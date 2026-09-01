ChatGPT, jucător pe piața de publicitate online

OpenAI, compania care deține ChatGPT, a anunţat că afacerea sa de publicitate a ajuns la un ritm anualizat al veniturilor de 1 miliard de dolari la aproximativ 200 de zile de la lansarea acestei linii de business, potrivit CNBC, citat de News.ro.

Performanţa este importantă pentru OpenAI, care se confruntă cu presiunea de a justifica în faţa investitorilor o evaluare de 852 de miliarde de dolari. Publicitatea se adaugă surselor existente de venituri, precum abonamentele individuale, serviciile pentru companii şi accesul la modelele sale prin API.

OpenAI a început să testeze reclamele în ChatGPT în Statele Unite în februarie. Intrarea pe piaţa publicităţii digitale era anticipată de mult, având în vedere că aceasta reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru alte mari companii de tehnologie, precum Google şi Meta.

Decizia a fost însă controversată. Principalul rival Anthropic a ironizat strategia OpenAI inclusiv într-o campanie publicitară difuzată la Super Bowl.

Reclamele ChatGPT ajung în peste 40 de ţări

OpenAI spune că reclamele din ChatGPT sunt disponibile acum în peste 40 de ţări, iar de luni compania începe să ofere acces self-service pentru advertiseri în India, Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Reclamele sunt afişate utilizatorilor versiunii gratuite ChatGPT şi abonaţilor Go. Aceste categorii reprezintă cea mai mare parte dintre cei 1 miliard de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT.

OpenAI precizează că reclamele sunt marcate clar şi nu influenţează răspunsurile oferite de ChatGPT, iar advertiserii nu au acces la conversaţiile private ale utilizatorilor.

Compania intenţionează să extindă în continuare publicitatea în noi pieţe şi să introducă formate suplimentare, noi obiective pentru campanii, modalităţi de cumpărare şi instrumente de măsurare a performanţei.

OpenAI spune că va explora şi noi modalităţi prin care companiile să poată interacţiona cu consumatorii direct în ChatGPT, pe măsură ce transformă publicitatea într-un nou pilon al modelului său de venituri.