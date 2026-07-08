Cea mai mare tranzacție din istoria retail parks din România: AFI a închis o achiziție de 282 milioane EUR și lansează o nouă rețea națională

AFI a finalizat achiziția unui portofoliu de șase parcuri de retail din România într-o tranzacție evaluată la aproximativ 282 milioane de euro, cea mai mare realizată până acum pe segmentul retail parks de pe piața locală, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Odată cu închiderea tranzacției, compania lansează rețeaua AFI Value Park, care ajunge la șapte proiecte și peste 155.000 de metri pătrați de spații comerciale în România.

Tranzacția, anunțată inițial la finalul lunii mai prin semnarea acordului de achiziție, a fost finalizată miercuri, iar cele șase proiecte intră oficial în portofoliul AFI și vor funcționa sub noua identitate AFI Value Park.

Șapte parcuri comerciale, sub același brand

Începând de astăzi, fostele proiecte vor opera sub denumirile AFI Value Park Baia Mare, AFI Value Park Bârlad, AFI Value Park Ploiești, AFI Value Park Roman, AFI Value Park Sfântu Gheorghe și AFI Value Park Zalău. Acestea se alătură AFI Value Park Arad, deschis în 2023, formând o rețea națională de șapte parcuri de retail.

Potrivit companiei, noua identitate marchează integrarea oficială a portofoliului în platforma operațională AFI și face parte din strategia de extindere pe segmentul parcurilor de retail.

AFI: urmează integrarea și modernizarea proiectelor

Compania spune că următoarea etapă va fi integrarea operațională a celor șase proiecte, prin aplicarea standardelor proprii privind administrarea proprietăților, activitatea de leasing, asset management, relația cu chiriașii și experiența oferită clienților.

Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI Romania

„Finalizarea acestei tranzacții marchează un nou capitol pentru AFI în România. Odată cu integrarea acestor proiecte sub brandul AFI Value Park, dezvoltăm o platformă națională de parcuri de retail care reunește acum șapte proiecte și beneficiază de experiența și standardele operaționale dezvoltate de AFI în administrarea activelor comerciale. Vom continua să investim în consolidarea mixului de chiriași, în modernizarea continuă a proiectelor și în dezvoltarea lor pe termen lung, astfel încât fiecare AFI Value Park să devină prima opțiune de shopping pentru comunitatea locală”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI Romania.

Portofoliul depășește 155.000 mp

După finalizarea achiziției, rețeaua AFI Value Park însumează peste 155.000 de metri pătrați GLA (Gross Leasable Area), iar compania își extinde astfel prezența pe piața retailului modern din România.

AFI precizează că își continuă strategia de dezvoltare locală prin investiții în centre comerciale, parcuri de retail, proiecte mixed-use, clădiri de birouri și dezvoltări rezidențiale. La nivelul României, portofoliul companiei cuprinde aproximativ 500.000 de metri pătrați de spații imobiliare.