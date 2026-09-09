Business CheckIn. De la plantație de lavandă la rafturile marilor magazine. După 12 ani în Franța, Cristian s-a întors acasă, la Iași, și a început o super afacere

După 12 ani petrecuți în Franța, Cristian Ioniță (foto) s-a întors acasă, la Iași, și a început să construiască o afacere în domeniul producției de siropuri și sucuri naturale. Totul a pornit de la o plantație de lavandă pe terenurile bunicilor, cultivată mai mult din curiozitate și cu gândul la un venit în plus. Apoi a apărut primul sirop, inspirat de perioada petrecută în Franța. Astăzi, Thégo înseamnă 9 sortimente de siropuri și 6 de sucuri naturale, care se găsesc atât în HoReCa, cât și în retail. După ani de investiții, încercări și multă muncă, producătorul ieșean se gândește deja la următorul pas: înființarea unui nou punct de vânzare propriu.

Pentru dezvoltarea producției, dar și pentru a traversa mai ușor anumite etape de business, Cristian Ioniță a apelat la BT Mic, care i-a acordat patru finanțări. Prima a venit în 2021, când Thégo avea nevoie de finalizarea halei de producție. Ulterior, fondatorul a mai accesat trei finanțări cu destinații diferite: achiziția de materie primă, sticle și etichete, acoperirea unor cheltuieli în perioadele mai dificile.

„Cei de la BT au fost foarte maleabili. Tot timpul când am avut nevoie, am sunat, am fost informat corect, ne-au îndrumat, comunicarea a fost cât se poate de normală și prietenească. De obicei, am primit finanțarea în maximum o săptămână de la depunerea documentelor”, spune Cristian Ioniță într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

Banca Transilvania susține antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la cunoștințe, instrumente și expertiza necesare pentru a-și transforma ideile în afaceri sustenabile. Ca partener de încredere, banca îi sprijină în fiecare etapă, simplificând procesele și aducând mai multă claritate în parcursul construirii unui business.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. De la plantație de lavandă la producător local de siropuri și sucuri

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Cristian Ioniță: Mă numesc Cristian Ioniță, sunt din Iași, dar am locuit 12 ani în Franța și m-am întors în România în 2014. La bază, am mai multe meserii: am fost bucătar, mecanic auto, iar apoi am lucrat în domeniul coafurii și frizeriei. În momentul de față, dezvolt propria afacere, Thégo, pe care am început-o acum aproximativ opt ani, în 2016, în domeniul alimentației, pe partea de producție a sucurilor naturale și siropurilor.

În acel moment aveam închiriat un spațiu unde prestam servicii de înfrumusețare. În același timp, cultivasem o plantație de lavandă, mai mult din joacă și pentru a avea un venit suplimentar. Aveam terenuri de la bunici care erau nefolosite atunci și am zis să le pun puțin în valoare.

După ce am cultivat aproximativ 2.000 de metri pătrați de lavandă, în primă fază am început să vând flori de lavandă, buchete și săculeți, pe la târguri și prin intermediul unor producători. Ulterior, am făcut și un sirop de lavandă. Locuind în Franța, am văzut cum produceau ei acest sirop. De aici, de la siropul de lavandă, au urmat și celelalte sortimente.

În momentul de față avem 9 sortimente de siropuri și 6 sortimente de sucuri naturale. În 2018, când am încercat să accesez chiar și o finanțare prin Startup Nation, am văzut că produsul are potențial și am zis să iau lucrurile mai în serios. Produsul se vindea deja la acel moment, aveam derivatele din lavandă, iar ulterior planurile s-au schimbat. Am plecat de la siropul de lavandă, siropul de mentă, zmeură cu busuioc și altele.

Sursă foto: Cristian Ioniță

În ceea ce privește oamenii care m-au ajutat, la început au fost doar părinții. În momentul de față, suntem patru angajați în total, întrucât între timp s-a alăturat și prietena mea, care s-a integrat încet, încet în firmă.

Spațiul de producție pe care îl avem a luat ființă în felul următor. Aveam un apartament pe care îl cumpărasem în 2010. Când am văzut că produsele aveau tracțiune și că se vindeau, am zis că trebuie să iau o decizie în privința unei unități de producție. Așa că, în 2020, am vândut apartamentul.

Cu banii obținuți am construit o hală de 130 de metri pătrați. La un moment dat, însă, am trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și am apelat la Banca Transilvania pentru o finanțare. Am fost finanțați pentru achiziția utilajelor și finalizarea spațiului de producție.

