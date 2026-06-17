Vrei să faci Bolt legal? Iată tot ce trebuie să știi înainte să începi [P]

Tot mai mulți șoferi din România aleg să activeze pe platforme de ride sharing ca sursă principală sau suplimentară de venit. Procesul pare simplu la prima vedere, descarci aplicația, te înregistrezi, începi să conduci. În realitate, activitatea fără forma legală corectă este sancționată, iar amenzile pot depăși cu mult câștigurile din primele luni.

Dacă vrei să activezi pe Bolt și să o faci corect, iată ce presupune procesul de la zero.

De ce nu poți activa pe Bolt fără o formă legală

Activitatea de transport alternativ în România este reglementată și nu poate fi desfășurată ca persoană fizică fără o formă juridică înregistrată. Legislația în vigoare impune existența unui PFA, II sau SRL, însoțit de autorizația ARR pentru transport alternativ.

Fără aceste documente, activitatea este considerată ilegală și poate atrage amenzi consistente, reținerea vehiculului sau suspendarea accesului pe platformă. Bolt solicită la înregistrare documentele firmei și autorizația valabilă, fără de care contul nu poate fi activat.

PFA sau SRL — care formă se potrivește unui șofer Bolt

Majoritatea șoferilor care activează individual pe Bolt aleg forma de PFA, din mai multe motive practice:

costurile de înființare și de administrare sunt mai mici față de un SRL;

banii câștigați pot fi retrași oricând, fără procedura dividendelor;

contabilitatea este mai simplă și mai puțin costisitoare;

procesul de înregistrare este mai rapid.

SRL-ul devine relevant când activitatea crește, când există mai multe vehicule sau când se constituie o flotă. Pentru un șofer individual la început de drum, PFA-ul este în general alegerea mai eficientă.

Ce documente sunt necesare pentru înființarea PFA Bolt

Dosarul pentru înregistrarea unui PFA destinat activității de ride sharing include mai multe categorii de acte:

actul de identitate al titularului PFA-ului;

dovada spațiului pentru sediul profesional;

formularul de înregistrare la Registrul Comerțului cu codul CAEN 4939;

specimenul de semnătură, autentificat notarial sau dat în fața reprezentantului ONRC;

cazierul judiciar și cazierul auto ale titularului.

Pe lângă înregistrarea PFA-ului, sunt necesare și documentele specifice activității de transport alternativ: autorizația ARR, copia conformă și ecusoanele pentru autoturism, atestatul profesional al șoferului, fișa medicală și psihologică.

Procesul de înființare PFA Bolt online

Procedura poate fi realizată integral online, fără deplasări la ghișee, dacă ai toate documentele pregătite și dacă lucrezi cu un consultant care gestionează depunerea dosarului în numele tău.

Procesul de infiintare al unui PFA Bolt online poate fi realizat integral prin RS Expert Consulting, care gestionează toate etapele în numele clientului, de la înregistrarea la ONRC până la obținerea autorizației ARR și a ecusoanelor.

Durata medie de la inițierea procesului până la prima cursă este de 15 până la 20 de zile lucrătoare, în funcție de disponibilitatea documentelor și de timpii de răspuns ai instituțiilor implicate.

Taxele și obligațiile fiscale ca PFA Bolt

Ca PFA activ pe Bolt, principalele obligații fiscale sunt:

impozit pe venit de 10%, aplicat asupra venitului net;

CAS — contribuția la pensie, datorată dacă veniturile depășesc plafonul legal;

CASS — contribuția la sănătate, în funcție de plafonul anual stabilit prin lege.

Nivelul exact al contribuțiilor depinde de veniturile anuale realizate. Este important ca sistemul fiscal să fie înțeles corect de la început, pentru a evita penalizările pentru declarații incorecte sau întârziate.

Ce se întâmplă după înregistrare

Odată cu obținerea tuturor documentelor, contul pe platforma Bolt poate fi activat. Urmează deschiderea contului bancar pe PFA, înregistrarea fiscală și, după caz, înregistrarea ca plătitor de TVA dacă activitatea o impune.

Administrarea lunară a PFA-ului include emiterea documentelor fiscale, depunerea declarațiilor și gestionarea relației cu ANAF. Toate acestea pot fi externalizate unui contabil sau unui consultant specializat în activitatea de ride sharing.