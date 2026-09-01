Cât mai costă să-ți renovezi apartamentul în România. Prețurile au scăzut, dar proiectele cu panouri fotovoltaice s-au scumpit cu aproape 45% (Analiză)

Românii au plătit în medie 31.981 de lei pentru renovarea unui apartament în 2026, potrivit datelor platformei de servicii HomeRun, cu aproximativ 19% mai puțin decât în urmă cu un an.

Scăderi de preț apar și în cazul zugrăvelilor sau renovării băilor.

În schimb, proiectele legate de energie merg în direcția opusă: valoarea medie a unei lucrări de montaj pentru panouri fotovoltaice a ajuns la 34.568 de lei, în creștere cu aproape 45% față de anul anterior.

Datele fac parte din primul „Observator al Renovărilor”, lansat de HomeRun pe baza cererilor înregistrate pe platformă.

Renovarea unui apartament: aproape 32.000 de lei, în medie

Cele mai multe cereri din categoria renovărilor sunt pentru zugrăveli interioare, care reprezintă 11,75% din solicitările analizate de HomeRun.

Urmează:

renovarea apartamentelor - 6,23%;

montajul centralelor pe gaz - 5,82%;

renovarea băilor - 4,51%;

montajul panourilor fotovoltaice - 4,09%.

Prețurile medii sunt însă foarte diferite.

Pentru o lucrare de zugrăveli interioare, valoarea medie a unui proiect a ajuns la 7.345 de lei, cu 8,81% sub nivelul de anul trecut.

Renovarea unui apartament costă, în medie, 31.981 de lei, în scădere cu 19,26%.

Pentru renovarea unei băi, valoarea medie este de 9.377 de lei, cu 11,66% mai mică decât în urmă cu 12 luni.

Datele nu înseamnă însă neapărat că manopera sau materialele s-au ieftinit în aceeași proporție. Indicatorul urmărit de HomeRun este valoarea medie a proiectelor solicitate prin platformă, care poate varia și în funcție de dimensiunea și complexitatea lucrărilor contractate.

Fotovoltaicele merg în direcția opusă: 34.568 de lei pe proiect

Cea mai spectaculoasă evoluție din datele HomeRun apare în zona proiectelor energetice.

Valoarea medie a unui proiect pentru montarea panourilor fotovoltaice a ajuns la 34.568 de lei, cu 44,87% peste nivelul de anul trecut.

Este, de altfel, o valoare medie mai mare decât cea raportată pentru renovarea completă a unui apartament.

Și lucrările pentru centralele pe gaz s-au scumpit în datele platformei.

Românii au plătit, în medie, 2.023 de lei pentru montajul unei centrale pe gaz, cu 14,07% mai mult decât în urmă cu un an.

Diferența de evoluție este importantă pentru firmele din piața serviciilor pentru locuințe: în timp ce valoarea medie a proiectelor clasice de renovare scade, lucrările legate de producerea sau gestionarea energiei atrag proiecte mai scumpe.

Cererea pentru renovarea fațadelor a crescut cu aproape 40%

Cele mai mari creșteri de cerere nu apar însă la lucrările interioare.

Solicitările pentru renovarea fațadelor au crescut cu 39,66% față de anul trecut, cea mai mare creștere dintre serviciile analizate.

Pentru renovarea balcoanelor, cererea a avansat cu 22,28%, iar pentru renovarea garsonierelor cu 5,88%.

O renovare generează frecvent și alte lucrări.

Printre serviciile asociate cel mai des proiectelor de renovare se află instalațiile sanitare, instalațiile electrice pentru apartamente, hidroizolația teraselor, demolările și montajul de termopane.

Pentru firmele și meseriașii din domeniu, asta înseamnă că un proiect pornit de la o singură intervenție poate genera cerere pentru mai multe categorii de servicii.

Peste jumătate din cererile de renovare vin din București și Ilfov

Piața analizată de HomeRun este puternic concentrată în Capitală.

Bucureștiul generează 50,31% dintre cererile de renovare înregistrate pe platformă.

Urmează:

Ilfov - 6,35%;

Cluj - 5,62%;

Constanța - 5,34%;

Brașov - 5%;

Timiș - 5%.

București și Ilfov cumulează astfel aproape 57% din solicitările analizate.

Există și o sezonalitate a pieței. Cea mai aglomerată lună din 2026 a fost iulie, care a concentrat 10,4% din activitatea de renovare analizată pe platformă.

De ce este piața renovărilor atât de mare în România

Una dintre explicații este structura pieței locuințelor.

Potrivit datelor Eurostat citate de HomeRun, 94,3% dintre români locuiau în 2024 într-o locuință proprietate personală, față de o medie de 68,4% în Uniunea Europeană.

Practic, mai mult de 9 din 10 români locuiesc în propria casă sau propriul apartament.

Pentru firmele mici de construcții, instalatori, electricieni, zugravi, furnizori de tâmplărie sau instalatori de sisteme fotovoltaice, această structură creează o piață foarte mare de lucrări care nu depinde doar de construcția de locuințe noi.

Locuințele existente trebuie întreținute, modernizate și, tot mai mult, adaptate pentru reducerea consumului și producerea energiei.

HomeRun spune că noul său Observator al Renovărilor va fi actualizat periodic, pe baza datelor generate de cererile transmise prin platformă.