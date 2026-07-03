Bateriile STIHL produse la Oradea vor alimenta și uneltele altei mărci

Fabrica STIHL din Oradea produce bateriile profesionale ale companiei germane. Până acum, acestea alimentau exclusiv ecosistemul propriu de unelte: drujbe, motocoase, suflante, foarfeci pentru gard viu și alte echipamente folosite de profesioniști în silvicultură, întreținerea spațiilor verzi sau construcții.

Acum, compania schimbă această strategie.

Din 1 ianuarie 2027, aceeași platformă de baterii va putea alimenta și echipamentele profesionale ale unui alt producător german: Kärcher, cunoscut în special pentru aparatele cu presiune utilizate în curățenia profesională și industrială.

Schimbarea face parte din noua alianță ALLPRO, anunțată de cele două companii.

De ce renunță STIHL la exclusivitatea propriilor baterii

La prima vedere, decizia pare surprinzătoare. De ce ar permite un producător să folosească aceeași baterie și pe echipamentele unei alte mărci?

Răspunsul ține de schimbarea modelului de business.

În loc să concureze prin sisteme incompatibile, companiile încearcă să construiască ecosisteme comune. Pentru utilizatorii profesioniști, asta înseamnă mai puține baterii diferite, mai puține încărcătoare, costuri logistice mai mici și investiții care rămân utile chiar dacă flota de echipamente este extinsă cu produse ale altui producător.

Peste 120 de echipamente cu aceeași baterie

Noua platformă ALLPRO nu înlocuiește actualul sistem profesional AP al STIHL, ci îl extinde.

Bateriile ALLPRO rămân compatibile cu toate echipamentele existente din sistemul AP, care include peste 80 de unelte profesionale.

În același timp, ele vor alimenta și noile echipamente profesionale Kärcher, iar alianța este deschisă și altor producători.

Companiile spun că ecosistemul va depăși 120 de echipamente și va include, pe lângă utilaje pentru curățenie și întreținerea spațiilor verzi, produse realizate de parteneri specializați în trolii forestiere, transportoare de utilaje și sisteme mobile de alimentare.

România produce una dintre piesele importante ale acestui ecosistem

Pentru România, știrea are o miză directă.

STIHL a inaugurat la Oradea noua sa fabrică dedicată bateriilor profesionale și uneltelor cu acumulator, investiția ridicându-se la aproximativ 125 de milioane de euro. Unitatea este destinată producției pentru piața europeană și reprezintă unul dintre pilonii strategiei companiei de dezvoltare a segmentului profesional cu acumulator.

Asta înseamnă că bateriile fabricate la Oradea nu vor mai alimenta doar uneltele STIHL, ci vor deveni parte dintr-un ecosistem profesional mai larg, construit în jurul unei platforme comune.

Modelul nu este un caz izolat

Alianța dintre STIHL și Kärcher reflectă o tendință mai amplă din industrie.

În Germania există deja alte platforme comune de baterii, precum CAS (Cordless Alliance System), inițiată de Metabo și utilizată de aproximativ 50 de producători, sau AMPShare, dezvoltată în jurul Bosch Power Tools și extinsă la peste 30 de parteneri.

Ideea este aceeași: un singur sistem de baterii pentru cât mai multe echipamente profesionale, indiferent de marcă.