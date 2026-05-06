Crama bio Vifrana, evaluată la 5,5 milioane euro, scoasă la vânzare „la jumătate de preț”: pachetul majoritar costă acum 775.000 euro 

Acționarii cramei Vifrana din Adamclisi, județul Constanța, au scos la vânzare un pachet majoritar de 57,75% din companie, la un preț de 0,14 lei/acțiune, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 775.000 de euro. Prețul este la jumătate față de cel anunțat anul trecut și vine în contextul unei repoziționări strategice a businessului, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Compania deține 128,84 hectare de plantații proprii, infrastructură complet funcțională pentru producția de vin și active evaluate la aproximativ 5,5 milioane de euro pentru întregul business.

Tranzacția este derulată printr-un ordin de vânzare de tip „totul sau nimic” la Bursa de Valori București și marchează una dintre cele mai agresive repoziționări din piața locală a vinului bio. Fondatorii spun că decizia vine atât pe fondul vârstei acționarilor majoritari, cât și al nevoii unei noi direcții investiționale și manageriale, într-o industrie aflată în plină schimbare.

De la cramă bio la hub regional pentru băuturi fără alcool și distilate premium

Vifrana mizează acum pe atragerea unui investitor care să ducă businessul într-o nouă etapă de dezvoltare, într-un moment în care consumul de vin se transformă rapid, iar segmentele de băuturi fără alcool, petiante și distilate câștigă teren la nivel internațional.

Compania susține că este complet operațională și dispune deja de infrastructura necesară pentru producția actuală. Printre activele-cheie se numără facilități moderne de procesare, îmbuteliere și învechire, certificare bio obținută încă din 2010 și produs cu Denumire de Origine Protejată PDO Adamclisi.

„Vifrana are unul dintre cele mai importante atuuri în echipa sa: oameni ai locului, dedicați și stabili. Pentru un investitor, acest lucru înseamnă un fundament solid pe care poate construi. Infrastructura actuală acoperă integral producția de vin, însă există o nouă direcție de dezvoltare cu mare valoare adăugată: transformarea cramei într-un HUB de Inovație în Băuturi: «Vifrana – Prima platformă integrată de vinuri bio, 0.0% alcool, petiante, și distilate premium din SE Europei, cu acces direct pe piața SUA.» Ne dorim un partener cu anvergură, care să privească Vifrana dincolo de o simplă investiție și să rezoneze cu valorile sale bio, având o capacitate de a susține o creștere durabilă pe termen lung”, declară Octavian Vucmanovici, fondator și CEO Vifrana.

Vifrana țintește SUA după ani de export în Europa și Japonia

Crama din Adamclisi a exportat în trecut în Germania, Olanda, Belgia și Japonia, inclusiv prin rețele mari de retail, iar acum își propune să intre pe piața din SUA. Compania spune că are deja semnat un contract cu un distribuitor important de peste Ocean.

În paralel, strategia viitorului investitor ar urma să includă revenirea în HoReCa, relansarea exporturilor și dezvoltarea unor produse noi, precum vinuri fără alcool, vinuri petiante și distilate premium.

Potrivit companiei, investițiile totale realizate în Vifrana de la înființare au depășit 7,5 milioane de euro. În prezent, businessul este poziționat ca unul dintre cei mai mari producători bio integrați din România, într-o piață a vinului afectată de presiunea costurilor, schimbarea comportamentului de consum și competiția tot mai puternică din partea producătorilor europeni.





