Detașarea salariaților în UE: Ce se schimbă și ce trebuie să știe angajatorii români (consultanți)

Noi reguli europene privind securitatea socială urmează să aducă o schimbare privind condițiile de detașare a salariațior în alte state membre, de la notificarea prealabilă și verificarea mai riguroasă a certificatelor A1 până la noi cerințe pentru detașările succesive, informează o firmă de consultanță într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Pentru companiile din România, impactul va fi, în principal, unul administrativ, iar planificarea detașărilor, documentația necesară și respectarea condițiilor pentru obținerea certificatului A1 vor deveni și mai importante.

Printre sectoarele pentru care schimbările vor fi relevante se numără construcțiile, industria, anumite categorii de servicii, inclusiv activități profesionale, științifice, tehnice, administrative și de suport, precum și munca temporară, spun specialiștii TPA România, firmă specializată în contabilitate, fiscalitate, audit financiar și consultanță juridică.

Noile reguli privind lucrătorii detașați și persoanele care își desfășoară activitatea în două sau mai multe state membre fac parte din Reforma europeană a coordonării sistemelor de securitate socială, adoptate în primă lectură de Parlamentul European în iulie 2026 și care se preconizează că vor fi aprobate formal de Consiliul Uniunii Europene în septembrie 2026, după aproape un deceniu de negocieri. Aceasta acoperă mai multe domenii, inclusiv prestațiile de șomaj, îngrijirea pe termen lung, prestațiile familiale și accesul persoanelor inactive economic la anumite beneficii sociale și prevede, de asemenea, noi mecanisme de cooperare administrativă și schimb de informații între autoritățile naționale.

Notificarea prealabilă și reguli mai stricte pentru certificatul A1

În prezent, aproximativ 16 milioane europeni locuiesc sau lucrează într-o altă țară din UE, iar noile reguli urmăresc să clarifice legislația de securitate socială aplicabilă în contextul mobilității transfrontaliere. Pentru companiile care detașează salariați în alte state membre, principalele schimbări vizează clarificarea și uniformizarea procedurilor privind notificarea prealabilă și certificatul A1. Aceste măsuri urmăresc să clarifice legislația de securitate socială aplicabilă și să ofere mai multă siguranță juridică angajatorilor și salariaților.

„Principiul de bază al detașării nu se schimbă: salariatul poate rămâne afiliat sistemului de securitate socială din statul de origine pe durata detașării. Reforma introduce însă condiții și proceduri mai stricte, menite să asigure că acest regim este utilizat în situațiile în care există o legătură reală între lucrător, angajator și statul de origine. În prezent, nu există estimări oficiale privind numărul companiilor românești care vor fi afectate de noile reguli. Din perspectiva sectoarelor economice, construcțiile ocupă un loc central în privința detașării lucrătorilor, iar regulile acordă o atenție deosebită acestui sector, având în vedere numărul mare de lucrători detașați și de certificate A1 emise, precum și riscurile mai ridicate de fraudă, nereguli, practici abuzive și accidente de muncă asociate acestor activități”, explică Natalia Ștefăniță, avocat în cadrul TPA România.

În cazul deplasărilor de foarte scurtă durată, noile reguli prevăd o simplificare: activitățile care nu depășesc trei zile consecutive într-o perioadă de 30 de zile vor fi exceptate de la notificarea prealabilă și de la obținerea certificatului A1. Excepția nu se aplică însă în construcții având în vedere riscurile mai mari de fraudă și utilizare abuzivă. De asemenea, obligația de notificare și de solicitare a certificatului nu se aplică deplasărilor de tip călătorie de afaceri (definite expres de noile reguli).

Condiții noi pentru detașare și perioadele succesive

O schimbare importantă îi vizează și pe angajații recrutați special pentru detașare, care trebuie să fi fost asigurați în sistemul de securitate socială al statului în care este stabilit angajatorul timp de cel puțin 3 luni înainte de detașare. Măsura urmărește să consolideze legătura reală dintre lucrător și statul al cărui sistem de securitate socială rămâne aplicabil pe perioada detașării.

De asemenea, noile reguli vizează și detașările succesive. După expirarea unei perioade de detașare de 24 de luni, o nouă detașare a aceleiași persoane în același stat membru va fi posibilă doar după o pauză de cel puțin 2 luni. Scopul este limitarea utilizării succesive a detașărilor pentru activități care au, în realitate, un caracter permanent, spun specialiștii TPA România.

În același timp, reforma clarifică procedurile privind emiterea, verificarea și retragerea certificatelor A1. Autoritățile vor putea solicita informații și documente suplimentare atunci când există îndoieli privind validitatea certificatului sau corectitudinea datelor pe baza cărora a fost emis. În cazul identificării unor erori, documentul poate fi rectificat sau retras, inclusiv cu efect retroactiv. Aceste măsuri, spun specialiștii, urmăresc reducerea fraudelor și a erorilor și o cooperare mai eficientă între autoritățile naționale.

