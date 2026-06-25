73,4% randament într-un an. ETF românesc pe energie depășește active de 20 milioane EUR și își dublează numărul de investitori

Fondul ETF Energie Patria - Tradeville a devenit cel mai performant fond deschis de investiții din România în ultimul an, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri. Activele administrate au ajuns la peste 20 milioane de euro, iar numărul investitorilor aproape s-a dublat într-un an.

Un fond românesc de investiții listat la Bursa de Valori București (BVB) a adus investitorilor un câștig net de 73,4% în ultimele 12 luni, cea mai bună performanță dintre toate fondurile deschise de investiții din România, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Pe fondul acestui randament, ETF Energie Patria - Tradeville a depășit active nete de 100,1 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 20 milioane de euro, iar numărul investitorilor a ajuns la 9.362, față de 4.635 în urmă cu un an, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

73,4% câștig într-un an și primul loc în România

ETF Energie Patria - Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de investiții din România în ultimele 12 luni încheiate la 31 mai 2026, cu un câștig net de 73,4%, după deducerea costurilor fondului, conform celui mai recent clasament publicat de Asociația Administratorilor de Fonduri.

Performanța s-a menținut și pe termen mai lung. În ultimii trei ani încheiați la aceeași dată, fondul a generat un câștig net de 163%, ocupând locul al doilea în clasamentul național. Prima poziție a revenit ETF BET Patria - Tradeville, administrat de aceeași societate, cu un randament de 170,4%.

Creșterea performanței a fost însoțită de o expansiune puternică a activelor. La 23 iunie 2026, ETF Energie Patria - Tradeville administra active nete de 100,1 milioane de lei, în creștere cu 283,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și de peste 15 ori comparativ cu nivelul din urmă cu trei ani.

Randamentul a atras de două ori mai mulți investitori într-un singur an

Interesul investitorilor pentru fond a crescut odată cu evoluția acestuia.

La 31 mai 2026, ETF Energie Patria - Tradeville avea 9.362 de investitori, aproape dublu față de cei 4.635 înregistrați la aceeași dată din 2025 și de aproape cinci ori mai mulți decât în mai 2023, când fondul avea 1.952 de investitori.

„Atingerea valorii de 100 de milioane de lei pentru ETF Energie Patria - Tradeville arată interesul de care se bucură performanțele companiilor din sectoarele energie și utilități în rândul investitorilor. Prin acest ETF oferim oricărei persoane interesate o soluție eficientă pentru a beneficia de profitabilitatea și creșterea acestor companii. Peste nouă mii de investitori au investit deja în fond”, a declarat Răzvan Pașol, director general al SAI Patria Asset Management.

Cum pot investi românii în cele mai importante companii din energie printr-un singur fond

ETF Energie Patria - Tradeville urmărește evoluția indicelui BET-NG, calculat de Bursa de Valori București, care include principalele companii din sectoarele energiei și utilităților listate pe piața locală.

Prin cumpărarea unei unități de fond, investitorii obțin expunere la un portofoliu diversificat de companii din energie și utilități, fără să cumpere separat acțiuni ale fiecărui emitent din indice.

Fondul este listat la Bursa de Valori București sub simbolul PTENGETF. Dividendele încasate de la companiile din portofoliu sunt reinvestite, contribuind la creșterea valorii unității de fond.

Administratorul precizează că investitorii nu plătesc comisioane direct către fond sau către societatea de administrare, ci doar comisioanele de tranzacționare percepute de intermediarul prin care cumpără sau vând unitățile de fond la bursă.

Performanțele din trecut nu garantează rezultate viitoare, iar investițiile în fonduri implică riscuri, inclusiv posibilitatea înregistrării unor pierderi.

