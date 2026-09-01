30 de companii olandeze își aduc tehnologiile agricole în România: roboți, irigații inteligente și agricultură de precizie

Aproximativ 30 de companii și parteneri din Țările de Jos își vor prezenta în România, în următoarele două luni, tehnologii pentru agricultura de precizie, robotizare, sere, irigații inteligente și procesarea sustenabilă a alimentelor.

Inițiativa face parte din campania „NL Agrifood Tech: Smarter. Together. / Facem agricultura mai inteligentă. Împreună”, lansată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, și se va încheia pe 29 octombrie, la București, cu un eveniment de networking și matchmaking între companii olandeze și potențiali parteneri, experți și decidenți români.

Pentru fermierii și companiile agroalimentare românești, miza este accesul la tehnologii care încearcă să rezolve unele dintre problemele tot mai presante ale agriculturii: costurile cu forța de muncă, consumul de apă, productivitatea, monitorizarea culturilor și adaptarea la schimbările climatice.

Ce tehnologii vor prezenta olandezii în România

Printre domeniile acoperite de companiile participante se numără agricultura de precizie, robotica agricolă, tehnologiile pentru sere, irigațiile inteligente și procesarea alimentară sustenabilă.

Firmele își vor prezenta atât serviciile și tehnologiile, cât și exemple de utilizare a acestora în proiecte deja implementate.

Printre participanții anunțați de Ambasadă se află Ag Leader, Rometron, GPX, CropX, Rapagra, APH Group, Kubo, Cormana, Nivavi, Bbleap, Meteor Systems, Geerlofs Koeltechniek B.V. și CalfOtel.

În campanie este implicat și PIB DIGI Fruit Cluster, care reunește 15 companii olandeze și care s-a concentrat în ultimii ani pe digitalizarea unor verigi tehnologice din cultura de precizie a arbuștilor fructiferi.

Pe parcursul următoarelor două luni, tehnologiile și proiectele companiilor vor fi prezentate prin canalele Ambasadei și prin platformele AgriculturaPerformantaRO.

Campania continuă inițiativele „Sustainability Heroes” și „Resilient & Sustainable. Together”, derulate anterior de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, însă de această dată accentul este pus explicit pe smart-tech aplicat în agricultură.

De ce caută companiile olandeze parteneri în agricultura românească

România are una dintre cele mai importante agriculturi din Uniunea Europeană după valoarea producției, dar păstrează în același timp un decalaj mare de productivitate și tehnologizare față de economiile agricole occidentale.

Potrivit datelor citate de organizatorii campaniei, valoarea producției agricole românești a depășit 22 miliarde EUR în 2023, România situându-se pe locul 7 în Uniunea Europeană.

În același timp, aproximativ 18-20% din populația activă lucrează încă în agricultură, comparativ cu o medie de aproximativ 4% la nivelul UE.

Diferența este relevantă tocmai pentru tipul de tehnologii promovate acum de companiile olandeze: automatizarea unor operațiuni, monitorizarea precisă a culturilor și utilizarea mai eficientă a apei sau a altor resurse pot permite fermelor să producă mai mult cu mai puțină muncă manuală și cu costuri mai bine controlate.

Țările de Jos au construit, la rândul lor, unul dintre cele mai dezvoltate ecosisteme de tehnologie agricolă din lume, de la sere cu eficiență ridicată și agricultură verticală până la roboți pentru muls și recoltare și sisteme pentru reducerea consumului de apă și a emisiilor.

Sophie Neve, Consilier Agricultură la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România.

„Companiile olandeze au demonstrat, an de an, că pot produce mai mult și mai sustenabil, cu mai puține resurse. Prin campania «NL Agrifood Tech: Smarter. Together. / Facem agricultura mai inteligentă. Împreună» dorim să aducem această expertiză mai aproape de fermierii și companiile din România, într-un moment în care digitalizarea agriculturii și impactul tehnologiilor moderne asupra acestui sector sunt esențiale pentru securitatea alimentară europeană”, spune Sophie Neve, Consilier Agricultură la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România.

De la prezentarea tehnologiilor la posibile parteneriate

Campania nu se limitează la prezentarea online a soluțiilor.

Pe 29 octombrie, Ambasada va organiza la București un eveniment dedicat de networking și matchmaking, la care reprezentanți ai companiilor și organizațiilor olandeze vor putea discuta direct cu potențiali parteneri, specialiști și decidenți din România.

Inițiativa se înscrie în activitatea de diplomație economică prin care Ambasada încearcă să faciliteze atât intrarea companiilor olandeze pe piața românească, cât și accesul firmelor românești la know-how și tehnologii dezvoltate în Țările de Jos.

Pentru piața românească, potențialii beneficiari nu sunt doar fermele. Organizatorii indică oportunități de colaborare și pentru companii agroalimentare, consultanți implicați în proiecte cu finanțare europeană și instituții de cercetare.

Într-o agricultură în care lipsa forței de muncă, presiunea asupra resurselor și nevoia de creștere a productivității devin probleme tot mai importante, următorul pas nu mai este doar mecanizarea, ci folosirea datelor, senzorilor, automatizării și roboților pentru a decide mai precis când, unde și cât trebuie intervenit într-o fermă.