Fonduri europene 2026: Aproape 400 de milioane EUR pentru cercetătorii postdoctorali (sesiune online deschisă)

Comisia Europeană a deschis online un apel de propuneri pentru anul 2026 privind bursele postdoctorale în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), cu un buget de 399,05 milioane EUR.

Înscrierile la această sesiune de finanțare se fac pe site-ul oficial de aplicări al UE.

Aceste burse sprijină cercetătorii care dețin un doctorat să își desfășoare activitățile de cercetare în străinătate și să dobândească noi competențe în diferite discipline și sectoare, a precizat Comisia Europeană, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cercetătorii vor beneficia de pe urma colaborării cu echipe științifice de vârf, contribuind la competitivitatea UE prin cercetarea lor de vârf. Candidaturile sunt deschise începând de astăzi și se vor încheia la 9 septembrie 2026.

De la crearea sa în 1996, peste 150 000 de cercetători au participat la acțiunile Marie Skłodowska-Curie, inclusiv 23 de laureați ai Premiului Nobel, evidențiind contribuția sa de lungă durată la excelența științifică și la cooperarea internațională.

Cererea de propuneri face parte din cele peste 1,25 miliarde EUR alocate pentru MSCA în 2026 în cadrul programului Orizont Europa 2021-2027 pentru a promova excelența în cercetare, astfel cum s-a subliniat în inițiativa „Alege Europa”. Prin această finanțare, MSCA va continua să sprijine cercetarea prin programe doctorale și postdoctorale, burse de cercetare și proiecte colaborative de cercetare și inovare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Viitorul Europei se bazează pe cunoaștere, descoperire și talent. Timp de 30 de ani, acțiunile Marie Skłodowska-Curie au permis cercetătorilor să depășească limitele științei și să transforme ideile în progres pentru societate. Astăzi reînnoim acest angajament. Pentru cercetătorii din întreaga lume, mesajul nostru este clar: aduceți-vă ambiția, aduceți-vă talentul – Europa este locul dumneavoastră de a inova și de a prospera.”

Investiții în formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor

Pe lângă cererea de burse postdoctorale MSCA, mai târziu în 2026, Comisia Europeană va lansa două cereri de propuneri MSCA pentru a sprijini formarea cercetătorilor și a consolida carierele în cercetare în Europa:

Rețelele doctorale MSCA (28 mai-24 noiembrie 2026): 593,03 milioane EUR pentru recrutarea și formarea candidaților la doctorat în mediul academic și în alte sectoare, inclusiv în industrie, întreprinderi și administrații publice. Schema include, de asemenea, doctorate comune și doctorate industriale, dotarea cercetătorilor cu un set larg de competențe transferabile și îmbunătățirea perspectivelor lor de carieră.

MSCA Choose Europe for Science (Alege Europa pentru Știință - 8 decembrie 2026 – 6 aprilie 2027): 51,25 milioane EUR pentru a spori atractivitatea carierelor europene în cercetare prin abordarea precarității și oferirea unor condiții de muncă excelente, transformând provocarea exodului creierelor în sectorul cercetării și inovării în câștig de creiere. Acesta va sprijini proiecte în care organizațiile academice și neacademice recrutează și cofinanțează cercetători postdoctorali cu o viziune asupra ocupării forței de muncă dincolo de perioada proiectului. Viitoarea cerere de propuneri urmează acțiunii-pilot din 2025, ale cărei rezultate vor fi publicate în săptămânile următoare.

Alte două cereri de propuneri MSCA 2026 au fost deja lansate la sfârșitul anului trecut:

Schimburi de personal MSCA (închis la 16 aprilie 2026): 97,92 milioane EUR pentru finanțarea proiectelor de cercetare și inovare colaborative, promovând schimburile internaționale, intersectoriale și interdisciplinare și schimbul de cunoștințe în toate etapele lanțului inovării.

MSCA COFUND (închis la 8 aprilie 2026): 105,46 milioane EUR pentru a ajuta organizațiile să își creeze sau să își consolideze propriile programe de formare doctorală și de burse postdoctorale. Scopul este de a atrage și recruta cercetători talentați, dezvoltându-le competențele și avansându-le cariera.

Comisarul UE pentru startup-uri: „Punem la dispoziție 399,05 milioane EUR pentru a le sprijini talentele și ideile inovatoare”

„Talentul este forța motrice a inovației. Bursele postdoctorale MSCA deschid noi oportunități pentru cercetători de a lucra dincolo de frontiere, discipline și sectoare și de a contribui la cercetarea de vârf. În cadrul cererii de propuneri din 2026, punem la dispoziție 399,05 milioane EUR pentru a le sprijini talentele și ideile inovatoare. Pe măsură ce sărbătorim 30 de ani de la acțiunile Marie Skłodowska-Curie, continuăm să investim în excelență și în persoanele care stau la baza competitivității globale a Europei în domeniul cercetării și inovării” - a declarat Ekaterina Zaharieva, comisară UE pentru startup-uri, cercetare și inovare

„Prin intermediul uniunii noastre a competențelor, investim în oameni ca fiind cel mai mare atu al Europei. Cu o experiență dovedită de 30 de ani, acțiunile Marie Skłodowska-Curie reprezintă un instrument esențial pentru a ajuta cercetătorii să își dezvolte competențele, să dobândească experiență internațională și să construiască cariere durabile. Prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și sprijinirea perspectivelor pe termen lung, facem carierele în cercetare din Europa mai atractive și mai reziliente” - a spus și Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire

De la bursele europene de cercetare de pionierat din anii 1990 până la formarea carierelor în cercetare în prezent, acțiunile Marie Skłodowska-Curie au devenit programul emblematic al Uniunii Europene pentru formarea, mobilitatea și dezvoltarea carierei cercetătorilor - deschis tuturor disciplinelor și sectoarelor.

Aceasta atrage talente la nivel mondial, consolidează legăturile cu industria și cu actorii neacademici și contribuie la un Spațiu european de cercetare mai integrat, susține CE.