Burse de studiu de peste 300.000 EUR pentru tinerii din România, la facultatea de antreprenori EA

Tinerii care vor să devină antreprenori vor putea primi, de la o companie de asigurări și pensii private, burse în valoare totală de peste 300.000 de euro, pentru a învăța la EA - The Entrepreneurship Academy, o facultate din România, la care studenții învață antreprenoriat practic și își lansează propriile afaceri încă din timpul studiilor.

Într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro, NN a anunțat extinderea sprijinului acordat tinerilor antreprenori din România prin creșterea numărului de burse oferite studenților EA - The Entrepreneurship Academy.

În anul academic 2025–2026 vor fi disponibile 17 burse individuale, în valoare de 20.000 de euro fiecare. Bursele NN vor sprijini tineri cu abilități antreprenoriale, care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-si atinge potențialul.

Start-up-urile și afacerile fondate sau la care au contribuit studenții EA - The Entrepreneurship Academy au generat în 2024 venituri cumulate de peste 2,2 milioane de euro, demonstrând capacitatea acestor tineri de a transforma ideile în inițiative economice viabile. Afacerile lansate de studenții EA, care răspund unor nevoi reale din piață, pot deveni inițiative cu impact pe termen lung, capabile să transforme industriile în care activează.

Lansat în 2023, programul de burse EA-NN a început cu sprijinirea a 8 studenți. Prin extinderea constantă a acestui program, NN și EA oferă nu doar sprijin financiar, ci și un cadru real de dezvoltare pentru tineri care vor să își testeze ideile în lumea reală. De la ateliere aplicate și masterclass-uri cu echipele NN, la mentorat și networking cu profesioniști din industrie, bursele NN transformă educația antreprenorială într-un accelerator de schimbare. Mai mult, colaborarea a depășit zona educațională - idei generate de bursierii NN în cadrul unei sesiuni 24 Hours Challenge, au fost deja integrate în inițiative interne, iar studenții continuă să contribuie activ în sesiuni de lucru împreună cu echipele NN.

Pentru elevii de clasa a XII-a care își doresc mai mult decât o diplomă și vor să-și construiască viitorul pe baza propriilor idei, EA - The Entrepreneurship Academy pune la dispoziție un cadru educațional unic, centrat pe învățare prin acțiune și dezvoltarea unei mentalități antreprenoriale.

Tinerii interesați se pot înscrie până pe 6 iulie pentru ultima sesiune de admitere pentru toamna lui 2025. Aceasta va avea loc în perioada 8–9 iulie, iar rezultate le vor fi comunicate în aceeași zi. Accesul la una dintre cele 17 burse oferite de NN este condiționat de admiterea prealabilă la EA, ceea ce face ca înscrierea la această sesiune să fie un pas esențial pentru toți candidații care doresc acest sprijin financiar.

Tinerii susținuți prin programul de burse NN nu sunt doar studenți, sunt deja creatori de branduri, inițiatori de proiecte și antreprenori în devenire. De la freelancing la start-up-uri validate cu clienți reali, experiențele lor reflectă potențialul generației care vine. Iată prin ce experiențe au trecut până acum:

„În primul an am lucrat ca agent imobiliar, unde am învățat ce înseamnă să îți construiești rezultate prin efort constant. Apoi am coordonat voluntarii la IUF - International University Fair, ocupându-mă de organizare, bugete și promovare, o experiență care m-a ajutat să înțeleg ce presupune să lucrezi cu o echipă și să duci un proiect complex la bun sfârșit. Am fost și parte din echipa EA care interacționează cu viitorii studenți, iar acum mă concentrez pe agenția mea de marketing digital, în paralel cu un business de lumânări în parteneriat cu o colegă. Ne ocupăm de produse, rebranding și campanii, fiecare pas fiind o lecție practică despre cum să construiești ceva de la zero”, ne-a povestit Izabela Capră, studentă în anul II.

„Experiența mea antreprenorială a început să se contureze prin oportunitățile găsite chiar în universitate. Am participat la un mastermind organizat de studenți și alumni EA, unde am învățat despre e-commerce de la oameni cu rezultate reale. Prin programul Meet the Entrepreneur am intrat în contact direct cu antreprenori din diverse industrii și am înțeles cum gândesc și acționează ei. Tot acest parcurs m-a ajutat să-mi dezvolt propria viziune de business. Împreună cu o echipă formată la EA, am lansat o companie de organizare de evenimente și lucrăm deja la un prim proiect, o petrecere unde testăm idei de marketing, vânzări și customer experience. Nu e ușor, dar tocmai de aceea e valoros. În plus, am înțeles cât de important este să ai în jur oameni cu aceleași valori. Echipa și comunitatea EA fac diferența”, a spus Vlad Costache, student în anul I.