Controale la restaurante, terase și baruri din București. Amenzi de mii de EUR pentru fumatul în interior

Polițiștii locali au dat amenzi în valoare totală de 55.000 de lei (aproape 11.000 EUR) în urma unor controale desfășurate noaptea trecută la restaurante, terase și baruri din București, pentru că se fuma în interior.

Verificările au vizat o zonă extinsă, de la Șoseaua Nordului și Herăstrău până la Bulevardul Magheru și Mântuleasa – Popa Nan. Acțiunea a fost derulată de polițiștii locali din cadrul Direcției Control, anunță Poliția Locală București.

În total, au fost controlate 17 unități, la 11 dintre acestea fiind găsite nereguli.

Conform Legii nr. 349/2002, sancțiunile pentru fumatul în spații publice închise sunt:

  • Prima abatere: amendă 5.000 de lei;
  • A doua abatere: amendă 10.000 de lei și suspendarea activității până la rezolvarea problemei;
  • A treia abatere: amendă 15.000 lei și închiderea unității.

