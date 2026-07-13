Amazon oferă 3 luni gratuite de pregătire în AI pentru dezvoltatorii din România. Cei care termină programul primesc și reducere de 50% la certificarea oficială

Dezvoltatorii din România și din alte 17 țări din Europa Centrală și de Est pot beneficia de trei luni de acces premium gratuit la cursuri de inteligență artificială, machine learning și generative AI, în cadrul unui nou program lansat de Amazon Web Services (AWS), se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Cei care finalizează traseul de învățare vor primi și un voucher de reducere de 50% pentru susținerea unui examen oficial de certificare AWS AI. Înscrierile sunt deschise până pe 15 august 2026 și se pot face AICI, iar programul începe la sfârșitul lunii august.

Programul, denumit AWS AI Get Certified Challenge, oferă acces gratuit timp de trei luni la platforma AWS Skill Builder, unde participanții pot urma trasee de învățare dedicate inteligenței artificiale și tehnologiilor cloud.

Pe parcursul programului, participanții vor avea acces la sesiuni de întrebări și răspunsuri susținute de AWS Solutions Architects și de comunitățile locale AWS User Group, vor parcurge teste de evaluare și activități practice și vor beneficia de mentorat din partea experților AWS.

La final, cei care îndeplinesc etapele de pregătire vor primi un voucher de 50% reducere pentru unul dintre examenele oficiale de certificare AWS AI.

Trei trasee de certificare pentru niveluri diferite de experiență

Programul acoperă trei certificări AWS, adresate unor categorii diferite de profesioniști.

Prima este AWS Certified AI Practitioner, destinată celor care vor să înțeleagă conceptele și aplicațiile inteligenței artificiale.

A doua este AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate, dedicată specialiștilor tehnici care proiectează și implementează soluții de machine learning.

Al treilea traseu este AWS Certified Generative AI Developer – Professional, adresat dezvoltatorilor cu experiență care construiesc aplicații de generative AI pentru utilizare în producție.

Examenele de certificare sunt programate în lunile noiembrie și decembrie 2026.

Companiile investesc mai mult în AI, dar spun că nu găsesc suficienți specialiști

Lansarea programului vine într-un context în care cererea pentru competențe AI continuă să crească în Europa.

Potrivit studiului „Unlocking Europe's AI Potential”, realizat de Strand Partners pentru AWS, 54% dintre companiile europene utilizează deja tehnologii AI, față de 33% în urmă cu doi ani.

În același timp, 44% dintre organizații spun că lipsa competențelor în AI și domeniul digital reprezintă principalul obstacol pentru extinderea utilizării acestor tehnologii.

Studiul mai arată că firmele și-au majorat investițiile în inteligență artificială cu o medie de 26% în 2026.

„România are peste 77.000 de dezvoltatori și o comunitate tehnică înfloritoare, însă companiile din toată Europa ne spun că nu pot găsi talentele AI de care au nevoie. Vrem să eliminăm barierele dintre dezvoltatori și certificările AI recunoscute la nivel industrial. Acest program le oferă suport din partea experților, un traseu structurat de învățare și o cale clară spre certificare, pentru că reducerea decalajului de competențe este esențială pentru competitivitatea României în era AI”, a declarat Cristian Popescu, Country Lead România la AWS.

Potrivit companiei, România face parte dintr-un ecosistem regional de peste două milioane de dezvoltatori software, reprezentând aproximativ 18% din populația mondială de dezvoltatori. AWS mai arată că economia digitală din Europa Centrală și de Est se dezvoltă de două ori mai rapid decât în marile economii vest-europene.

Înscrierile în program sunt deschise până la 15 august 2026.