezentate de platforma de recrutare, salariile oferite unor astfel de specialiști pot ajunge la aproximativ 70.000 de dolari pe an, adică aproape 5.830 de dolari pe lună înainte de taxe.

Companiile străine sunt atrase de nivelul competențelor tehnice, costurile mai reduse comparativ cu piețele occidentale și apropierea României de fusurile orare europene.

Se conturează astfel un paradox al pieței muncii: specialiștii români sunt considerați suficient de competitivi pentru a lucra de la distanță pentru firme internaționale, în timp ce mulți angajatori locali continuă să favorizeze prezența la birou.

Riscul pentru firmele care elimină flexibilitatea

Diferența dintre preferințele candidaților și politica angajatorilor poate deveni o problemă pentru companiile care încearcă să recruteze sau să păstreze angajați cu experiență.

BestJobs explică nivelul redus al muncii remote atât prin structura economiei românești, dominată de industrii în care prezența fizică este necesară, cât și printr-o cultură managerială bazată încă pe control și supraveghere directă. România avea o pondere redusă a muncii de acasă inclusiv în perioada restricțiilor sanitare, când mai puțin de unul din cinci angajați lucra de la distanță, potrivit platformei.

În condițiile în care firmele din alte state pot recruta direct specialiști din România și le pot oferi atât salarii mai mari, cât și flexibilitate, companiile locale care impun întoarcerea permanentă la birou riscă să concureze pentru angajați nu doar cu firmele din același oraș sau din aceeași țară, ci cu angajatori de pe întreaga piață internațională.