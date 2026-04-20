„Febra” inteligenței artificiale: un startup de 4 luni vechime primește 500 de milioane de dolari de la Google, Nvidia și alți investitori

Sursă: Tim Rocktäschel

Tocmai s-a consumat un nou episod care ilustrează „febra” inteligenței artificiale la nivel mondial: un startup britanic, înregistrat ca firmă de doar 4 luni, a atras o finanțare de jumătate de miliard de dolari de la fondul de investiții Google Ventures, Nvidia și alți mari investitori, potrivit Financial Times.

Startup-ul de AI Recursive Superintelligence a fost evaluat la 4 miliarde de dolari în urma acestei runde de investiții pre-seed pe care a obținut-o.

Firma a fost înființată la Londra în urmă cu doar 4 luni, de Tim Rocktäschel (foto), un informatician de origine germană, stabilit în Marea Britanie.

Rocktäschel a făcut liceul și facultatea la Berlin, studiind informatica la Universitatea Humboldt. Apoi, el și-a luat doctoratul în calculatoare, în UK, la University College London.

În prezent, el predă AI la University College London. Anterior, Tim Rocktäschel a fost cercetător la compania de AI Google DeepMind, iar mai înainte a lucrat la Facebook, tot în domeniul inteligenței artificiale.

În prezent, Recursive Superintelligence are aproximativ 20 de angajați, cu experiență în companii ca OpenAI, Google și Meta.

Laboratorul AI își propune să construiască o tehnologie de inteligență artificială capabilă să evolueze și să se îmbunătățească singură.

