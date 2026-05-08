Case modulare la prețul de 35.000 EUR: „Au apărut niște mituri pe internet, că sunt niște cutii metalice friguroase. Nu este adevărat” – video interviu cu antreprenorul Tiberiu Băzăvan

Antreprenorul Tiberiu Băzăvan spune, la podcastul StartupCafe Idei și Antreprenori, că românii încep să renunțe la obsesia caselor foarte mari și la creditele întinse pe zeci de ani. Tot mai mulți clienți caută locuințe mai mici, eficiente energetic și mai ieftin de întreținut.

„Românii s-au mai deșteptat. Nu mai ai nevoie de sute de metri pătrați pentru a locui. Ai nevoie de un dormitor, un birou, un living”.

Așa descrie fondatorul RainzCube schimbarea de mentalitate pe care spune că o vede tot mai des la clienții care caută case modulare.

În urmă cu șase ani, Băzăvan intra pe o piață aproape inexistentă în România: casele modulare pentru locuit permanent. Astăzi, compania sa, RainzCube, produce locuințe modulare cu prețuri care pornesc de la 18.000 de euro plus TVA, exportă în Germania și Spania și estimează afaceri de 2 milioane de euro în 2026.

Antreprenorul spune că piața crește cu „15-20% pe an”, alimentată inclusiv de costurile tot mai mari ale construcțiilor clasice și de dorința oamenilor de a evita îndatorarea pe termen lung.

„Toată ideea din spatele construcțiilor modulare e legată de libertate și de o viață mai frumoasă și mai bună, nu de o îndatorare la plata ratelor”, spune fondatorul RainzCube în podcastul „Idei și Antreprenori”, de la StartupCafe.

Cum a pornit afacerea: un teren la Rânca și o construcție de 100.000 EUR care „nu avea sens”

Ideea afacerii a pornit dintr-o nevoie personală. Tiberiu Băzăvan moștenise un teren într-o zonă montană din Rânca (localitate din județul Gorj, aflată la 1600 m în munții Parâng, cu acces direct la Transalpina - cea mai „înaltă” șosea din țară - n.r.) și voia să construiască o casă de vacanță. În momentul în care a analizat costurile unei construcții clasice, proiectul a devenit aproape imposibil de justificat.

„Să-ți faci o construcție de zidărie cărămidă la undeva 100 de mii de euro (...) nu prea era sustenabilă pe termen lung”, povestește antreprenorul.

Spune că nu voia să intre într-un credit pe zeci de ani pentru o casă de vacanță și că a început să caute alternative. Așa a descoperit conceptul caselor modulare, inspirat din Statele Unite.

„Îmi trebuia o soluție miraculoasă”, spune acesta.

RainzCube produce case modulare realizate în fabrică, din panouri sandwich cu spumă poliuretanică, material pe care antreprenorul îl descrie drept „cel mai bun izolator cunoscut la ora actuală”.

Compania a ales încă de la început să meargă pe zona caselor pentru locuit permanent și vacanță, nu pe containere de birouri sau construcții industriale.

„Eu mi-am dorit ceva prietenos, ceva în care omul se simtă ca în vacanță, se simtă bine”, explică fondatorul RainzCube.

Case modulare de la 18.000 EUR. Ce cumpără clienții

Modelul de business al companiei este construit gradual. Clienții pot cumpăra doar structura de bază sau pot opta pentru variante complet finisate.

„Un modul este undeva la 4.700 de euro plus TVA”, spune antreprenorul.

Pentru o casă de 60-70 de metri pătrați sunt necesare patru module, ceea ce înseamnă un preț de pornire de aproximativ 18.000 de euro plus TVA.

Cu acoperiș, rigips și finisaje exterioare, costul ajunge la aproximativ 30.000-35.000 de euro plus TVA. Variantele premium, cu suprafețe vitrate mari și design modern, pot urca și mai sus.

