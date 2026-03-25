Decizia care costă: Uber reintră în cursa vehiculelor autonome după ce a abandonat proiectul în 2018

Uber plătește acum prețul unei decizii strategice luate în urmă cu câțiva ani: a ieșit din cursa pentru mașini autonome exact înainte ca tehnologia să înceapă să livreze rezultate.

În timp ce rivalii au continuat să investească, compania americană încearcă acum să recupereze în grabă, prin parteneriate de miliarde, scrie Business Insider.

Compania lansase încă din 2015 un program ambițios de mașini fără șofer, intrând în competiție directă cu Waymo și Tesla. La acel moment, Uber era considerată un jucător serios în domeniu.

Totul s-a schimbat în 2018, când un accident mortal din Arizona, în care a fost implicată o mașină autonomă Uber aflată în teste, a zguduit industria. La scurt timp, noul CEO Dara Khosrowshahi a decis închiderea programului și vânzarea activelor, într-un efort de a stabiliza compania înainte de listarea la bursă din 2019.

Decizia a părut inspirată pe termen scurt. Uber și-a consolidat poziția pe piața din SUA, a devenit profitabilă, iar acțiunile au crescut.

Rivalii au mers mai departe. Uber a ieșit din cursă

Între timp însă, concurenții nu s-au oprit. Waymo și Tesla au continuat să investească masiv, iar tehnologia a ajuns într-un punct de maturitate.

Vehiculele autonome nu mai sunt doar experimente. În orașe precum San Francisco, robo-taxiurile Waymo concurează deja direct cu serviciile clasice de ride-hailing. În paralel, Tesla dezvoltă propriul ecosistem de transport autonom.

Investitorii au început să penalizeze Uber pentru că riscă să rămână în urmă într-un domeniu considerat esențial pentru viitorul mobilității.

Uber revine: parteneriate de miliarde pentru a recupera decalajul

În lipsa propriei tehnologii, Uber a schimbat strategia și a început să încheie parteneriate în serie pentru a reintra în joc:

parteneriat de 1,25 miliarde dolari cu Rivian pentru acces la tehnologie de conducere autonomă

colaborare cu Zoox pentru integrarea serviciilor de ridesharing

parteneriat Wayve–Uber–Nissan pentru lansări pilot în Tokyo (2026)

colaborare cu Motional (Hyundai) pentru robotaxiuri în Las Vegas

parteneriat cu Nvidia pentru o flotă globală de vehicule autonome (din 2027)

investiție de 250 milioane dolari în startup-ul Waabi



Mai mult, există informații că Uber ar putea susține chiar un nou proiect de vehicule autonome lansat de fostul CEO Travis Kalanick.

Cu toate acestea, recuperarea decalajului nu va fi simplă. Waymo și Tesla au deja un avans de ani de zile.

Lecția pentru startup-uri și investitori este clară: în tehnologie, uneori cele mai riscante pariuri sunt și cele care definesc viitorul. Iar renunțarea prea devreme poate costa scump.





