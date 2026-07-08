Comercianții de trotinete electrice din România cer anumite obligații pentru vânzătorii acestor vehicule pe baterii

Comercianţii de trotinete electrice din România semnalează miercuri autorităţilor lipsa unor reguli clare cu privire la vânzarea acestora, ceea ce pune în pericol mii de vieţi, potrivit News.ro.

Presate de reglementări în vigoare și noi propuneri legislative pentru restricționarea circulației trotinetelor electrice, magazinele de astfel de vehicule vin ele cu propriile propuneri de reglementare a pieței.

Vânzătorii nu au nicio îndatorire legală să furnizeze informaţii oficiale despre regulile de circulaţie sau despre obligativitatea asigurării, aşa cum se întâmplă în numeroase state din Uniunea Europeană, întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor aparţinând consumatorilor.

Acum, comercianții propun introducerea unei fişe de informare standardizate şi obligatorii la vânzare, care să detalieze regulile de circulaţie şi restricţiile de vârstă, dar şi lansarea unei campanii naţionale de informare instituţională în parteneriat cu autorităţile şi alinierea standardelor tehnice pentru baterii la norma europeană EN 17128, o măsură esenţială pentru reducerea riscurilor majore de incendiu asociate produselor importate din afara spaţiului comunitar fără verificări stricte.

În România, oricine poate cumpăra o trotinetă electrică fără să primească informaţii oficiale despre regulile de circulaţie sau despre obligativitatea asigurării, întrucât vânzătorii nu au nicio îndatorire legală în acest sens.

„Practic, o întreagă industrie funcţionează fără norme juridice care să oblige la informarea cetăţenilor în momentul achiziţiei, o realitate care plasează întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor pe umerii consumatorilor, de multe ori insuficient pregătiţi pentru impactul în trafic al acestor vehicule”, atrage atenţia George Butuc, Fondator şi Manager PiwiShop, unul dintre cei mai activi distribuitori de mobilitate electrică din România.

Acesta spune că pentru a remedia această deficienţă şi pentru a alinia România la standardele de siguranţă europene, specialiştii din domeniu au formulat şi transmis formal autorităţilor o serie de propuneri tehnice urgente.

Printre ele se numără introducerea unei fişe de informare standardizate şi obligatorii la vânzare, care să detalieze regulile de circulaţie şi restricţiile de vârstă, precum şi crearea unui instrument public de verificare RCA sub forma unei platforme digitale prin care cetăţenii să poată verifica obligativitatea asigurării în funcţie de caracteristicile tehnice ale vehiculului.

De asemenea, furnizorii de soluţii de mobilitate propun demararea unei campanii naţionale de informare instituţională în parteneriat cu autorităţile şi alinierea standardelor tehnice pentru baterii la norma europeană EN 17128, o măsură esenţială pentru reducerea riscurilor majore de incendiu asociate produselor importate din afara spaţiului comunitar fără verificări stricte

„România se confruntă cu o vulnerabilitate majoră în ceea ce priveşte siguranţa pe drumurile publice, determinată de absenţa completă a unui standard obligatoriu de conformitate la punctul de vânzare al trotinetelor electrice”, atrage atenţia distribuitorul de trotinete.

Tot mai multe accidente

Datele oficiale confirmate public de autorităţi indică o creştere alarmantă de 85% a accidentelor cu trotinete electrice într-un singur an, gravitate care a determinat inclusiv Ministerul Sănătăţii să solicite formal, în martie 2026, introducerea unor reglementări mult mai clare. Cifrele din spitale şi de pe şosele demonstrează că actualul mod de funcţionare a pieţei reprezintă un risc colectiv ce necesită măsuri premature la nivel statal, declară George Butuc

„Aceste deficienţe au fost deja semnalate de majoritatea actorilor din piaţă, numeroşi comercianţi de profil fiind pe deplin de acord cu necesitatea introducerii unui cadru legal mult mai strict, care să aducă claritate şi predictibilitate”, afirmă Butuc.

În România, Codul Rutier stabileşte clar vârsta minimă de 14 ani pentru utilizatori, obligativitatea căştii de protecţie pentru persoanele între 14 şi 16 ani şi interdicţia absolută a circulaţiei pe trotuare. De asemenea, Legea nr. 181/2025 introduce criterii tehnice stricte pentru obligativitatea asigurării RCA, iar pentru vehiculele care depăşesc 25 km/h sau 1000W putere, regimul juridic se schimbă radical, fiind recadrate ca mopede ce necesită permis de conducere, înmatriculare şi ITP.

„Problema de interes public, documentată la nivel naţional, este că niciuna dintre aceste reguli esenţiale nu ajunge la utilizator atunci când ar putea influenţa decisiv comportamentul acestuia, mai exact la punctul de vânzare, înainte ca vehiculul să iasă din magazin şi să intre în trafic”, precizează Butuc.

El mai spune că se observă permanent confuzia oamenilor, fie că este vorba despre asigurare, fie legat de ce echipament este obligatoriu pentru un minor.

„Industria are responsabilitatea de a cere reguli clare, nu de a profita de neclaritate. În acest context, reprezentanţii din industrie îşi exprimă întreaga disponibilitate de a se supune unor reglementări mult mai severe şi de a colabora activ cu ministerele de resort, considerând că este datoria comună a instituţiilor statului şi a partenerilor comerciali de a transforma punctul de vânzare dintr-un simplu spaţiu comercial într-un prim filtru esenţial pentru siguranţa rutieră naţională”, declară antreprenorul.