„La final nu se poate distinge dacă este din zidărie cărămidă sau este construcție modulară”, susține Băzăvan.

Cele mai căutate modele sunt cele de 36 mp, folosite mai ales pentru vacanțe, și cele de 54-60 mp, cumpărate inclusiv pentru locuire permanentă.

Compania a realizat însă și proiecte mai mari, inclusiv clădiri de birouri de peste 300 mp.

Antreprenorul spune că mulți clienți vin cu ideea de a începe cu o structură de bază și de a continua ulterior cu finisajele, în funcție de buget.

Miturile despre casele modulare: „Nu sunt niște cutii metalice friguroase”.

Una dintre cele mai mari probleme ale pieței este neîncrederea. Mulți clienți asociază casele modulare cu containerele metalice de șantier sau cu construcții temporare.

„Au apărut niște mituri pe internet, că sunt niște cutii metalice friguroase, ceea ce nu este adevărat”, afirmă antreprenorul.

Tiberiu Băzăvan spune că una dintre principalele temeri ale clienților este legată de frig, condens și umiditate. Explicația companiei este că structura metalică este izolată cu spumă poliuretanică cu celulă închisă, iar pereții sunt finisați cu rigips rezistent la umiditate.

„Rolul pereților nu este să respire, rolul pereților este să izoleze”, explică acesta.

Un alt mit ține de rezistența construcțiilor. RainzCube spune că oferă „garanție pe viață” pentru structura metalică zincată și că fiecare modul standard poate susține până la 12 tone.

„Un acoperiș nu are mai mult de 2,5-3 tone (...) este a 10-a parte din greutatea pe care de fapt ar susține în mod normal aceste module”, spune antreprenorul.

Compania insistă și asupra diferenței dintre casele modulare și containerele locuibile ieftine care circulă online.

„Casele modulare nu sunt același lucru cu containerele locuibile pe care le vezi pe internet”, subliniază fondatorul RainzCube.

„Am vândut și mașina”. Primii ani ai afacerii și momentul în care firma aproape s-a blocat

Startul afacerii a fost însă extrem de dificil. După primele șase luni, fondatorul spune că proiectele realizate nu acopereau cheltuielile firmei.

Un moment critic a venit atunci când un client important a refuzat o lucrare după ce a aflat că firma nu era plătitoare de TVA. Contractul respectiv ar fi fost vital pentru supraviețuirea businessului.

„Viitorul firmei depindea de acest client”, spune Băzăvan.

Antreprenorul își amintește că potențialul client a renunțat la contract după o discuție despre recuperarea TVA-ului.

„O săptămână am zăcut la pat într-o stare semidepresivă”, spune acesta.

Compania a trecut însă peste perioada critică, iar comenzile au început să crească o dată cu venirea primăverii și cu promovarea online.

„Din ianuarie au început să vină clienți. Efectiv, ca prin minune”, povestește fondatorul RainzCube.

Exporturi în Germania și Spania și obiectivul de 10 milioane EUR

Astăzi, compania livrează în toată țara și exportă în Germania și Spania, unde legislația mai permisivă pentru construcțiile mici a accelerat cererea.

„Noi am făcut export pentru Germania și Spania. Automat vorbim de o altă putere de cumpărare”, explică antreprenorul.

În aceste piețe, clienții comandă inclusiv variante complet mobilate și echipate.

Pentru următorii ani, obiectivul companiei este ambițios: dublarea cifrei de afaceri anual.

„Anul acesta ne așteptăm undeva la 2 milioane de euro cifră de afaceri. La anul avem ambiția să facem 4 și tot așa până ajungem la 10”, afirmă fondatorul RainzCube.

Antreprenorul spune că vede construcțiile modulare ca pe direcția dominantă a pieței în următorii 10-15 ani. Potrivit acestuia, construcțiile clasice din zidărie ar putea deveni, în timp, excepția și nu regula.

