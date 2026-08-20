Chiriile intră în sezonul fierbinte înainte de anul universitar. Căutările au crescut cu 45%. Cât costă apartamentele în București, Cluj și marile orașe (Analiză)

Românii au început mai devreme căutarea locuințelor de închiriat înaintea noului an universitar. Numărul contactărilor pentru apartamentele disponibile pe Storia a crescut în iulie 2026 cu 45% față de iunie și cu 10% comparativ cu aceeași lună din 2025, arată o analiză transmisă StartupCafe.ro. În ciuda creșterii puternice a interesului, chiriile medii au rămas relativ stabile.

Paginile cu anunțuri de închiriere au avut, în același timp, cu 32% mai multe vizualizări decât în iunie și cu 12% mai multe decât în iulie anul trecut.

Chiria medie solicitată pentru apartamentele cu una până la trei camere din cele zece orașe analizate de Storia a fost de 536 de euro în iulie 2026, cu variații de sub 1% atât față de luna precedentă, cât și față de iulie 2025.

Cele mai scumpe piețe dintre cele analizate au fost Cluj-Napoca, cu o chirie medie de 599 de euro, și Bucureștiul, cu 593 de euro, în timp ce Aradul a avut cea mai mică valoare medie, de 350 de euro.

Creșterea activității apare încă din iulie, înaintea perioadei în care piața chiriilor devine, de regulă, mult mai activă odată cu apropierea începutului de an universitar.

București: diferențe de până la 6.600 de euro pe an între sectoare

În București, chiria medie calculată pentru apartamentele cu una până la trei camere a fost de aproximativ 593 de euro în iulie, cu 2% peste nivelul de anul trecut și aproape neschimbată față de iunie.

Diferențele dintre sectoare sunt însă considerabile.

Pentru garsoniere, chiriile medii solicitate au fost cuprinse între:

390 euro în Sectorul 2;

în Sectorul 2; 399 euro în Sectorul 4;

în Sectorul 4; 400 euro în Sectoarele 3, 5 și 6;

în Sectoarele 3, 5 și 6; 450 euro în Sectorul 1.

Cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată în Sectorul 5, unde chiria medie pentru o garsonieră a urcat cu 14%, până la 400 de euro.

În cazul apartamentelor cu două camere, chiriile au variat de la 500 de euro în Sectorul 4 până la 650 de euro în Sectoarele 1 și 2.

Alegerea Sectorului 4 în locul unuia dintre cele mai scumpe sectoare poate însemna astfel o economie de aproximativ 150 de euro pe lună, respectiv 1.800 de euro într-un an.

Diferențele cele mai mari apar însă în cazul apartamentelor cu trei camere.

Chiria medie pornește de la 600 de euro în Sectorul 6 și ajunge la 1.150 de euro în Sectorul 1.

Diferența este de 550 de euro pe lună, adică 6.600 de euro într-un an.

Tot pe acest segment a fost înregistrată una dintre cele mai puternice creșteri: în Sectorul 2, chiria medie pentru un apartament cu trei camere a ajuns la 1.000 de euro, cu 17% peste nivelul din iulie 2025.

Un alt mod de a privi diferențele de preț este că bugetul necesar pentru închirierea unei garsoniere în Sectorul 1 din București poate acoperi chiria unui apartament cu două camere în mai multe orașe mari din România.

Cât costă chiriile în Cluj-Napoca

Cluj-Napoca rămâne una dintre cele mai scumpe piețe de închiriere dintre orașele analizate.

În iulie 2026, chiria medie solicitată a fost de:

400 de euro pentru o garsonieră;

pentru o garsonieră; 599 de euro pentru un apartament cu două camere;

pentru un apartament cu două camere; 749 de euro pentru un apartament cu trei camere.

Garsonierele s-au ieftinit cu 5% față de iulie anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au rămas la același nivel anual, dar s-au scumpit cu 7% față de iunie.

Pentru trei camere, prețul mediu a fost cu 3% mai mare față de anul trecut și cu 7% peste nivelul din luna precedentă.

Brașov și Constanța: până la 650 de euro pentru trei camere

În Brașov, chiriile medii solicitate în iulie au fost de:

350 de euro pentru garsoniere;

500 de euro pentru două camere;

650 de euro pentru trei camere.

Apartamentele cu două și trei camere au rămas la aceleași niveluri atât față de iunie, cât și față de iulie anul trecut.

În Constanța, o garsonieră a avut un preț mediu de 350 de euro, cu 10% mai mare decât în urmă cu un an și cu 8% peste nivelul din iunie.

Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere au avut o chirie medie de 650 de euro.

Iași: chiriile au rămas neschimbate

În Iași, prețurile medii nu s-au modificat nici față de iulie 2025, nici față de luna precedentă.

Chiriile solicitate au fost de:

350 de euro pentru garsoniere;

pentru garsoniere; 450 de euro pentru apartamente cu două camere;

pentru apartamente cu două camere; 550 de euro pentru apartamente cu trei camere.

Timișoara, Sibiu, Craiova, Oradea și Arad

Pe piețele cu chirii mai reduse, garsonierele pot fi găsite la circa 300 de euro sau chiar sub acest prag.

În Timișoara, chiria medie a fost de 300 de euro pentru o garsonieră, 450 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere.

În Sibiu, prețurile au rămas neschimbate: 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere.

În Craiova, chiriile medii au fost de 300 de euro pentru o garsonieră, 400 de euro pentru un apartament cu două camere și 525 de euro pentru unul cu trei camere.

În Oradea, o garsonieră a costat în medie 300 de euro, un apartament cu două camere 400 de euro, iar unul cu trei camere 460 de euro.

Cele mai mici valori dintre orașele analizate apar în Arad, unde chiria medie a fost de:

230 de euro pentru o garsonieră;

pentru o garsonieră; 350 de euro pentru două camere;

pentru două camere; 450 de euro pentru trei camere.

Față de iunie, prețurile au rămas neschimbate pe toate cele trei segmente.

Piața se activează înainte de începutul anului universitar

„În iulie, contactările au crescut cu 45% față de luna precedentă, ceea ce arată că utilizatorii au devenit mult mai activi în procesul de căutare”, spune Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate.

Ea atrage atenția că diferențele dintre sectoare și dintre tipurile de locuințe pot avea un impact important asupra bugetului, iar începerea căutărilor mai devreme le permite chiriașilor să compare mai multe variante.

Analiza Storia a fost realizată pe baza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe platformă pentru apartamentele cu una până la trei camere din zece orașe. Datele reprezintă, așadar, prețurile cerute de proprietari în anunțuri, nu neapărat nivelul final al chiriilor negociate și plătite.