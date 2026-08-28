De la aspiratoare la drone. Fosta Electroargeș vrea să producă pentru Armată. Cine sunt oamenii din spate: acționari cunoscuți din Galați și legături cu SUA

AETA SA, fosta Electroargeș, s-a oferit Ministerului Apărării să producă la Curtea de Argeș componente pentru drone, sisteme autonome și alte echipamente militare. Dincolo de fabrica pusă la dispoziția MApN, compania are un acționariat în care apar oameni de afaceri legați de Galați, de industria feroviară și de fostul portofoliu al lui Cătălin Chelu. Un alt fir duce în Statele Unite, prin compania GRETA Technologies LLC.

AETA i-a transmis ministrului Apărării, Radu Miruță, că vrea să intre în lanțul românesc de producție pentru apărare și că poate participa inclusiv la proiecte pentru drone și sisteme autonome.

Compania nu are, deocamdată, un contract pentru producția de drone. A cerut însă ca fabrica sa să fie evaluată și propune identificarea unui prim proiect-pilot prin care să demonstreze că poate trece de la proiectare și prototip la producția de serie.

La Curtea de Argeș, AETA dispune de peste 33.000 de metri pătrați de spații industriale, 37 de mașini pentru injecția maselor plastice și capacități pentru extrudare, vopsire, sudură laser și asamblare. Pentru componente metalice mai complexe, compania spune că poate lucra cu un partener român activ deja în industria aeronautică.

Fabrica de aspiratoare își caută noi piețe

Electroargeș a lucrat timp de ani buni pentru mari clienți internaționali, iar producția de aspiratoare a fost una dintre principalele sale activități.

După încheierea contractului cu Kärcher și, mai recent, a colaborării cu Beko România, compania încearcă să-și reducă dependența de producția pentru alte mărci și să dezvolte produse proprii.

AETA vinde acum, printre altele, europubelele Wave Bin și sistemele modulare de depozitare P Box, intrate în rețele precum Dedeman, Brico Depot, Mathaus, Mobexpert și Agroland.

Potrivit datelor financiare consultate de StartupCafe.ro, compania a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 33,5 milioane lei, o pierdere netă de circa 7,7 milioane lei și un număr mediu de 57 de angajați.

Cine sunt acționarii AETA

În jurul fostei Electroargeș se disting în prezent trei participații importante.

Cel mai mare pachet, de aproximativ 28,9%, aparține Standard Equity, societate controlată de omul de afaceri Daniel Călin.

Un alt pachet, de aproximativ 22,6%, este deținut de Valdrix, companie controlată de Vasile Didilă.

Aproximativ 21,4% din AETA aparține Investments Constantin, firmă administrată de omul de afaceri Ștefan Constantin și deținută în prezent de compania americană GRETA Technologies LLC.

Restul acțiunilor sunt împărțite între alți investitori.

Daniel Călin și Ștefan Constantin apar și în conducerea companiei, iar Călin are participații și funcții în mai multe societăți din zona industrială și feroviară.

GRETA și legăturile cu SUA

Numele GRETA apare și dincolo de structura de acționariat.

GRETA Technologies LLC se prezintă drept companie americană cu activități de cercetare și dezvoltare în București și producție la Curtea de Argeș.

Marca GRETA este însă înregistrată în România pe numele Engineering Unit SRL. Documentele OSIM arată că marca a fost depusă în 2022 pentru o gamă largă de produse, inclusiv aspiratoare, roboți de curățenie, aparate de spălat, purificatoare și alte electrocasnice. Titularul este Engineering Unit SRL.

Și această societate este legată, prin structura sa de proprietate, de un vehicul american, Kroger Burton LLC.

Ștefan Constantin apare în mai multe dintre companiile din acest ecosistem.

Ștefan Constantin și fostul portofoliu Chelu

Ștefan Constantin este un nume mai puțin cunoscut public decât ceilalți oameni de afaceri care apar în jurul AETA, dar este prezent de peste un deceniu în istoria recentă a Electroargeș.

După 2015, firme controlate de acesta au acumulat participații importante în companie, iar Constantin a ajuns ulterior la conducerea Electroargeș.

O parte dintre acțiunile cumpărate proveneau din fostul portofoliu al omului de afaceri gălățean Cătălin Chelu, unul dintre cei mai activi investitori bursieri români ai anilor 2000.

După moartea lui Chelu, în 2014, portofoliul său s-a fragmentat, iar participațiile din diferite companii au ajuns la moștenitori, foști colaboratori și alți investitori.

Tranzacțiile prin care firmele lui Ștefan Constantin au ajuns la acțiuni Electroargeș au fost investigate ulterior, însă DIICOT a clasat suspiciunile și a stabilit că acesta și societățile sale nu aveau calitate în dosarul cunoscut drept „grupul Chelu”.

Vasile Didilă, Daniel Călin și zona feroviară

Celălalt nucleu important din jurul AETA duce către industria feroviară.

Vasile Didilă, prin Valdrix, este unul dintre principalii acționari ai companiei. El este cofondator, alături de Gruia Stoica, al GRAMPET Group. Grupul se prezintă drept cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa Centrală și de Sud-Est și are activități de transport, logistică, producție și modernizare de locomotive și vagoane.

În aceeași zonă apare și Daniel Călin, prin afaceri și funcții în companii feroviare conectate la acest ecosistem.

GRAMPET s-a extins între timp și dincolo de transportul de marfă. Grupul a dezvoltat automotorul românesc LEON și pregătește intrarea pe piața transportului feroviar de pasageri, inclusiv cu trenuri cumpărate din Danemarca.

Documentele publice consultate nu indică însă faptul că acționarii din această zonă ar fi declarați ca acționând concertat în AETA.

Firul Galați

Cătălin Chelu, Ștefan Constantin, Vasile Didilă și Gruia Stoica au un numitor comun: Galațiul.

Orașul a fost anul acesta și locul unuia dintre cele mai grave incidente cu drone produse pe teritoriul României.

În noaptea de 29 mai 2026, o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc din municipiu. Investigația tehnică a MApN a stabilit că era un Geran-2 de fabricație rusească, cu destinație de dronă kamikaze și cu o încărcătură explozivă de aproximativ 30 kg echivalent TNT.