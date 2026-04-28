Automotor românesc nou, rută reactivată după 30 de ani: LOFT Train testează drumul București – Capu Midia

Un tren nou, o rută veche și o problemă bine cunoscută: aglomerația spre litoral de 1 Mai. LOFT Train intră în acest context cu o cursă specială între București Băneasa și Capu Midia, operată cu automotorul Leon, construit de Electroputere VFU Pașcani, parte din Grampet Group, grup fondat de Gruia Stoica. Miza: o alternativă funcțională la traficul rutier, într-un weekend în care drumul spre mare devine, de regulă, imprevizibil.

O cursă specială într-un moment complicat pentru trafic

LOFT Train va circula între 30 aprilie și 3 mai 2026, cu plecare din Gara București Băneasa și retur din Capu Midia, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Inițiativa vine pe fondul restricțiilor de pe Autostrada Soarelui, în zona Drajna, unde lucrările CNAIR au dus la devieri și timpi mai mari de parcurs.

Durata estimată a călătoriei este de aproximativ 3 ore, ceea ce, în condiții de trafic aglomerat, poate însemna un avantaj față de deplasarea cu mașina. În același timp, rămâne de văzut cât de constant poate fi menținut acest timp, având în vedere limitările infrastructurii feroviare.

Cursa este o alternativă punctuală pentru minivacanță, într-un context în care traficul rutier devine dificil de gestionat.

Pe lângă partea de transport, proiectul include și o componentă de experiență - muzică și socializare la bord - însă succesul va depinde în primul rând de fiabilitatea și predictibilitatea serviciului.

O linie secundară revine în circulație după trei decenii

Cursa LOFT Train readuce în utilizare linia Dorobanțu – Năvodari – Capu Midia, nefolosită de peste 30 de ani. Este una dintre puținele inițiative recente care încearcă să valorifice infrastructura feroviară secundară, în mare parte neglijată.

Dincolo de evenimentul punctual, miza este mai mare: acces direct către nordul litoralului și o posibilă integrare mai bună a orașului Năvodari în rețeaua de transport de călători. În practică, însă, astfel de proiecte depind de continuitate și de colaborarea între operatori și administratorul infrastructurii.

Leon, un test pentru industria feroviară locală

Automotorul Leon este elementul central al proiectului și, în același timp, unul dintre puținele exemple recente de material rulant construit în România. Este primul automotor diesel produs local după al Doilea Război Mondial, realizat de Electroputere VFU Pașcani (fosta fabrică de locomotive de la Craiova).

Trenul este certificat CE și destinat în principal liniilor neelectrificate, care reprezintă o parte importantă a rețelei feroviare. Poate utiliza inclusiv combustibili alternativi precum HVO (biocombustibil sintetic de înaltă calitate, obținut din deșeuri - uleiuri uzate, grăsimi animale - prin hidrotratare, funcționând ca o alternativă ecologică la motorina fosilă).

La nivel de dotări, Leon vine cu un interior modern și spații adaptate atât călătoriilor de agrement, cât și celor obișnuite.

LOFT Train este, deocamdată, un experiment de minivacanță: un tren nou pe o linie veche, într-un moment în care cererea pentru alternative la transportul rutier este ridicată. Dacă va rămâne doar o inițiativă de sezon sau va deveni un model replicabil depinde de un factor esențial: consecvența.

Caracteristici tehnice ale automotorului

Automotorul Leon, produs de Electroputere VFU Pașcani (parte din Grampet Group), este un tren diesel multiplu (DMU) în configurație 3 vagoane (motor-remorcă-motor), cu o lungime de aproximativ 60 metri și o capacitate de circa 150 de locuri (inclusiv zonă business/VIP).

Viteza maximă este de 120 km/h, cu până la 143 km/h în teste, iar tracțiunea este asigurată de două motoare MTU de aproximativ 2 × 390 kW. Trenul respectă standardele de emisii Stage III B și este certificat CE, după peste 30.000 km de teste.

Leon este gândit pentru liniile neelectrificate și poate utiliza inclusiv combustibil alternativ HVO, cu emisii reduse. La interior, include aer condiționat, prize, spații pentru bagaje și biciclete, sisteme audio-video de informare și facilități pentru persoane cu mobilitate redusă.





















