ANAF: O firmă de pază a cauzat un prejudiciu de 12 milioane lei, prin neplata impozitelor și a contribuțiilor pe salariile angajaților

ANAF susține, într-un comunicat transmis marți, că inspectorii săi antifraudă au descoperit o firmă din județul Iași care ar fi prejudiciat bugetul general al statului prin prestarea de servicii de pază și protecție „fără îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare forței de muncă utilizate”.

Verificările efectuate au relevat „neconcordanțe majore” între volumul activității desfășurate, respectiv numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate și obligațiile fiscale declarate în ceea ce privește veniturile salariale.

Pentru a profita de prevederile legale conform cărora de la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate, firma a solicitat la data de 27.08.2024 deschiderea procedurii generale a insolvenţei, mai spune ANAF.

Asta deși activitatea firmei ar fi „crescut considerabil” în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 de angajați asiguraţi până la 264 de angajați.

ANAF mai acuză că, pe tot parcursul verificărilor, firma ieșeană „a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situației de fapt și nu a pus la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale”.

În urma controlului, Antifrauda ANAF a constatat că, pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, firma ieșeană ar fi „utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadă verificată, dar în declarațiile D112 depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals chiar și cu 8 ore lucrate într-o lună”.

Din verificarea operațiunilor bancare ale firmei, ANAF a constatat „retrageri masive de numerar”, cu scopul declarat de plată a unor salarii, „fără ca aceste sume să se regăsească în declarațiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate”.

Astfel, firma de pază „nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei”, acuză acum ANAF.

Mai departe Fiscul spune că va sesiza și organele de urmărire penală în acest caz.

„Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acțiune inițiate la nivel național care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor s-a realizat pe baza analizei de risc care s-a efectuat prin evaluarea datelor și informațiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce privește obiectivele de pază contractate”, menționează ANAF.