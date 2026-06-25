Firma de imobiliare One vrea să răscumpere și să anuleze până la 4,77 milioane de acțiuni. Oferta începe la 1 iulie

One United Properties (BVB: ONE) a lansat o Ofertă Publică de Cumpărare pentru răscumpărarea și anularea a până la 4.770.000 de acțiuni proprii, reprezentând până la 4,32% din capitalul social al companiei. Oferta, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe 24 iunie 2026, stabilește un preț de 33 de lei pe acțiune și se va desfășura în perioada 1-14 iulie 2026.

Cum este structurată oferta de răscumpărare

Prin această operațiune, One United Properties intenționează să achiziționeze până la 4,77 milioane de acțiuni proprii, care vor fi ulterior anulate, în cadrul programului de răscumpărare aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15 octombrie 2025.

Potrivit companiei, reducerea numărului de acțiuni aflate în circulație are ca efect creșterea deținerii proporționale a acționarilor care rămân în companie.

În același timp, oferta oferă posibilitatea acționarilor care doresc să își vândă parțial sau integral participațiile să facă acest lucru într-un cadru reglementat.

„Alocarea capitalului reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale unei companii listate. Lansarea acestei Oferte Publice de Cumpărare reflectă încrederea noastră în robustețea businessului, în calitatea bazei noastre de active și în perspectivele noastre de creștere pe termen lung. Evaluăm constant modul în care putem utiliza capitalul astfel încât să creăm în timp cea mai mare valoare pentru acționari și considerăm că, alături de investițiile continue în portofoliul nostru de dezvoltări, răscumpărarea și anularea acțiunilor reprezintă o modalitate atractivă de utilizare a capitalului, care crește valoarea per acțiune. Această tranzacție consolidează angajamentul nostru față de dezvoltarea disciplinată, gestionarea prudentă a bilanțului și crearea de valoare pe termen lung pentru acționarii noștri”, a declarat Claudio Cisullo, președintele Consiliului de Administrație al One United Properties.

Cofondatorii nu își vor vinde acțiunile

Compania precizează că membrii Consiliului de Administrație, inclusiv cofondatorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, și-au confirmat intenția de a-și păstra participațiile și nu vor lua parte la Oferta Publică de Cumpărare.

Oferta va fi intermediată de SSIF BRK Financial Group, iar acționarii interesați vor putea depune ordine de vânzare prin intermediarul ofertei sau prin alte societăți de servicii de investiții financiare ori instituții de credit autorizate participante, în conformitate cu procedurile prevăzute în documentul de ofertă aprobat.