16 startup-uri și scaleup-uri românești intră într-un accelerator pentru tehnologii strategice. Acces la finanțări UE și NATO de miliarde de euro pentru drone, cybersecurity și spațiu

România începe să își contureze o nouă generație de startup-uri deeptech, într-un moment în care Uniunea Europeană și NATO alocă bugete tot mai mari pentru tehnologii strategice. Șaisprezece startup-uri și scaleup-uri românești au fost selectate în Techcelerator Vanguard, un accelerator dedicat companiilor care dezvoltă soluții în domenii precum drone, sisteme anti-dronă, securitate cibernetică, spațiu, robotică și software industrial, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Programul le poate deschide firmelor accesul către unele dintre cele mai importante surse de finanțare europene și transatlantice, inclusiv European Innovation Council, cu un buget de 1,4 miliarde de euro, și NATO Innovation Fund, în valoare de 1 miliard de euro.

Lansarea Vanguard vine într-un moment în care Uniunea Europeană și NATO accelerează investițiile în tehnologii strategice, pe fondul deteriorării mediului de securitate din Europa.

În ultimii ani au fost create sau extinse programe dedicate startup-urilor și companiilor deeptech care dezvoltă tehnologii cu utilizare civilă și militară (dual-use), de la drone și securitate cibernetică până la spațiu, robotică și infrastructură critică.

Pentru startup-urile românești, accesul la aceste ecosisteme poate însemna nu doar finanțare, ci și acces la parteneri industriali, investitori și viitori clienți instituționali.

România intră în noul val european al tehnologiilor strategice

Programul Techcelerator Vanguard se desfășoară între iunie și decembrie 2026 și este prezentat de organizatori drept primul accelerator integrat de deeptech din Europa de Sud-Est dedicat tehnologiilor strategice. Companiile selectate dezvoltă soluții în domenii considerate prioritare atât de Uniunea Europeană, cât și de NATO: cybersecurity, infrastructură critică, spațiu, UAV-uri, sisteme anti-dronă, robotică, energie și software embedded.

Participanții vor beneficia de mentorat, acces la investitori de tip venture capital și sprijin pentru aplicarea la programe precum European Innovation Council, NATO Innovation Fund, NATO DIANA, European Defence Innovation Scheme (EUDIS), European Defence Fund (EDF), Agenția Spațială Europeană și Strategic Technologies for Europe Platform (STEP).

Ce este Techcelerator Vanguard

Techcelerator Vanguard este primul accelerator de deeptech dedicat tehnologiilor strategice din Europa de Sud-Est și se desfășoară între iunie și decembrie 2026. Programul este organizat de Techcelerator și este construit pe colaborările dezvoltate în ultimii ani cu actori ai ecosistemului european și transatlantic de inovare, printre care European Innovation Council (EIC), NATO DIANA, European Defence Innovation Scheme (EUDIS), European Defence Fund (EDF), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), SpaceTech Romania, Upgrade100, programul Cassini al Agenției Spațiale Europene și Tehnopol Estonia. Scopul său este să accelereze startup-urile și scaleup-urile care dezvoltă tehnologii deeptech și dual-use și să le faciliteze accesul la investiții, testare, validare și piețe internaționale.

După fintech și SaaS, vine generația startup-urilor care construiesc tehnologie „grea”

Ani la rând, cele mai vizibile startup-uri românești au fost cele din zona aplicațiilor software pentru business, comerț online sau fintech.

Lista prezentată acum de Techcelerator indică însă o schimbare de direcție.

O mare parte dintre companiile selectate dezvoltă tehnologii hardware și software complexe, cu aplicații în domenii precum apărarea, infrastructura critică, industria aerospațială și securitatea cibernetică. În contextul creșterii investițiilor europene în reziliență și apărare, aceste tehnologii devin tot mai atractive atât pentru investitori, cât și pentru instituțiile europene și transatlantice.

Dronele și securitatea cibernetică domină noua generație de startup-uri

Printre companiile selectate se regăsesc dezvoltatori de drone interceptoare, sisteme anti-dronă, platforme autonome bazate pe inteligență artificială, tehnologii pentru monitorizarea sateliților și a deșeurilor spațiale, motoare rachetă, soluții de securitate cibernetică pentru infrastructură critică, dar și software embedded destinat industriei auto și aerospațiale.

