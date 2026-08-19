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BT susține educația financiară despre pensiile private prin inițiativa „Pensia ta, pe înțelesul tău”

BT susține educația financiară despre pensiile private prin inițiativa „Pensia ta, pe înțelesul tău”
Sursă: Banca Transilvania
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Banca Transilvania lansează Pensia ta, pe înțelesul tău, inițiativă interactivă prin care susține educația financiară și o mai bună înțelegere a pensiilor private din România.

În contextul în care planificarea financiară pe termen lung devine tot mai importantă, iar pensiile private contribuie la siguranța financiară viitoare, BT își propune să contribuie la creșterea nivelului de informare privind modul de funcționare a sistemului de pensii, precum și gestionarea, beneficiile și rolul acestora.

Prin parcurgerea unui chestionar online, participanții își pot testa cunoștințele despre pensiile private, pot afla informații utile și se pot înscrie în tragerea la sorți pentru câștigarea unor premii.

Premii pentru răspunsuri corecte, dar mai ales pentru interesul pentru viitorul financiar

  • Persoanele care răspund corect, până în 30 septembrie 2026, la toate cele zece întrebări din quiz-ul „Pensia ta, pe înțelesul tău”, disponibil pe site-ul băncii, se pot înscrie în tragerea la sorți pentru a câștiga premii.
  • Banca oferă zece premii - aparate foto Canon PowerShot SX740 și eBook readere Kindle.

Provocări demografice, conform datelor Institutului Național de Statistică

În România, pensia publică este semnificativ mai mică decât venitul din perioada activă profesional: media lunară a acesteia este de aproape 3.000 de lei, echivalentul a aproximativ jumătate din salariul mediu net.

Scăderea populației României – ajunsă acum la 19 milioane de persoane – este asociată mai multor factori: natalitatea scăzută, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic și familial. 

Raportul dintre numărul de persoane care lucrează și pensionari de asigurări sociale de stat este tot mai dezechilibrat în România, în prezent fiind de 10:8.

Evoluțiile demografice și sociale contribuie la accentuarea deficitului numărului de angajați și la creșterea cheltuielilor publice pentru pensii, sănătate și îngrijire socială. Din acest motiv, creșterea nivelului de informare și înțelegere a opțiunilor de economisire pentru pensie este mai importantă ca oricând.  Top of Form

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