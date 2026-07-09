Controale ANAF: Fraudă de 5 milioane de EUR la o firmă care a organizat și difuzat online turnee de MMA

Antifrauda ANAF a identificat o fraudă de peste 5 milioane EUR (26,36 milioane lei) la o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate.

„Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marțiale mixte”, precizează Fiscul.

Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online. Reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate.

„Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale”, acuză ANAF.

Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, inspectorii ANAF Antifraudă au calculat un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în sumă de 26,36 milioane de lei.

ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate. Totodată, Fiscul mai spune că verificările veniturilor obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua.