Cât costă să-ți deschizi un restaurant Hercule, franciză lansată de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi

Antreprenorii care vor să intre în HoReCa prin franciză au o nouă opțiune pe piață. Grupul Strong MND, fondat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, anunță extinderea rețelei Hercule și caută parteneri pentru dezvoltarea brandului la nivel național. Investiția necesară pentru deschiderea unui restaurant este estimată la 150.000-200.000 de euro, la care se adaugă o taxă de franciză de 8.900 de euro. Compania își propune să ajungă la o rețea de 100 de restaurante în următorii cinci ani.

Potrivit companiei, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, în 2026 vor fi deschise cinci noi restaurante Hercule, investiția totală în aceste unități fiind estimată la aproximativ 4 milioane de lei.

Pe scurt

Taxa de franciză este de 8.900 de euro, iar investiția totală pentru deschiderea unui restaurant este estimată între 150.000 și 200.000 de euro.

Rețeaua Hercule operează în prezent trei restaurante, în Bacău, Huși și Vaslui, dintre care unul este administrat direct de companie, iar două funcționează în sistem de franciză.

Planul grupului Strong MND este dezvoltarea unei rețele de 100 de restaurante în următorii cinci ani, dintre care aproximativ 80 ar urma să fie operate în sistem de franciză.

Cât investește un antreprenor într-o franciză Hercule

Reprezentanții companiei spun că partenerii beneficiază de sprijin în toate etapele dezvoltării afacerii, de la alegerea și amenajarea spațiului până la recrutarea și pregătirea echipei, implementarea procedurilor operaționale, marketing și suport după deschiderea restaurantului.

Florin Sorescu, General Manager Hercule

"Prin brandul Hercule, ne-am propus să aducem mai aproape de consumatorii români atmosfera autentică a unei taverne grecești și să oferim antreprenorilor o oportunitate de business în franciză construită pe procese testate, suport permanent și know-how operațional demonstrat. Vedem un potențial semnificativ de dezvoltare pentru piața francizelor din România, în special în zona conceptelor de nișă, unde consumatorii caută experiențe autentice și produse cu personalitate. În același timp, interesul antreprenorilor pentru modelele validate de business este în creștere, iar faptul că anual în România sunt deschise peste 200 de restaurante/locații HoReCa în sistem de franciză confirmă maturizarea acestui segment. Obiectivul nostru este să construim în următorii cinci ani o rețea de 100 de restaurante Hercule, din care aproximativ 80 să fie dezvoltate împreună cu oameni de afaceri locali, în sistem de franciză și să transformăm brandul într-unul dintre cele mai importante concepte românești cu specific grecesc", a declarat Florin Sorescu, General Manager Hercule.

Compania afirmă că modelul de franciză se adresează atât antreprenorilor care vor să se implice direct în administrarea restaurantului, cât și investitorilor care au deja o structură de management și urmăresc dezvoltarea unui business pe termen lung.

Plan de extindere: cinci restaurante noi în 2026 și o rețea de 100 de unități

Strategia de dezvoltare a brandului se bazează pe experiența acumulată de grupul Strong MND în operarea rețelei Spartan, dezvoltată în sistem de franciză în ultimii 14 ani.

Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurante

"Hercule a ajuns la un nivel de maturitate și performanță comparabil cu cel al Spartan, iar acest lucru ne confirmă că am creat un brand cu un potențial excepțional. În același timp, Hercule beneficiază de atuuri proprii - flexibilitate, capacitate de adaptare și un model de dezvoltare extrem de agil – care îi pot permite să depășească în viitor performanțele Spartan. Este un proiect strategic în care credem pe termen lung și pe care îl vedem ca pe unul dintre principalele motoare de creștere ale grupului Strong MND în perioada următoare", a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurante.

Cine dezvoltă brandul Hercule

Hercule este dezvoltat de grupul Strong MND, fondat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi. Compania operează și rețeaua Spartan, care numără în prezent 58 de restaurante la nivel național, dintre care 25 sunt unități proprii, iar 33 funcționează în sistem de franciză, fiind prezentă în peste 25 de orașe din România.

Pe lângă Spartan și Hercule, grupul dezvoltă și conceptele de restaurante Tyranozaur și Wokfull.

În februarie 2023, Ștefan Mandachi a anunțat oficial că a cedat afacerea Strong MND către un grup de francizați: Remus Cosovanu, Răzvan Nanuș, Dragos Safta, cu Gabriel Melniciuc păstrînd funcția de director. Prețul, de 20,3 milioane EUR, ar urma să fie plătit de cumpărători eșalonat, pe o perioadă de 10 ani.

În prezent, Mandachi figurează tot ca proprietar 100% al firmei Strong MND din Suceava, conform datelor colectate de portalul ListaFirme.ro.