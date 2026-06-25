Cum au atras 67 de IMM-uri peste 4,5 milioane EUR fonduri europene, cu sprijinul unui hub de digitalizare

67 de întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Nord-Vest au atras, împreună, peste 4,5 milioane de euro finanțări nerambursabile și au mobilizat încă aproximativ 4 milioane de euro investiții private pentru proiecte de digitalizare și inovare, după ce au beneficiat de servicii oferite prin Transilvania Digital Innovation Hub (TDIH). În aproape patru ani de implementare, hub-ul a furnizat peste 600 de servicii specializate pentru 103 organizații, iar beneficiarii și-au crescut, în medie, cu aproximativ 9% scorul de maturitate digitală.

Aceste rezultate au fost prezentate la finalul proiectului Transilvania Digital Innovation Hub (TDIH), implementat în perioada octombrie 2022 – iunie 2026 și finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF), împreună cu Programul Europa Digitală.

De la evaluarea digitală la finanțări și investiții

Obiectivul proiectului a fost sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor și a organizațiilor din sectorul public din Regiunea Nord-Vest, prin acces la tehnologii digitale, expertiză, infrastructuri de testare și consultanță pentru identificarea oportunităților de finanțare.

În total, 103 organizații au beneficiat de serviciile hub-ului, dintre care 67 au fost IMM-uri, iar 36 organizații din sectorul public. Pentru acestea au fost furnizate 602 servicii specializate, care au inclus testarea tehnologiilor înainte de investiții, dezvoltarea competențelor digitale, sprijin pentru identificarea surselor de finanțare și activități de conectare cu ecosistemele de inovare.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, prin serviciile de sprijin pentru investiții, beneficiarii proiectului au atras peste 4,5 milioane de euro finanțări nerambursabile și au mobilizat aproximativ 4 milioane de euro investiții private pentru implementarea proiectelor de digitalizare și inovare.

Ce servicii au accesat firmele

Din totalul celor 602 servicii furnizate în cadrul proiectului, 190 au vizat activități de networking și dezvoltarea ecosistemului de inovare, 161 au fost servicii de tip „Test Before Invest”, prin care organizațiile au putut testa și valida tehnologii înainte de a investi în acestea, 160 au fost dedicate dezvoltării competențelor digitale, iar alte 91 au vizat sprijin pentru identificarea oportunităților de finanțare și pregătirea proiectelor de investiții.

În plus, toate cele 103 organizații beneficiare au parcurs o evaluare a maturității digitale, iar scorul mediu de maturitate digitală a crescut cu aproximativ 9% pe parcursul implementării proiectului.

Aproape 4.000 de participanți la evenimente dedicate digitalizării

Pe lângă serviciile oferite direct beneficiarilor, proiectul a inclus workshopuri, bootcampuri, hackathoane și sesiuni de networking care au reunit aproximativ 4.000 de participanți din mediul de afaceri, administrația publică, cercetare și educație.

Transilvania Digital Innovation Hub a fost implementat de Asociația Transilvania IT, în calitate de coordonator, împreună cu HYGIA SA, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului este de 12,44 milioane de lei, la care se adaugă o finanțare de 2,52 milioane de euro acordată prin Programul Europa Digitală.