Construcțiile, domeniul cu cele mai multe detașări

Conform raportului privind certificatele A1 emise în anul 2024, elaborat pentru Comisia Europeană (cea mai recentă sursă oficială disponibilă în acest moment), au fost emise aproximativ 5,6 milioane de certificate A1 la nivelul Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveției și Regatului Unit, dintre care aproximativ 3,6 milioane sunt pentru lucrători detașați și 1,7 milioane sunt pentru persoane care desfășoară activități în două sau mai multe state membre.

În România, numărul certificatelor A1 emise a fost de 48.198 în 2024, în scădere cu aproximativ 46% față de anul anterior, când au fost 89.858. Dintre acestea, 22.607 au vizat lucrători detașați, iar 24.570 au vizat persoane care desfășoară activități în două sau mai multe state membre. Numărul certificatelor A1 nu corespunde în mod direct numărului de persoane, deoarece un lucrător poate primi mai multe certificate într-un an.

Construcțiile sunt principalul sector în cazul detașărilor din România, 65,9% dintre certificatele A1 emise pentru detașare în 2024 vizând activitățile din construcții, acesta fiind cel mai ridicat procent raportat în regiune. Alte categorii importante au fost activitățile profesionale, științifice, tehnice, administrative și de suport, cu 19,9%, și agențiile de muncă temporară, cu 12,1%.

Mai multă atenție la proceduri și documentație

„În practică, detașarea presupune deja un proces administrativ complex, iar noile reguli vor aduce cerințe suplimentare și verificări mai riguroase. Angajatorii vor trebui să acorde o atenție sporită formalităților premergătoare detașării, inclusiv notificării și obținerii certificatului A1, iar autoritățile vor putea solicita informații și documente suplimentare atunci când există neclarități. De aceea, companiile ar trebui să își revizuiască din timp procedurile, în special în cazul personalului nou recrutat și al detașărilor succesive în același stat membru. În cazul unor erori sau informații inexacte, certificatul A1 poate fi rectificat sau retras, inclusiv cu efect retroactiv, ceea ce crește riscul de neconformare și poate genera incertitudini cu privire la legislația de securitate socială aplicabilă pentru perioada vizată”, spune Alexandra Cohuțiu, avocat în cadrul TPA România.

Noile reguli pot avea efecte concrete inclusiv asupra modului în care companiile își planifică detașările. De exemplu, în cazul unui salariat detașat succesiv în același stat membru, după o perioadă de 24 de luni va fi necesar un interval de cel puțin 2 luni înaintea unei noi detașări în același stat. În cazul companiilor care recrutează personal special pentru detașare, noua condiție privind afilierea prealabilă la sistemul de securitate socială din statul de origine pentru cel puțin trei luni poate influența, la rândul său, calendarul detașărilor și planificarea necesarului de personal.

„Cerința ca persoanele recrutate în vederea detașării să fi fost afiliate sistemului de securitate socială al statului de origine pentru o perioadă de cel puțin trei luni este una dintre cele mai importante schimbări aduse de reformă, deoarece influențează direct eligibilitatea persoanelor recrutate pentru a beneficia de regimul de detașare. În același timp, măsura urmărește să consolideze legătura reală dintre salariat și statul al cărui sistem de securitate socială rămâne aplicabil pe perioada detașării”, explică Natalia Ștefaniță.

De când se vor aplica noile reguli

Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură asupra reformei în iulie 2026, iar aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene este preconizată pentru septembrie 2026. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă majoritatea modificărilor relevante privind detașarea, inclusiv perioada minimă de afiliere, detașările succesive, notificarea prealabilă și procedura de emitere a certificatului A1, vor deveni aplicabile după o perioadă de tranziție de 24 de luni.

„Pentru anumite aspecte procedurale, precum formatul și conținutul certificatului A1, procedurile de emitere, rectificare sau retragere a acestuia, vor fi necesare acte de punere în aplicare la nivelul UE. Principalele modificări sunt însă deja conturate, de aceea companiile care utilizează frecvent detașarea transfrontalieră ar trebui să înceapă din timp să își analizeze procedurile și să identifice situațiile care ar putea fi afectate de noile cerințe”, concluzionează Alexandra Cohuțiu.

TPA România are 150 de angajați în birourile sale din București și Cluj-Napoca, acoperind toate regiunile României. Portofoliul de clienți include companii din industrii diverse, precum imobiliare, construcții, energie regenerabilă, transport și logistică, servicii, tehnologie, producție, retail și distribuție, comerț, agricultură, precum și instituții internaționale și organizații non-profit.

Compania face parte din grupul TPA, o rețea cu 35 de locații în 12 țări din Europa Centrală și de Sud-Est și care reunește peste 2.100 de profesioniști.