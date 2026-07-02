Agricultura intră în „clubul mare” al mediului de afaceri. Clubul Fermierilor Români aderă la Concordia și accelerează Agricultura 4.0

Agricultura românească face un pas important în reprezentarea mediului de afaceri. Începând cu 1 iulie 2026, Clubul Fermierilor Români a devenit prima organizație din sectorul agricol care aderă la Confederația Patronală Concordia, alături de organizații din domenii precum IT, energie, retail, industria auto, servicii financiare sau HoReCa. În aceeași zi, organizația și-a ales și noul președinte, Alexander Degianski, care și-a propus să accelereze digitalizarea fermelor, dezvoltarea Agriculturii 4.0 și implicarea României în negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene.

Consiliul Director al Confederației Patronale Concordia a aprobat aderarea Clubului Fermierilor Români, iar organizația a devenit membru asociat începând cu 1 iulie.

Prin această decizie, agricultura intră pentru prima dată în structurile celei mai reprezentative confederații patronale din România. Până acum, Concordia reunea organizații din sectoare precum IT, industria auto, retail, energie, servicii financiare sau HoReCa.

Aderarea oferă Clubului Fermierilor Români acces la grupurile de lucru și mecanismele de dialog social ale Concordia, precum și la reprezentarea mediului de afaceri românesc în BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și BIAC, organism consultativ al OCDE.

Clubul Fermierilor Români reunește peste 1.400 de companii membre, care exploatează aproximativ 1,6 milioane de hectare de teren agricol și reprezintă sectorul în relația cu autoritățile române și instituțiile europene, inclusiv în negocierile privind Politica Agricolă Comună post-2027.

„Aderarea la Concordia este o confirmare instituțională a faptului că agricultura românească este un sector economic important cu același drept la reprezentare patronală. Fermierii pe care îi reprezentăm conduc companii, gestionează riscuri, exportă și investesc. Este firesc ca vocea lor să fie prezentă în structurile unde se construiesc pozițiile mediului de afaceri față de politicile naționale și europene”, a declarat Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români.

Un fermier care administrează 5.000 de hectare preia conducerea Clubului

Tot de la 1 iulie, Alexander Degianski a preluat funcția de președinte al Clubului Fermierilor Români pentru mandatul 1 iulie - 31 decembrie 2026.

Director general al Forest and Biomass Romania SA și fermier din județul Timiș, acesta administrează o exploatație de aproximativ 5.000 de hectare de teren arabil.

Membru al Clubului din 2019, Alexander Degianski a participat la proiectele de reprezentare instituțională și la programul Antreprenor în Agricultura 4.0.

Noul președinte anunță că va continua promovarea Politicii Agricole Integrate a României - Obiectiv 2035 și va urmări accelerarea adoptării Agriculturii 4.0 și a digitalizării în fermele membre, dezvoltarea parteneriatelor cu furnizorii de soluții agritech și promovarea schimbărilor legislative privind noile tehnologii genomice.

Pe agenda mandatului se află și participarea activă la consultările europene privind viitorul cadru financiar multianual și reforma Politicii Agricole Comune post-2027, susținerea proiectului „Produs Românesc”, dezvoltarea practicilor agricole durabile și identificarea unor noi instrumente de finanțare și de gestionare a riscurilor climatice și economice.

„Agricultura europeană traversează o perioadă marcată de presiuni structurale persistente, în care costurile ridicate ale inputurilor, incertitudinea geopolitică și negocierile bugetare pentru perioada 2028-2034 impun o coordonare instituțională sporită între statele membre, iar tranziția Politicii Agricole Comune post-2027 rămâne miza centrală a acestor negocieri. Îmi doresc ca proiectele de reprezentare instituțională susținute de Club, la nivel național și european, să continue, astfel încât sectorul agricol să beneficieze de mai multă predictibilitate”, a declarat Alexander Degianski.

Agricultura 4.0, finanțarea și irigațiile, printre prioritățile noului mandat

În următoarele luni, Clubul Fermierilor Români va continua programele dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale din agricultură.

În octombrie va începe Seria 8 a programului Tineri Lideri pentru Agricultură, iar în noiembrie va fi lansată Seria 6 a programului Antreprenor în Agricultura 4.0.

Activitatea think tank-ului Agrinnovator va continua pe cele șase direcții asumate: transformare digitală, economie circulară, agricultură regenerativă, energie regenerabilă, produs românesc și agricultură sustenabilă și investibilă.

Totodată, organizația își propune să promoveze noi instrumente de finanțare prin FEGA, FEADR și Banca de Investiții pentru Dezvoltare, să susțină proiectele integrate de irigații, consolidarea și comasarea terenurilor agricole, extinderea culturilor energetice și valorificarea biomasei, precum și implementarea unui mecanism național de management al riscurilor climatice și economice.

Conform statutului Confederației Patronale Concordia, Clubul Fermierilor Români are la dispoziție 12 luni pentru a iniția formalitățile necesare constituirii unei organizații patronale la nivelul sectorului agricol, condiție pentru dobândirea statutului de membru cu drepturi depline.