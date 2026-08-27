Achiziție pe piața de birouri: O companie românească preia fostul sediu Alpha Bank din București

Compania Global Vision, fondată de omul de afaceri Sorin Preda, cumpără două clădiri bine cunoscute din zona Dorobanți-Primăverii, fostul sediu al Alpha Bank, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Clădirile localizate pe Calea Dorobanți nr. 237 au fost dezvoltate de către Neocity Group în 2 faze, în 2001 și 2004, și se numără printre primele clădiri moderne din centrul Bucureștiului, în imediata apropiere a Televiziunii Române și a stației de metrou Aviatorilor. Clădirile au o suprafață de aproximativ 10.000 metri pătrați construiți și au fost, până recent, sediul Alpha Bank.

„Proprietatea este bine cunoscută pe piața de birouri din București, amplasată într-o zonă centrală foarte bună, Primăverii - Charles de Gaulle. Tranzacția confirmă că investitorii rămân interesați de proprietăți bine poziționate, la un preț corect, care pot fi renovate sau repoziționate în timp. Într-o piață în care investitorii sunt tot mai selectivi și tranzacțiile mai complexe, contează foarte mult modul de promovare a proprietății pentru a maximiza potențialul acesteia, investitorii abordați, dar și managementul tranzacției, care poate dura ani de zile. Aici intervine experiența consultantului imobiliar, care trebuie să medieze negocierile între vânzător și cumpărător, să găsească mereu soluții atunci când apar blocaje și să ducă tranzacția înainte”, spune Simina Niculiță, Partner & Director Capital Markets, Colliers.

Firma Colliers a asistat vânzătorii clădirii, un grup de investitori irlandezi, pe tot parcursul procesului de vânzare, de la pregătirea tranzacției și prezentarea clădirii către piață până la identificarea cumpărătorului și finalizarea tranzacției.

Prin această achiziție, Global Vision își extinde portofoliul de birouri din București, după preluarea în 2022 a Nova Building din zona Dimitrie Pompeiu, redenumită ulterior Corner Office Building. Pentru acel proiect, compania a anunțat investiții totale de peste 12 milioane EUR, incluzând renovarea și soluțiile de sustenabilitate, în linie cu strategia sa de dezvoltare și administrare a unor spații de business moderne și eficiente.

Global Vision, fondată în urmă cu două decenii, este una dintre principalele platforme de investiții și dezvoltare imobiliară din România și Europa Centrală și de Est. În 2026, compania are în vedere un pipeline de investiții de peste 150 milioane EUR în segmentele office, comerț, industrial și centre de date, continuându-și strategia de dezvoltare a portofoliului către o valoare cumulată de peste 1 miliard EUR. Susținută de expertiza internă în dezvoltare, construcții și managementul activelor, Global Vision urmărește crearea de valoare pe termen lung prin investiții strategice și o alocare disciplinată a capitalului, integrând în același timp soluții bazate pe inteligență artificială și inițiative în domeniul energiei verzi.

„Această achiziție ilustrează abordarea strategică a Global Vision în materie de investiții, similară proiectelor noastre anterioare, Brătianu Business Center și Corner Office Building, care vizează reintegrarea unor active situate în locații strategice în peisajul comercial al orașului. Locația și dimensiunile considerabile ale proprietății, coroborate cu expertiza noastră în calitate de investitori, dezvoltatori și administratori de active, ne conferă o poziție excepțională pentru a-i spori valoarea și impactul asupra mediului de afaceri din București. Investiția în locația potrivită reprezintă fundamentul filosofiei noastre, iar angajamentul nostru față de calitate și inovație este ceea ce ne diferențiază în peisajul imobiliar în rapidă evoluție”, declară Sorin Preda, CEO și fondator al Global Vision.

Piața românească de investiții imobiliare a atras tranzacții de aproximativ 300 milioane EUR în prima jumătate a anului 2026, iar birourile au revenit în prim-plan, generând aproximativ 60% din volumul total, cea mai mare pondere după 2022. Interesul investitorilor a crescut, însă selecția este mai atentă: contează tot mai mult calitatea clădirii, stabilitatea veniturilor, amplasarea și potențialul de creștere a valorii în timp.

„Dat fiind că este din ce în ce mai dificil să dezvolți clădiri noi de birouri în locații centrale, lângă o stație de metrou, cu vizibilitate bună și suficiente locuri de parcare, credem că va exista din ce în ce mai mult interes pentru clădiri bine poziționate, chiar dacă acestea au 15-20 de ani de când au fost construite, dar pot fi renovate, aduse la standardele de azi și închiriate astfel la nivelul pieței către companii de top”, menționează Simina Niculiță.

„Această tranzacție arată că există atât interes, cât și capital disponibil pentru activele din România, iar noi credem că piața noastră are în continuare un potențial considerabil de creștere. Vânzarea fostului sediu al Alpha Bank este a șasea tranzacție a echipei noastre de Capital Markets de la începutul anului, cu o valoare brută cumulată a activelor de peste 425 de milioane de euro, dintre care patru au vizat clădiri de birouri, ceea ce confirmă atractivitatea continuă a sectorului de birouri din România pentru investitori”, adaugă Robert Miklo, Partner, Head of Capital Markets, Colliers.

România continuă să ofere randamente atractive față de piețele mai mature din regiune. În București, acestea sunt de aproximativ 7,5% pentru birouri, 7,75% pentru spațiile industriale și logistice și 7,25% pentru centrele comerciale, peste nivelurile din Varșovia, Praga sau Bratislava. Totuși, randamentul nu mai este suficient singur pentru a convinge investitorii. Aceștia analizează tot mai atent calitatea proprietății, stabilitatea veniturilor, lichiditatea pieței și riscurile locale, preferând activele care pot genera venituri stabile și își pot păstra valoarea pe termen lung.

Pentru a doua jumătate a anului, Colliers se așteaptă la o activitate mai intensă, pe măsură ce mai multe tranzacții aflate acum în negociere se apropie de finalizare. Dacă proiectele importante din pipeline se închid conform așteptărilor, volumul investițiilor imobiliare din România ar putea ajunge în 2026 la aproape 1 miliard EUR, într-un an în care birourile, retailul și activele industriale și logistice continuă să atragă interes.