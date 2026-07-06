AFI de pe Calea Victoriei: cum va transforma dezvoltatorul fostul sediu al Bancorex din centrul Bucureștiului

AFI, companie cunoscută în special pentru proiectele dezvoltate în zona Cotroceni, continuă extinderea în centrul Capitalei. Dezvoltatorul a desemnat compania românească BOG'ART drept antreprenor general pentru transformarea fostului Bucharest Financial Plaza, cunoscut de mulți bucureșteni drept fostul sediu Bancorex, în noul proiect AFI Central Tower. După finalizarea lucrărilor, clădirea de pe Calea Victoriei va oferi aproximativ 28.100 de metri pătrați de spații închiriabile, dintre care 24.500 mp vor fi destinați birourilor moderne, iar aproximativ 3.600 mp spațiilor comerciale.

Din simbol al anilor '90, într-un proiect pentru noua piață de birouri

Puține clădiri de birouri din București sunt la fel de ușor de recunoscut precum fostul Bucharest Financial Plaza, situat pe Calea Victoriei, în apropierea Palatului CEC. Finalizată în 1997 ca sediu al Bancorex, clădirea a fost una dintre primele dezvoltări moderne de birouri din Capitală după 1990 și a devenit, în timp, un reper al pieței imobiliare bucureștene.

După falimentul Bancorex, imobilul a fost ocupat de BCR, iar ulterior a trecut în proprietatea grupului austriac IMMOFINANZ.

În august 2024, AFI a cumpărat clădirea într-o tranzacție evaluată la aproximativ 27 de milioane de euro, anunțând că o va transforma într-un proiect mixed-use de Clasă A.

Noul proiect, denumit AFI Central Tower, va păstra structura și amplasamentul clădirii, dar va trece printr-un amplu proces de reconversie și modernizare.

La finalul lucrărilor, dezvoltarea va oferi aproximativ 28.100 de metri pătrați de spații închiriabile, dintre care circa 24.500 mp vor fi destinați birourilor moderne, iar aproximativ 3.600 mp vor găzdui spații comerciale la parter.

Potrivit comunicatului transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, conceptul urmărește integrarea spațiilor de lucru cu servicii destinate atât chiriașilor, cât și publicului larg, inclusiv restaurante, farmacie și alte facilități de proximitate.

BOG'ART va coordona lucrările de reconversie



AFI a semnat contractul cu compania românească BOG'ART, care va avea rolul de antreprenor general pentru lucrările de reconversie și modernizare a proiectului.

„AFI Central Tower reprezintă mult mai mult decât transformarea unei clădiri existente, reflectă viziunea noastră pe termen lung de a dezvolta proiecte mixte la cele mai înalte standarde, amplasate în locații urbane unice. Am ales BOG'ART ca partener datorită experienței sale solide în livrarea unor proiecte complexe și emblematice, realizate la cele mai înalte standarde. Împreună, redăm viață unei clădiri-reper și suntem încrezători că, odată finalizat, AFI Central Tower se va impune ca o destinație de referință pentru mediul de afaceri și petrecerea timpului liber în centrul Bucureștiului, fiind recunoscut nu pentru ceea ce a fost odată, ci pentru ceea ce a devenit”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI Romania.

La rândul său, Sorin Greu, director general BOG'ART, a afirmat că proiectul reprezintă o nouă oportunitate pentru companie de a transforma o clădire cu o identitate puternică într-un hub modern și sustenabil.

„De peste trei decenii, BOG'ART contribuie la realizarea unor proiecte de referință care au redefinit peisajul urban al României. Proiectul AFI Central Tower reprezintă o nouă oportunitate de a continua această misiune, prin transformarea unei clădiri cu o identitate puternică în București într-un hub modern și sustenabil. Experiența acumulată în execuția proiectelor complexe, alături de standardele ridicate de calitate, precizie și performanță care ne definesc, ne oferă toate premisele pentru a livra cu succes această dezvoltare, menită să contribuie pe termen lung la evoluția urbană a Bucureștiului. Suntem onorați să colaborăm cu AFI Romania și să contribuim la transformarea acestei viziuni în realitate”, a declarat Sorin Greu.

Clădirea va urmări certificarea LEED Platinum

Potrivit AFI, lucrările de transformare sunt deja în desfășurare și vizează reconfigurarea amplă a clădirii pentru a răspunde standardelor actuale privind performanța, siguranța și sustenabilitatea.

Compania precizează că AFI Central Tower va integra soluții moderne de eficiență energetică și că proiectul urmărește obținerea certificării LEED Platinum.

Transformarea face parte din strategia AFI de modernizare și repoziționare a portofoliului său de clădiri office în proiecte mixed-use de Clasă A, adaptate cerințelor actuale ale pieței și obiectivelor de sustenabilitate ale companiei.

AFI Romania administrează în prezent un portofoliu de aproximativ 500.000 de metri pătrați de proiecte de birouri, centre comerciale și dezvoltări rezidențiale.