William Benthall (Glovo) după prima ediție a competiției Tech Catalyst: „Optimismul tinerilor antreprenori români e contagios”

După jurizarea finală a primei ediții Tech Catalyst by Glovo, competiție dedicată inovației tehnologice pentru îmbunătățirea vieții urbane, am stat de vorbă cu William Benthall, Government Relations Director la Glovo Global HQ, unul dintre cei 5 membri ai juriului. Am discutat despre rolul Glovo în susținerea ecosistemelor locale de startup-uri, despre modul în care ideile din România reflectă un nou val de gândire responsabilă și creativă, dar și despre ce diferențiază un proiect bun de unul câștigător. În plus, William a explicat ce criterii urmăresc jurații într-un proiect tech destinat orașelor de mâine și de ce colaborarea între companii și autorități este esențială în era digitalizării accelerate.

Glovo a lansat deja Tech Catalyst în mai multe piețe – Maroc, Ucraina și acum România. Ce transmite această inițiativă despre direcția în care se îndreaptă compania?

Susținerea startup-urilor a făcut parte din ADN-ul nostru încă de la înființarea companiei. Glovo a luat naștere în momentul în care Sacha Michaud, un antreprenor cu experiență și doi „unicorni” în portofoliu, l-a cunoscut pe Oscar Pierre, pe atunci în calitate de intern la Airbus. Acest debut reflectă convingerea noastră profundă că este important să sprijinim fondatorii în parcursul lor.

Odată cu Tech Catalyst, ducem această filosofie și mai departe, prin extinderea competiției în tot mai multe țări în care suntem prezenți. Unul dintre cele mai interesante aspecte este că toți câștigătorii vor participa în octombrie la Barcelona, la Glovo International Tech Week – o oportunitate unică de schimb de idei, inspirație și networking.

Ce v-a impresionat cel mai mult la înscrierile din România?

Am rămas cu un sentiment autentic de optimism și mă bucur că tinerii antreprenori din România privesc provocările lumii într-un mod matur și responsabil. Modul în care gândesc și abordează aceste teme e foarte încurajator – iar acest tip de optimism e contagios.

De ce a ales Glovo să caute idei și soluții care îmbunătățesc viața urbană? Ce provocări urbane vedeți ca fiind prioritare în viitorul apropiat?

Glovo își propune să facă viața în orașe mai ușoară și mai inteligentă. Credem că tehnologia ar trebui să ajute la reducerea aglomerației, la scăderea poluării și, în cele din urmă, să le ofere oamenilor mai mult timp pentru ei. Există multe companii care explorează modul în care instrumentele digitale și inteligența artificială pot fi aplicate în diferite aspecte ale vieții urbane – iar unele dintre cele mai bune inițiative vin din zona startup-urilor.

Cum poate o platformă precum Glovo să contribuie la dezvoltarea urbană sustenabilă, completând rolul autorităților publice?

Noi contribuim la digitalizarea economiilor locale, asigurându-ne că activitatea comercială rămâne mai degrabă în interiorul comunităților și nu se mută în depozite din afara orașelor. Cred că acest lucru este esențial pentru sustenabilitatea orașelor pe termen lung.

Ce ați căutat, concret, în proiectele înscrise? A contat mai mult inovația sau fezabilitatea?

Am căutat un echilibru solid între inovație, relevanță și aplicabilitate în lumea reală. Fiecare proiect a fost evaluat pe baza a cinci criterii esențiale: cât de bine răspunde unei nevoi reale din mediul urban, gradul de inovație, capacitatea de integrare cu sistemele existente, fezabilitatea pe piață și, nu în ultimul rând, impactul potențial asupra comunității.

Inovația a contat, desigur – ne-au interesat ideile originale și utilizarea inteligentă a tehnologiei – dar fezabilitatea a avut o pondere la fel de importantă. Un concept genial, dar imposibil de implementat, nu va ajuta un oraș să evolueze. Proiectele câștigătoare s-au remarcat tocmai prin această combinație: o nevoie urbană reală, creativitate, un fundament tehnologic solid și o direcție clară spre implementare sau scalare.

Ce sfat le-ați da celor care vor să participe la edițiile viitoare ale Tech Catalyst? Care a fost diferențiatorul real dintre ideile bune și cele câștigătoare?

Am văzut idei cu adevărat promițătoare, care însă aveau nevoie de mai multă dezvoltare în ceea ce privește strategia de lansare pe piață. Se vedea clar că în spatele unora dintre proiecte stăteau minți tehnice foarte bine pregătite. Pentru a duce însă soluțiile mai aproape de realitate, este important ca echipele să înțeleagă în profunzime cum abordează utilizatorii problema în prezent sau cum le-ar putea fi livrată efectiv soluția. Această distanță dintre o idee bună și un produs viabil în lumea reală este adesea locul în care un co-fondator bine ales – cu abilități complementare – poate face o diferență majoră.

Cum vedeți rolul relației dintre companii și autorități în era digitalizării accelerate?

Privim autoritățile ca fiind mai mult decât simple entități de reglementare – acestea reprezintă un partener-cheie în construirea unei lumi digitale inovatoare și echitabile. Este esențial schimbul de expertiză pentru a crea un cadru de funcționare eficient și adaptabil, care să sprijine dezvoltarea tehnologiei, iar în același timp să protejeze consumatorii, să asigure confidențialitatea datelor și să garanteze condiții corecte pentru livratori. Atunci când lucrăm împreună, putem să valorificăm cu adevărat potențialul platformelor digitale pentru a îmbunătăți viața oamenilor și pentru a crea noi oportunități de muncă în mediul urban.

Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces la o varietate mare de produse, în parteneriat cu CITI Cluster, catalizator de inovare inițiat de Politehnica București, și Asociația Municipiilor din România (AMR) a desemnat câștigătorii competiției Tech Catalyst: Sparking Urban Innovation. După două sesiuni intense de prezentări, în care 13 echipe finaliste și-au expus soluțiile mobile în fața unui juriu format din cinci experți, au fost acordate trei premii în valoare totală de 8.000 euro.

Aplicațiile înscrise în cadrul competiției Tech Catalyst au acoperit domenii diverse – de la educație financiară pentru copii și mobilitate urbană, la sustenabilitate și proiecte de Urban Art&Tech.

Articol susținut de Glovo