După aceea, am început să mergem la târguri și festivaluri. În 2021 m-am oprit complet din meseria pe care o aveam până la acel moment, cea de coafură-frizerie (n.r. pentru a se ocupa doar de business). Ulterior, am început să vindem și în cafenele și restaurante.

Produsul a fost lansat, în primă fază, pe sectorul HoReCa. Din martie 2026 am intrat și în retail, prin Carrefour. Aparent, avem succes și se vând foarte bine și acolo. Suntem în șase magazine Carrefour din Iași. În plus, avem în jur de 32 de locații - cafenele și restaurante - unde vindem produsele.

Sursă foto: Cristian Ioniță

De multe ori sunt întrebat de unde vine denumirea de Thégo. Brandul a luat ființă din unirea a două cuvinte, primul limba franceză: „thé”, care înseamnă ceai, și „go”, de la „coffee to go”. Unindu-le, practic, a ieșit Thégo. Este înregistrat la EUIPO în 32 de țări, printre care și Anglia.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Cristian Ioniță: Foarte de ajutor. E o provocare, cumva, în momentul în care îți dai seama că este vorba despre un produs sezonier. În mare parte, se vinde doar în sezonul cald. Sezonul cald, în medie, înseamnă cam șase luni din an. Începem în martie și terminăm în septembrie-octombrie.

Dar noi ce am făcut? A trebuit să ne reorganizăm. Folosim în rețetele noastre și plante medicinale, cum ar fi menta, busuiocul și floarea de soc, și ne-am întrebat ce am putea face cu plantele acestea, în afară de a le folosi la siropuri și la sucuri. Am zis: hai să facem ceaiuri calde. Și am început să facem ceaiuri.

Practic, avem niște infuzoare în care facem infuzii din plante și le vindem efectiv la târgurile de Crăciun. În momentul de față avem și un punct fix, undeva în Durău Park, unde iarna vindem foarte multe ceaiuri la pahar, la fel cum am vinde vara limonadă la pahar. Asta ne-a ajutat cumva să susținem și perioada rece, cât și finanțările bancare. Chiar am constatat că veniturile sunt mai mari în perioada rece decât în perioada caldă. E mai greu puțin între sezoane, în martie-aprilie-mai.

Cei de la BT au fost foarte maleabili. Tot timpul când am avut nevoie am sunat, am fost informat corect, ne-au îndrumat, comunicarea a fost cât se poate de normală și prietenească. De obicei, am primit finanțarea în maximum o săptămână de la depunerea documentelor. Avem patru finanțări BT Mic cu sume diferite. Prima a fost în 2021, pentru utilaje și finalizarea halei. A doua, îmi aduc aminte că a fost pentru achiziționarea de materie primă, de sticle, etichete.

Ulterior, am mai avut finanțare care ne-a ajutat ca în perioadele dificile să asigurăm anumite cheltuieli sau obligații. În 2025, am mai obținut un credit tot de la BT Mic pentru înființarea unui al doilea punct fix de vânzare a propriilor produse în Moldova Mall. Într-un final, pentru că făcusem niște calcule greșite din punct de vedere al locațiilor, ne-am retras din contractul semnat cu cei de la mall și a trebuit să achităm costurile pentru anularea acestuia. Astfel, o parte din finanțarea bancară obținută a fost folosită pentru asta.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cristian Ioniță: Sfaturile, de principiu, vin de la prieteni. Avem un grup de prieteni care au afaceri mult mai mari. Uneori mă mai consult cu ei, dar decizia finală rămâne la noi. De asemenea, din partea familiei, cumnatul meu ne mai ajută din punct de vedere moral și financiar, cu sfaturi despre ce ar trebui să facem și ce decizii ar trebui să luăm. Avem un anturaj mic de oameni care sunt tot în domeniul afacerilor.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Sfaturi ne mai dau și contabilii. Ei ne țin la curent cu cheltuielile, ne spun cum ar trebui să procedăm și cum să le reducem. În domeniul producției, cheltuielile sunt enorm de mari. Și atunci, eu nu înțelegeam unde se duceau banii. Și prietenii îmi spuneau că în producție vei avea întotdeauna nevoie de partea financiară, de cashflow, pentru că se investește tot timpul. Și atunci, ei veneau cu tot felul de sfaturi: să reduc cheltuielile, să am răbdare, lucruri de genul acesta.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Cristian Ioniță: La partea de siropuri, făceam parte dintr-un grup de producători locali, în colaborare cu Primăria Iași, și vindeam direct către consumatori prin piețe și târguri. Primul client din punct de vedere comercial, business-to-business, a fost o rețea de magazine de proximitate, în perioada 2019 - 2020.

