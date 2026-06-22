Amnistie fiscală și titluri de stat vândute la supermarket. Rețeta prin care România ar putea aduce miliarde de euro la buget (Analiză)

Scoaterea la lumină a zecilor de miliarde de euro care circulă în economia subterană și atragerea rapidă de lichidități reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale noului Guvern, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames, transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Potrivit analizei, o combinație între o amnistie fiscală extinsă și distribuirea titlurilor de stat prin rețelele comerciale ar putea genera resurse de ordinul miliardelor de euro și ar reduce presiunea pentru majorarea taxelor.

Frames: România are nevoie de o strategie „outside the box”

Potrivit analiștilor, România are nevoie de o abordare care să combine efectele unei amnistii fiscale cu schimbarea modului în care populația interacționează cu datoria publică.

„România a mai trecut prin amnistii fiscale, prin tot felul de măsuri de stimulare și ștergere a penalităților. Din păcate, însă, în cele mai multe cazuri, acestea au demonstrat că anularea accesoriilor în schimbul achitării debitelor principale oferă doar o gură de oxigen pe termen scurt bugetului de stat. Altfel spus, au fost amnistii parțiale care nu și-au atins scopul real, acela de a scoate la lumină banii din economia subterană și a-i determina pe românii care își țin banii în afara țării să îi repatrieze”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Analiza amintește că Italia a reușit, prin programul Scudo Fiscale, să repatrieze și să legalizeze zeci de miliarde de euro provenite din paradisuri fiscale și din economia nedeclarată. Măsuri similare au fost adoptate și de Spania și Germania, prin mecanisme de conformare voluntară.

„O astfel de amnistie fiscală bine gândită și mai ales promovată ar putea atrage câteva miliarde de euro și ar genera, astfel, resursele pentru a respecta programul de reducere a deficitului bugetar fără să fie nevoie de alte măsuri coercitive în genul creșterii taxelor”, arată analiza.

Titluri de stat cumpărate la casa de marcat

În prezent, Ministerul Finanțelor se împrumută prin programele Tezaur și Fidelis, însă procesul de achiziție presupune accesarea unor canale clasice, precum Poșta Română, Trezoreria sau intermediarii de pe Bursa de Valori București.

Frames propune însă extinderea distribuției acestor instrumente financiare în marile rețele comerciale.

„Transformarea obligațiunilor de stat în bonuri sau cupoane valorice accesibile la casele de marcat din supermarketuri, în benzinării sau în alte mari rețele de retail ar schimba complet regulile jocului economic. Cetățeanul ar putea schimba numerarul direct pe un instrument financiar garantat, transformând un gest banal de consum într-un act de micro-investiție”, spune Adrian Negrescu.

Potrivit analiștilor, o astfel de reformă ar permite statului să atragă lichidități exact din zonele unde se înregistrează cele mai mari fluxuri de numerar din economie.

În plus, tipărirea unor bonuri de stat cu valori nominale reduse ar putea atrage persoane care nu au investit până acum în acțiuni sau titluri de stat prin canalele clasice.

Mai puțină dependență de împrumuturile externe

Analiza Frames susține că asocierea dintre amnistia fiscală și distribuția extinsă a titlurilor de stat ar putea reduce dependența României de finanțarea externă și ar accelera fiscalizarea unor segmente economice insuficient integrate în sistemul financiar.

„Un alt avantaj îl reprezintă dezvoltarea unui sistem alternativ eficient de finanțare a statului. Am putea trece rapid de la modelul în care băncile sunt principalii creditori ai statului la un sistem în care publicul larg oferă sursele financiare necesare sistemului public. E o schimbare de paradigmă care ar forța și sistemul bancar să își diversifice activitățile, să caute și alte soluții pentru a-și asigura un profit garantat”, afirmă analiștii.

Provocarea majoră: prevenirea spălării banilor

Frames avertizează că implementarea unui asemenea sistem ar presupune și provocări importante de securitate și conformitate cu regulile europene privind combaterea spălării banilor.

Potrivit analizei, autoritățile ar trebui să dezvolte sisteme digitale de validare instantanee a identității și să stabilească praguri clare de tranzacționare, astfel încât rețelele comerciale să nu devină canale pentru legalizarea fondurilor obținute ilegal.