Companii din 8 țări vor să se implice în proiectul Black Sea A.I. Gigafactory, prin care România țintește statutul de hub regional de tehnologie

Companii din 8 țări din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia vor să se implice în proiectul Black Sea A.I. Gigafactory, prin care România țintește statutul de hub regional de tehnologie. Ministerul Finanțelor a anunțat că a primit documente de interes din partea unor firme interesate să participe la inițiativa care vizează dezvoltarea în România a unei infrastructuri avansate de calcul și a unor capabilități de inteligență artificială, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StaertupCafe.

Proiectul Black Sea A.I. Gigafactory, coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, este una dintre cele mai importante inițiative naționale de infrastructură digitală avansată și urmărește poziționarea României ca un centru regional pentru tehnologii avansate, cloud, calcul de înaltă performanță și servicii digitale asociate.

StartupCafe.ro a mai scris despre planurile autorităților privind dezvoltarea Black Sea A.I. Gigafactory și despre obiectivul României de a atrage investiții majore în infrastructura de calcul și inteligență artificială.

Potrivit Ministerului Finanțelor, până la termenul-limită de depunere au fost primite documente de interes din partea unor companii care acoperă o arie geografică extinsă, din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia.

Interesul manifestat vizează atât participarea directă în calitate de lider de consorțiu și potențial investitor, cât și implicarea ca membru sau partener în cadrul unor consorții.

„România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitatea energetică și talentul local. Aceste două elemente sunt esențiale pentru atragerea în țara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanță și a proiectelor majore de inteligență artificială. Interesul primit din partea unui spectru atât de divers de companii, ce provin din 8 țări diferite, ne reconfirmă că piața internațională vede acest potențial. Miza este să atragem investiții strategice, să construim infrastructură digitală avansată aici, în România și să conectăm această direcție cu economia reală, cu cercetarea, industria și serviciile digitale ale viitorului”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.



În perioada următoare, structura de guvernanță a proiectului, formată din Comitetul tehnic de implementare și Comitetul de coordonare strategică, va demara etapa de analiză și evaluare a documentațiilor depuse.

Evaluarea se va realiza pe baza criteriilor prevăzute în apelul publicat și va lua în calcul criteriile obligatorii, experiența relevantă, capacitatea financiară, precum și capacitatea tehnică și operațională de implementare a proiectului.

Ministerul Finanțelor subliniază că transmiterea unui document de interes nu reprezintă o selecție, o atribuire sau un angajament din partea autorităților, ci constituie o etapă preliminară în procesul de identificare a potențialilor parteneri capabili să susțină dezvoltarea proiectului Black Sea A.I. Gigafactory.

Având în vedere complexitatea procesului, Comitetul de coordonare strategică și Comitetul tehnic de implementare vor beneficia de sprijinul International Finance Corporation (IFC), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale specializată în finanțarea și consultanța pentru proiecte private și investiții strategice. Asistența va fi acordată în baza unui acord de consultanță pentru această tranzacție, încheiat cu Ministerul Finanțelor.

Inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială,

Black Sea A.I. Gigafactory este proiectul național coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care vizează crearea unei infrastructuri de calcul și inteligență artificială în România.

Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura A.I. de nouă generație.