Apartamentele vechi rămân vedetele pieței imobiliare. Investitorii și cumpărătorii profită de oferta mai mare și negociază mai bine (Studiu)

Apartamentele vechi, în special cele cu două camere, au rămas cele mai căutate locuințe în prima jumătate a anului 2026, atât de persoanele care cumpără pentru prima dată o locuință, cât și de investitorii care urmăresc plasamente pe piața imobiliară, potrivit Barometrului Imobiliar realizat de REMAX România, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. În același timp, oferta mai mare de proprietăți și ritmul mai lent al deciziilor de cumpărare au crescut puterea de negociere a cumpărătorilor.

Potrivit analizei, piața a rămas activă în primul semestru, însă cumpărătorii petrec mai mult timp analizând ofertele, pe fondul incertitudinilor economice, al costurilor încă ridicate de finanțare și al contextului geopolitic.

Apartamentele vechi, preferate atât pentru locuit, cât și pentru investiții

Conform REMAX România, interesul s-a concentrat în continuare asupra apartamentelor vechi, în special a celor cu două camere, considerate cea mai accesibilă variantă atât pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție, cât și pentru cei care cumpără în scop investițional.

Cele mai multe tranzacții au fost realizate în zonele semicentrale și în cartierele bine dezvoltate, unde cumpărătorii găsesc un echilibru între preț, infrastructură și accesibilitate. Totodată, interesul pentru localitățile limitrofe marilor orașe s-a menținut ridicat, diferențele de preț și dezvoltarea infrastructurii continuând să atragă cumpărători.

Mai multe proprietăți la vânzare au întărit poziția cumpărătorilor

Spre deosebire de anii anteriori, când deciziile de cumpărare erau luate rapid, în 2026 cumpărătorii analizează mai atent fiecare ofertă. În același timp, numărul proprietăților disponibile la vânzare a crescut, ceea ce a creat condiții mai bune pentru negocierea prețurilor.

Răzvan Cuc, președinte REMAX România

„Piața nu a stagnat, însă și-a schimbat ritmul. Cumpărătorii sunt mai informați, mai selectivi și au mai mult timp să aleagă, pentru că oferta este mai generoasă. Aceasta nu este o criză, este o reechilibrare. Diferența o face, în acest context, calitatea serviciului de intermediere, nu dinamica generală a pieței”, a declarat Răzvan Cuc, președinte REMAX România.

Creditele rămân scumpe, dar băncile încearcă să mențină piața în mișcare

Potrivit analizei, costul ridicat al finanțării a temperat o parte dintre deciziile de cumpărare. Totuși, competiția dintre bănci și diversificarea ofertelor de creditare au permis menținerea unui flux constant de tranzacții, în special pe segmentul rezidențial.

Specialiștii REMAX apreciază că o eventuală reducere a costului finanțării și un climat economic mai predictibil ar putea accelera cererea în a doua jumătate a anului.

REMAX: tranzacții stabile în primul semestru și comisioane în creștere

La nivelul rețelei REMAX România, volumul tranzacțiilor intermediate în primul semestru din 2026 a fost similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce valoarea totală a comisioanelor a crescut cu aproximativ 3%.

Segmentul rezidențial a reprezentat 88% din totalul tranzacțiilor intermediate de companie, proprietățile comerciale și industriale au cumulat 9%, iar segmentul office a avut o pondere de 3%. Cele mai căutate au fost apartamentele cu două camere, urmate de cele cu trei camere.

