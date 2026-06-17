Ajutoare de 12 milioane EUR: Apicultorii depun cerere de finanțare la APIA până pe 31 iulie 2026. Ghidul oficial

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a publicat Ghidul informativ pentru crescătorii de albine care vor să acceseze ajutoarele în valoare totală de 12 milioane EUR din cadrul programului apicol pentru anul 2026.

Descarcă Ghidul „Sprijin financiar pentru intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul Planului Strategic 2023 – 2027” – ISA – PS 2026, Ediția 1, Revizia 3.

Materialul de informare prezintă regulile pentru pregătirea, completarea corectă a documentelor și depunerea cererilor de plată pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2026 de către formele asociative apicole/apicultori, în scopul obținerii sprijinului financiar.

Reamintim că, până la data de 31 iulie 2026 inclusiv, solicitanții pot depune o singură cerere de plată însoţită de documente justificative, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial/reprezentantul legal, la oricare centru județean APIA sau al municipiului București, chiar dacă dețin mai multe exploatații apicole cu cod de identificare atribuit de ANZ în mai multe localități sau județe.

Documentele depuse în copie trebuie să aibă înscrisă sintagma „conform cu originalul”, să fie datate şi însuşite prin semnătură de către solicitant.

Solicitanții pot efectua cheltuielile aferente intervențiilor apicole în anul de cerere, în perioada 1 ianuarie până la data depunerii cererii de plată inclusiv.

Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2026 este de 12.163.260 euro, din care 6.081.630 euro reprezintă 50% contribuția Uniunii Europene și 6.081.630 euro reprezintă 50% contribuția României, de la bugetul de stat.

Pentru plăţile anului 2026, cursul de schimb este stabilit la valoarea de 5,0968 lei.

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul administrativ al tuturor cererilor de plată, controlul la fața locului, verificarea rezonabilității costurilor, centralizarea sumelor eligibile în vederea încadrării în cuantumul unitar planificat și în plafonul alocat pentru fiecare intervenţie accesată conform PS PAC 2023-2027 și stabilirea sumei eligibile la plată a fiecărei cereri de plată.

De asemenea, în vederea sprijinirii potențialilor solicitanți ai intervențiilor aferente sectorului apicol pentru anul de cerere 2026, APIA a publicat pe site-ul instituției, în secțiunea „PS 2023-2027: Apicol” – Anul 2026, o serie de documente utile, precum: formularele cererilor de plată, modul de calcul al cantităților de produse medicinale veterinare, lista produselor medicinale veterinare autorizate în anul 2026, lista stupinelor de elită și de multiplicare autorizate/reautorizate în anul 2026, dar și alte materiale informative necesare pentru accesarea sprijinului financiar.

Totodată, sunt disponibile informații privind afișarea emblemei Uniunii Europene, precum și cerințele referitoare la informare, publicitate și vizibilitate în legătură cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană și cu planurile strategice PAC.