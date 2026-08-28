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Banca Transilvania extinde opțiunile pentru românii din diaspora care doresc să devină clienți

Banca Transilvania extinde opțiunile pentru românii din diaspora care doresc să devină clienți
Sursă: Banca Transilvania
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Banca Transilvania extinde opțiunile pentru românii din diaspora care doresc să devină clienți BT, care pot folosi inclusiv pașaportul emis pentru persoanele cu domiciliul în străinătate pentru a deschide conturi 100% online, în diferite valute, prin aplicația BT Pay.

  • Românii din diaspora pot deveni clienți ai Băncii Transilvania inclusiv folosind pașaportul emis pentru persoanele cu domiciliul în străinătate.
  • Până acum, deschiderea de cont era posibilă doar prin identificarea cu cartea de identitate românească.

Noii clienți beneficiază automat și gratuit de abonamentul Diaspora, care le oferă soluții și avantaje pentru gestionarea simplă a banilor, atât în țara în care locuiesc, cât și în România, pentru: conturi și carduri, plăți, schimb valutar și retrageri de numerar la bancomate din străinătate.

La deschiderea contului, clienții au acces instant în aplicație la cardul digital în euro, BT Mastercard Direct, și își pot emite, tot din aplicație, inclusiv cardul virtual în lei. Detalii despre abonamentul Diaspora și despre soluțiile pentru românii de pretutindeni sunt disponibile pe site-ul BT pentru Diaspora

„Pentru românii din diaspora, România rămâne parte din viața de zi cu zi, de aceea ne uităm constant la ce putem face pentru ca accesul la serviciile BT să fie mai simplu și mai rapid. BT Pay a devenit pentru ei calea principală de acces la soluțiile băncii noastre. Prin facilitatea anunțată azi, le oferim o modalitate mai accesibilă de a deveni clienții noștri și de a gestiona, direct din aplicație, banii și proiectele pe care le au în țara în care locuiesc și în România” – afirmă Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

BT Pay ajută românii din diaspora să își gestioneze banii oricând și de oriunde, precum și să rămână conectați financiar cu familia și prietenii din România.

Articol susținut de Banca Transilvania.

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