Buletinul și permisul, direct pe telefon: România pregătește RO Wallet. Când va putea fi folosit de români

Românii ar urma să își poată ține pe telefon actul de identitate, permisul de conducere și, treptat, alte documente oficiale, prin noul RO Wallet, portofelul digital de identitate pe care statul îl pregătește pentru lansare la începutul anului 2027.

Ministerul Economiei anunță acum trecerea proiectului într-o nouă etapă: au fost lansate site-ul oficial RO Wallet și documentația tehnică, iar arhitectura sistemului a fost făcută publică.

Aplicația nu poate fi însă descărcată deocamdată.

Prima versiune destinată testării este programată pentru 31 octombrie 2026, o versiune beta ar trebui să apară în decembrie, iar lansarea oficială pentru public este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027.

RO Wallet este versiunea românească a Portofelului European pentru Identitate Digitală - EUDI Wallet - pe care statele Uniunii Europene trebuie să îl pună la dispoziția cetățenilor și rezidenților.

Ce va putea face un român cu RO Wallet

Cel mai simplu mod de a privi RO Wallet este ca pe un portofel cu documente oficiale ținut în telefon.

În loc să prezinte de fiecare dată un document fizic sau să trimită copii după acesta, utilizatorul va putea folosi versiunea sa digitală.

În prima fază, autoritățile lucrează la trei elemente principale:

datele de identificare ale persoanei;

dovada adresei sau a reședinței;

permisul de conducere digital.

Ulterior vor putea fi adăugate și alte documente sau informații, precum diplome, calificări profesionale sau alte atestate emise de instituții publice ori private.

Documentația proiectului prevede și introducerea semnăturii electronice într-o etapă ulterioară, începând din 2027.

Pentru cetățean, avantajul nu este doar că va avea documentele în telefon.

RO Wallet ar trebui să permită și transmiterea doar a informației necesare într-o anumită situație.

De exemplu, dacă un serviciu trebuie doar să verifice că o persoană are peste 18 ani, utilizatorul nu va trebui să prezinte toate datele de pe cartea de identitate. Va putea confirma doar faptul că este major.

Același portofel ar urma să poată fi folosit atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu firme private - de exemplu pentru servicii financiare, educație, sănătate sau călătorii.

Va putea fi folosit și în alte țări UE

RO Wallet nu este conceput doar pentru România.

Aplicațiile dezvoltate de statele membre trebuie să respecte aceleași standarde europene, astfel încât documentele și identitatea digitală să poată fi recunoscute și în alte țări din UE.

Un român ar trebui astfel să își poată demonstra identitatea sau anumite calificări și atunci când accesează un serviciu într-un alt stat membru.

Comisia Europeană spune că portofelul european va putea fi utilizat atât pentru servicii publice, cât și private, online sau offline.

România nu construiește aplicația de la zero

Un element important al proiectului este că România a decis să nu dezvolte întregul portofel digital de la zero.

Guvernul a anunțat în iunie că va utiliza ca bază soluția dezvoltată de Germania, care este open-source.

România primește gratuit codul-sursă și componentele tehnice și le adaptează pentru sistemele și instituțiile românești.

Potrivit Guvernului, alegerea ar trebui să reducă semnificativ costurile față de dezvoltarea integrală a unei soluții proprii.

Ministerul Afacerilor Interne este instituția care furnizează aplicația RO Wallet și infrastructura din spatele ei și va emite datele de identificare ale persoanei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) are, printre altele, roluri legate de certificate, registre și infrastructura necesară funcționării ecosistemului.

Cât costă RO Wallet

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat public o valoare totală a dezvoltării RO Wallet comparabilă cu bugetele anunțate pentru alte proiecte mari de digitalizare.

Știm însă că o parte importantă a tehnologiei este preluată gratuit.

Guvernul a precizat explicit că România utilizează fără costuri soluția open-source germană, inclusiv codul-sursă, schemele de certificare și alte componente tehnice.

Separat, Guvernul a anunțat în primăvară și o cooperare cu Mastercard pentru implementarea portofelului european de identitate digitală. Executivul preciza atunci că acest parteneriat tehnic nu implică costuri pentru bugetul public.

Asta nu înseamnă că RO Wallet va avea cost zero.

Adaptarea software-ului pentru România, infrastructura operată de instituțiile statului, certificarea, securitatea, integrarea cu bazele de date și operarea sistemului presupun resurse.

Până în prezent însă, în informațiile publice consultate, Guvernul nu a prezentat un cost total al proiectului și nici o sursă unică de finanțare pentru întreaga implementare RO Wallet.

Când îl vom putea instala

Calendarul actual prevede patru etape.

Prima a fost atinsă la 31 august 2026, prin publicarea site-ului, a documentației și a depozitelor GitHub ale proiectului.

La 31 octombrie ar trebui să apară versiunea de test și mediul în care vor putea fi verificate inclusiv conexiunile cu sistemele din alte state.

La 22 decembrie este estimată certificarea primei versiuni RO Wallet și lansarea beta pentru un grup restrâns de utilizatori.

Iar pe 14 ianuarie 2027 este programată lansarea oficială a RO Wallet v1 pentru public.

Așadar, ceea ce anunță acum Ministerul nu este lansarea portofelului digital pentru români, ci finalizarea primei etape tehnice a proiectului.

Testul adevărat va veni la începutul anului viitor: dacă un român își va putea dovedi identitatea și folosi documentele oficiale direct din telefon, fără copii, scanări și drumuri inutile după acte.