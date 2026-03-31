Clarificări oficiale de la Ministerul Finanțelor: condiții de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderii, inclusiv depunerea situațiilor financiare

Ministerul Finanțelor a publicat, marți, clarificări oficiale pentru firmele românești care aplică sau intenționează să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2026.

Astfel, persoanele juridice române pot opta pentru aplicarea acestui regim de impozitare începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de încadrare ca microîntreprindere, prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul Fiscal.

Pentru anul fiscal 2026, condiția prevăzută la art.47 alin.(1) lit.i) se consideră îndeplinită dacă situațiile financiare anuale sunt depuse până cel târziu la data de 31 martie 2026, inclusiv.

„Această cerință nu introduce o obligație nouă pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente anului 2025, ci vizează, în practică, situațiile financiare nedepuse aferente anului 2024 sau anilor anteriori anului 2024. Prin urmare, persoanele juridice române care au depus situațiile financiare respective nu sunt afectate de această condiție” - afirmă Ministerul Finanțelor.

Clarificările se adresează persoanelor juridice române care doresc să aplice sau să rămână în sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2026, în special celor care nu și-au depus situațiile financiare pentru anul 2024 și anii precedenți anului 2024. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute de Codul fiscal, situațiile financiare trebuie depuse până la termenul menționat, respectiv 31 martie 2026.

Totodată, pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025 rămân valabile termenele prevăzute de Legea contabilității:

30 aprilie 2026, pentru anumite categorii de entități;

pentru anumite categorii de entități; 31 mai 2026, pentru societățile reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste termene nu sunt modificate și se aplică tuturor entităților, indiferent de regimul fiscal aplicabil. În cazul în care datele prevăzute mai sus sunt zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

De asemenea, Ministerul Finanțelor reamintește că regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este opțional, însă aplicarea acestuia implică respectarea strictă a tuturor condițiilor legale.

Condițiile de încadrare a firmelor românești la regimul impozitării cu 1% pe venitul microîntreprinderii, în anul 2026

Începând cu anul 2026, în sensul impozitării cu 1% pe venit, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri care, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

b) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

c) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

d) are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.48 alin. (3) Cod fiscal;

e) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;

f) a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii;

g) nu se află în categoria persoanelor juridice române care nu pot aplica regimul fiscal pentru microîntreprinderi.

OUG 8/2026 - „relansare economică”

Prin OUG nr.8/2026, privind așa-numitele „măsuri de relansare economică”, au fost introduse următoarele prevederi pentru microîntreărinderi:

pentru încadrarea în acest sistem de impozitare, veniturile obținute din transferul mijloacelor fixe și al terenurilor nu se mai includ în plafonul echivalent în lei al sumei de 100.000 euro, plafonul fiind determinat exclusiv pe baza veniturilor care intră în calculul cifrei de afaceri;

s-a introdus posibilitatea de revenire la regimul de microîntreprindere începând cu un nou an calendaristic, în cazul îndeplinirii condițiilor legale, indiferent de aplicările anterioare ale acestui regim;

pentru microîntreprinderile nou-înființate, termenul de îndeplinire a condiției privind existența unui salariat a fost extins de la 30 de zile la 90 de zile de la data înregistrării;

au fost excluse din baza impozabilă veniturile reprezentând bonificația acordată de către organul fiscal;

în vederea sprijinirii contribuabililor corecți, a fost instituită acordarea unei bonificații de 3% pentru microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile expres menționate de lege.

Clarificările sunt formulate în contextul aplicării art.48 alin.(2) din Codul fiscal, care prevede explicit că, pentru anul fiscal 2026, condiția privind depunerea situațiilor financiare, care se verifică la 31 decembrie 2025, este considerată îndeplinită dacă acestea sunt depuse până la data de 31 martie 2026 inclusiv.