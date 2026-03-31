Airbnb introduce transport privat direct din aplicație, în parteneriat cu Welcome Pickups. Serviciul, lansat în peste 125 de orașe

Platforma de rezervări Airbnb lansează un serviciu de transport privat integrat direct în aplicație, în parteneriat cu Welcome Pickups, companie specializată în transferuri pentru turiști. Noua opțiune este disponibilă în peste 125 de orașe din Asia, Europa și America Latină.

Funcționalitatea face parte din extinderea „Airbnb Services”, lansat anul trecut, și permite utilizatorilor să își rezerve transportul între aeroport și cazare încă din momentul în care finalizează rezervarea. Printre orașele incluse se numără Paris, Bali și Mexico City.

Transport rezervat direct după cazare

Potrivit companiei, după rezervarea unei cazări într-un oraș eligibil, utilizatorii vor vedea în aplicație opțiunea de a programa un transfer privat.

Serviciul include rezervare în avans, posibilitatea de modificare a detaliilor din aplicație și opțiunea „meet-and-greet”, prin care șoferul întâmpină clientul la sosire. De asemenea, utilizatorii pot programa transportul de la cazare către aeroport sau alte puncte de plecare.

„Airbnb Services sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența oaspeților, iar parteneriatul nostru cu Welcome Pickups oferă acest lucru încă din momentul sosirii. Acum, oaspeții pot rezerva în avans un serviciu de transport, eliminând stresul organizării transferului într-un oraș nou”, a declarat Dave Stephenson, Chief Business Officer Airbnb.

Lansarea vine după un test realizat în Europa și Asia, unde serviciul a fost utilizat de mii de clienți și a obținut un rating mediu de 4,961, potrivit companiei.

Extindere în 2026 și focus pe experiența turistului

Prin această mutare, Airbnb vizează simplificarea unei etape considerate problematice în călătorii: transportul de la și către aeroport, mai ales în destinații necunoscute sau în cazul sosirilor târzii.

„Sosirea într-o destinație nouă ar trebui să fie un moment plin de entuziasm, nu de stres. De ani de zile ajutăm călătorii să își planifice acest moment în avans, cu transferuri fiabile și o întâmpinare personală. Suntem încântați să aducem această experiență direct în platforma Airbnb”, a declarat Alex Trimis, CEO Welcome Pickups.

Reprezentanții companiei spun că serviciul este deja disponibil în peste 125 de orașe și urmează să fie extins în continuare în 2026.