Selecția oferă astfel o imagine asupra direcției în care începe să evolueze ecosistemul românesc de deeptech: produse cu grad ridicat de complexitate tehnologică, dezvoltate pentru piețe internaționale și cu aplicații dual-use, atât civile, cât și militare.

Acces la investitori și programe europene de finanțare

Startup-urile selectate vor participa la bootcamp-uri tematice, sesiuni de matchmaking cu investitori, integratori și companii din industria de apărare, vor beneficia de 75-100 de ore de coaching specializat și vor avea acces la o rețea de peste 20 de fonduri de venture capital specializate în deeptech și tehnologii dual-use. Programul include, de asemenea, oportunități de testare și validare a soluțiilor dezvoltate și sprijin pentru accesarea principalelor instrumente europene și NATO de finanțare.

La ce finanțări pot ajunge startup-urile selectate

Participanții din Techcelerator Vanguard vor fi pregătiți pentru accesarea unor programe europene și NATO dedicate tehnologiilor strategice, printre care:

European Innovation Council (EIC) – buget de 1,4 miliarde euro ;

– buget de ; NATO Innovation Fund – fond de investiții de 1 miliard euro ;

– fond de investiții de ; NATO DIANA ;

; European Defence Innovation Scheme (EUDIS) ;

; European Defence Fund (EDF) ;

; Agenția Spațială Europeană (ESA) ;

; Strategic Technologies for Europe Platform (STEP).

Techcelerator: România poate transforma contextul geopolitic într-un avantaj competitiv

„Odată cu lansarea Vanguard Accelerator, ambiția noastră este de a accelera o nouă generație de startupuri deep-tech capabile să consolideze competitivitatea Europei și să livreze soluții reale în domeniile rezilienței, securității cibernetice și protecției infrastructurii critice. România și Europa de Sud-Est au un rol solid în peisajul geopolitic și tehnologic al regiunii Mării Negre, iar acest program este conceput pentru a transforma acest potențial în companii scalabile, cu relevanță globală", a declarat Cristian Dascălu, Managing Partner și cofondator Techcelerator.

La rândul său, Alexandru Dan, fondator și CEO TVL Tech și mentor NATO DIANA, consideră că avantajul competitiv al României este capacitatea fondatorilor de a construi produse tehnologice complexe.

„România are un avantaj clar prin talentul tehnic, inginerii foarte buni și capacitatea fondatorilor de a construi cu resurse limitate. Regiunea SEE are și un context special, pentru că nevoile de securitate, infrastructură, energie și apărare sunt foarte vizibile. România are mai multă capacitate deep tech decât se vede din exterior", afirmă acesta.

Care sunt cele 16 companii selectate în Techcelerator Vanguard

Categoria Acceleration

Solomonar Corp – drone interceptoare de mare viteză.

– drone interceptoare de mare viteză. SkyHunter – sisteme anti-dronă pentru infrastructuri critice.

– sisteme anti-dronă pentru infrastructuri critice. Zerotak – securitate cibernetică pentru infrastructură critică.

– securitate cibernetică pentru infrastructură critică. ATD Aerospace RS – motoare rachetă pentru aplicații spațiale și de apărare.

– motoare rachetă pentru aplicații spațiale și de apărare. Romanian InSpace Engineering (RISE) – monitorizarea sateliților și a deșeurilor spațiale.

– monitorizarea sateliților și a deșeurilor spațiale. YOLO Machines – rețele autonome de drone anti-UAV bazate pe inteligență artificială.

– rețele autonome de drone anti-UAV bazate pe inteligență artificială. Delphys Dynamics – drone de mare viteză și mobilitate aeriană.

– drone de mare viteză și mobilitate aeriană. Crystal Matrix Design – drone pentru logistică medicală și sisteme anti-dronă.

– drone pentru logistică medicală și sisteme anti-dronă. Headlight Solutions – securitate cibernetică și hardware pentru infrastructuri critice.

– securitate cibernetică și hardware pentru infrastructuri critice. QUADYX – drone autonome pentru agricultură, industrie și apărare.

Categoria ScaleUp Booster