Sursă foto: Cristian Ioniță

La momentul respectiv aveam siropurile expuse în patru magazine și mă bucuram când vedeam că se vindeau două-trei sticle și intra altă comandă. Apoi am început să facem și sucurile, iar acum vindem foarte bine. În medie, vindem undeva la 250-300 de sticle de sucuri pe lună, iar siropuri cam 100 de sticle.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cristian Ioniță: Provocări avem mai tot timpul. Spre exemplu, zilele trecute am observat că un producător de dulcețuri și zacuscă tradiționale, dar și alți producători, au început să facă sucuri naturale. Și-au început afacerea cu sosuri sau alte produse, iar acum au început să facă și sucuri, cel puțin doi dintre ei. Astfel, am zis că trebuie să schimbăm puțin eticheta, să reinventăm, să aducem un alt produs.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Am zis: hai să rămânem doar pe partea de răcoritoare, pe ceea ce ține de zona asta. Și cred că ar fi bine să facem și altceva din ele sau să venim cu un produs nou. Atunci când vezi că ai concurență lângă tine, te provoacă să dezvolți produse noi. E vorba de concurența asta mică dintre producători, nu vorbim de concurența mare. Aceasta este una dintre provocările pe care le-am observat cel mai recent.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cristian Ioniță: În primul rând, la noi baza sucului este siropul, iar baza siropului este planta și fructul propriu-zis. Folosim doar suc de lămâie, doar suc de portocală. Spre exemplu, avem și sirop cu afine și folosim doar afine de pădure. Plantele le cultivăm noi. Noi le recoltăm, noi le uscăm și noi facem infuzia pentru siropuri.

Un alt lucru, care este foarte important, este combinația de gusturi. Practic, noi avem într-o sticlă, atât la sirop, cât și la limonadă, două gusturi și două arome diferite. Vorbesc de zmeură cu busuioc, de lămâie și ghimbir. Sunt două gusturi într-o sticlă. Avem portocală cu migdale, avem mentă cu eucalipt.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Prima dată, după ce am făcut siropul de lavandă, am zis: dacă am plantat busuioc, să facem un sirop doar din busuioc. Am încercat să creăm o rețetă doar din busuioc. Nu ne-a ieșit, nu mi-a plăcut nici la culoare, nici la gust. Și am zis: ce facem? Ce trebuie? Hai să-i adăugăm un pic de zmeură. Și atunci s-a schimbat complet. Zmeura și busuiocul, practic, sunt o combinație demențială.

Ideea este că totul, din punct de vedere al rețetelor, a fost creat la noi, aici, în incintă. Bineînțeles, rețetele au fost modificate și schimbate în urma feedbackului clienților care cumpărau la început. Și atunci, în timp, rețetele au fost modificate. Spre exemplu, am mai scăzut din fructoză ca îndulcitor, am mai adăugat suc de lămâie sau suc de zmeură. Ele au fost lucrate în timp, nu creezi o rețetă în două zile. Se fac degustări, iar clienții de aici își dau cu părerea. A fost un parcurs de 2-3 ani, în care produsele au fost testate prin târgurile pe unde mergeam.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Etichetele erau modificate la rândul lor, pentru că trebuia să scoatem sau să adăugăm informații, inclusiv procentul și valorile nutriționale. Toate lucrurile astea ne-au costat bani și timp pentru a ajunge la rețeta finală.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cristian Ioniță: Am dedus că ar fi bine să înființăm propriile puncte fixe, cum sunt acele rulote, doar cu produse proprii. Și anume, o cafenea în care un procent de 70% să fie reprezentat de produsele noastre. Din siropuri să facem derivate, alte rețete, cum ar fi milkshake-uri, ceai rece, și să avem un alt meniu, cu produse proprii, aparte față de ceea ce există în momentul de față pe piață.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Am încercat chestia asta în Durău Park. De trei ani avem acolo un punct fix, unde vindem constant. Vindem foarte bine și suntem mulțumiți de rezultate. Cred că următoarea provocare asta o să fie, să reușim să înființăm un al doilea punct fix aici, lângă noi.

Sursă foto: Cristian Ioniță

Chiar avem foarte mulți clienți care ne întreabă: „Dar unde aveți un punct unde să cumpărăm?”. Noi le spunem: „Îl găsiți la Carrefour, la Noir Coffee, la Prăjitorul din Oz”, în cafenele și restaurante. Dar cred că avem nevoie și de un punct fix al nostru, în care să vindem și să-i direcționăm către acel punct, la un preț rezonabil pentru clienți, direct de la producător. Asta este următoarea provocare.

Notă: Acest articol a fost editat pentru concizie și claritate.