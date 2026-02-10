Digi anunță recompensarea acționarilor prin emiterea de acțiuni gratuite

Compania de telecomunicații Digi Communications N.V., controlată de omul de afaceri bihorean Zoltán Teszári, vrea să distribuie acțiuni gratuite (dividend în acțiuni) către acționarii săi, firma urmând astfel să-și crească numărul de acțiuni, prin emisiune de noi titluri.

Propunerea va fi supusă votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 20 martie 2026, a precizat compania, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Propunerea are ca obiectiv recunoașterea sprijinului pe termen lung al acționarilor prin conversia unei părți din rezultatul reportat și rezervele generale ale Companiei în capital social și distribuirea, cu titlu gratuit, a unor acțiuni nou emise, proporțional cu deținerile fiecărui investitor.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat:

„Considerăm această propunere o modalitate de a le mulțumi acționarilor noștri pentru încrederea și angajamentul lor pe termen lung față de Digi. Prin distribuirea de acțiuni gratuite, ne propunem să susținem în continuare lichiditatea și să îmbunătățim accesibilitatea acțiunilor DIGI pe Bursa de Valori București”.

Conform propunerii, Digi Communications ar urma să emită până la două noi acțiuni de Clasa A pentru fiecare acțiune existentă de Clasa A și până la două noi acțiuni de Clasa B pentru fiecare acțiune existentă de Clasa B, prin capitalizarea unei părți a profiturilor din anii precedenți, precum și a rezervelor, pentru o valoare totală de până la 13 milioane de euro.

În urma distribuirii de acțiuni gratuite, numărul total de acțiuni ar urma să crească de la 100 de milioane pana maximum 300 de milioane, din care ar fi emise aproximativ 193,7 milioane de acțiuni de Clasa A și 106,3 milioane de acțiuni de Clasa B. În linie cu practica pieței în cazul distribuirii de acțiuni gratuite, inițiativa va menține structura acționariatului Companiei, acționarii păstrându-și participațiile proporționale.

Prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, distribuirea de acțiuni gratuite este așteptată să contribuie la îmbunătățirea activității de piață și la condiții de tranzacționare mai eficiente pentru investitori. Totodată, un număr mai mare de acțiuni poate spori accesibilitatea titlurilor pe piață, menținând în același timp valoarea deținută de fiecare acționar.

Acțiunile gratuite ar urma să fie alocate automat acționarilor înregistrați la data de referință, prin intermediul Depozitarului Central din România și al registrului acționarilor Companiei, în conformitate cu calendarul de decontare care urmează să fie stabilit de Consiliul de Administrație.

Dacă hotărârea va fi aprobată de către acționari, emiterea acțiunilor gratuite este preconizată să aibă loc cel târziu până la data de 30 iunie 2026, calendarul exact și detaliile tehnice urmând să fie comunicate ulterior.