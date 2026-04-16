Banca Transilvania a finalizat cea mai mare emisiune de obligațiuni din Europa Centrală și de Est

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni suprascrisă de aproape patru ori, ceea ce confirmă interesul ferm al investitorilor de a susține perspectivele de creștere ale BT.

Prin această nouă emisiune, Banca Transilvania capitalizează încrederea oferită de baza sa solidă de investitori internaționali, atenuând impactul volatilității ridicate din piețele financiare. Continuând să promoveze un exemplu de performanță financiară, precum și potențialul economiei românești, BT trece într-o nouă etapă de maturitate și recunoaștere ca emitent relevant în rândul instituțiilor financiare din Europa.

Această emisiune de obligațiuni reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de către agenția de rating Fitch. Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu obiectivul unei distribuții extinse la nivel global. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.

Registrul de ordine a fost de 3,8 miliarde de euro, iar ordinele plasate provin de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, majoritar din Europa, reprezentând 46% din total, precum și din Regatul Unit, SUA sau Asia. Participanții sunt fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale, arătând diversitatea și calitatea bazei de investitori.

Cererea ridicată din partea acestora a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% - cât se estima inițial - la 4,75%, o reducere de peste 30 de puncte bază.

„Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanța BT și faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini. Interesul puternic arată soliditatea băncii, precum și rolul tot mai important al țării noastre în regiune. Coordonatele tranzacției – prețul și volumul – sunt un reper pentru băncile din țara noastră în această perioadă și astfel ajută întreaga piață, dar și potențialul de finanțare al țării. Sumele atrase ne vor ajuta să ne susținem clienții, economia locală și proiectele de investiții – cu curaj și, în acelaşi timp, prudent și responsabil” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Obligațiunile au maturitatea în anul 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin) și sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL). Acestea contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. BT este una dintre băncile de importanță sistemică în România, ceea ce implică anumite cerinţe suplimentare de capital şi finanţare eligibilă.

Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Banca Transilvania a atras, începând cu 2023, aproape 4miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate până acum. Noua emisiune consolidează poziția BT ca unul dintre cei mai activi emitenți de pe piața locală și regională.

Articol susținut de Banca Transilvania