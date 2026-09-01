BT și Endeavor Romania conectează companiile românești cu oportunități de creștere internațională. Prima imersiune de piață este în Spania

Un prim grup de companii românești care își pregătesc extinderea internațională participă luna aceasta, la Madrid, la prima imersiune de piață din cadrul programului Beyond Borders, lansat de Endeavor Romania, împreună cu Romanian Business Leaders și Banca Transilvania.

Companiile selectate au rezultate confirmate pe piața din România și activează în domenii diverse, de la inteligență artificială, medtech și software, până la producție alimentară, servicii și logistică. Unele dintre acestea au deja operațiuni internaționale și participă în program pentru a testa planuri specifice pentru intrarea și dezvoltarea pe piața spaniolă.

De ce Spania?

Spania este prima destinație a programului datorită contextului favorabil companiilor aflate în proces de internaționalizare: o economie dinamică, un ecosistem antreprenorial activ, relații economice solide cu România și una dintre cele mai mari comunități românești din afara țării.

Acces la piețe, expertiză și conexiuni relevante pentru creștere

Inițiativa își propune să ofere companiilor selectate acces relevant la piețe, expertiză și conexiuni care pot susține procesul de internaționalizare. Acesta facilitează accesul la antreprenori, experți și membri ai diasporei de business românești din Spania, contribuind la crearea de conexiuni, înțelegerea mediului local de afaceri și la identificarea unor oportunități concrete de creștere și colaborare.

Fiecare companie parcurge un traseu construit în funcție de obiectivele și etapa sa de dezvoltare, care include întâlniri cu fondatori români și spanioli activi pe piața locală, decidenți din companii spaniole, investitori, experți în market entry și membri ai comunității românești de business din Spania. La finalul programului din Spania, participanții beneficiază de mentorat și sesiuni de follow-up structurate în jurul oportunităților și direcțiilor identificate.

Accesul la aceste resurse este facilitat prin rețeaua globală Endeavor și comunitatea de fondatori Endeavor din Spania, oferind companiilor posibilitatea de a valida mai rapid ipoteze, de a înțelege particularitățile pieței și de a construi relațiile relevante pentru următorii pași. Prin acest tip de acces atent curatoriat, programul urmărește să scurteze drumul dintre intenția de extindere și implementarea unei strategii de internaționalizare bine fundamentate, reducând în același timp riscul unor decizii costisitoare.

Diaspora de business, avantaj competitiv pentru antreprenorii români

În cadrul vizitei de la Madrid va avea loc inclusiv Diaspora Gathering, eveniment dedicat conectării antreprenorilor participanți cu membri ai comunității românești de business din Spania, precum și cu fondatori, executivi și profesioniști care cunosc îndeaproape piața locală. Evenimentul creează astfel un cadru suplimentar pentru schimbul de experiență, dezvoltarea unor relații relevante și identificarea unor potențiale oportunități de colaborare.

BT și Endeavor Romania: internaționalizarea companiilor românești începe cu accesul la piață și la oamenii potriviți

„Suntem alături de antreprenorii care țin România în mișcare, iar de acum îi susținem să crească și în alte țări. România are companii care pot concura cu succes pe alte piețe, tocmai de aceea provocarea pentru antreprenori nu mai este dacă pot face acest pas, ci când anume. Pentru oricine internaționalizarea începe cu înțelegerea pieței, construirea unei rețele de contacte și găsirea partenerilor potriviți. Şi, spunând aceasta, ne gândim inclusiv la noi, la BT. Este un drum nou pe care ne așezăm cu bucurie și încredere. Este important sa ne susținem unii pe alții și credem că în acest mod susținem viitorul business-ului românesc”, declară Tiberiu Moisă (foto stânga), Director General Adjunct IMM & MidCorporate, Banca Transilvania și Board Member Endeavor Romania.

„Antreprenorii români au ambiția și capacitatea de a construi produse inovatoare și competitive la nivel internațional. Atunci când intră însă pe o piață nouă, accesul la oamenii potriviți poate face o diferență importantă: fondatori care au trecut prin provocări similare, potențiali clienți care pot valida o soluție sau parteneri care înțeleg în profunzime contextul local. Beyond Borders a fost construit tocmai pentru a crea acest tip de acces relevant și atent curatoriat și pentru a-i ajuta pe antreprenori să ia decizii mai bine informate în procesul de internaționalizare”, afirmă Mihnea Crăciun (foto dreapta), Managing Director Endeavor Romania.

Un parteneriat pentru o nouă generație de companii românești

Banca Transilvania și Endeavor Romania au anunțat în august 2026 un parteneriat strategic prin care susțin extinderea internațională a companiilor românești și conectarea cu diaspora de business românească din mai multe țări, atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii. Împreună, își propun să accelereze dezvoltarea unei noi generații de companii românești care cresc dincolo de granițe.

Următoarea imersiune de piață va fi în Grecia, în octombrie 2026.

Articol susținut de Banca Transilvania