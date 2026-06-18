Ni s-a urcat AI-ul la cap! Ea a lansat aplicația prin care oamenii fac terapie, chiar dacă nu vor să meargă la psiholog. Am vorbit cu inovatoarea care a fondat HelloBetter

Antreprenoarea germană Elena Heber este doctor în psihologie, iar recent a fost premiată, ca femeie inovatoare, de Uniunea Europeană. Ea a fondat, alături de alți doi psihologi, startup-ul de sănătate mintală HelloBetter, prin care aproximativ 200.000 de germani au beneficiat de terapie, în 10 ani. Firma a accesat finanțări de 30 de milioane de euro și a dezvoltat și un „companion” cu inteligență artificială, care are răbdare să-i asculte pe toți utilizatorii HelloBetter.

„Oamenii cu asta se confruntă: nu au acces la servicii psihologice. În Germania, de exemplu, timpul de așteptare este de 6 luni. Mai mult, unii oameni nu vor să vorbească cu nimeni, vor să-și rezolve problemele singuri”, a constatat Elena Heber, doctor în psihologie. De aceea, a creat HelloBetter, o soluție prin care oamenii primesc terapie profesională prin aplicația de mobil sau pe laptop.

Recent, la Bruxelles, Elena Heber (39 de ani) a câștigat locul al doilea și un cec de 70.000 EUR, la ediția 2026 a Premiului European pentru Femei Inovatoare. Ea a fost distinsă la categoria Femei inovatoare EIC, susținută de Consiliul European pentru Inovare, o instituție a Uniunii Europene care finanțează inovația în UE.

Elena a înființat startup-ul HelloBetter în anul 2015, împreună cu doi co-fondatori, Hanne Horvath și David Ebert. Compania a pornit ca proiect de cercetare în cadrul Universității Leuphana de la Lüneburg, Germania. Toți trei sunt psihologi și cercetători în domeniu. Dar dezvoltarea startup-ului de tehnologie a solicitat „profesionalizarea” companiei, așa cum a povestit ea. Și, în 2019, echipa de co-fondatori a crescut la 8 persoane: ingineri, specialiști în marketing, manageri de operațiuni și tot ce mai e nevoie pentru o companie care crește profesionist.

Între timp, startup-ul a atras finanțări de 30 de milioane de euro, sub formă de investiții și fonduri pentru cercetare.

Pe scurt, HelloBetter oferă servicii terapeutice prin intermediul unei aplicații de mobil sau pe laptop. Recent a dezvoltat și un asistent de inteligență artificială. Ello este un chatbot care are răbdare să asculte fiecare utilizator în parte.

„La HelloBetter, noi credem că sănătatea mintală este unul dintre drepturile omului și ne propunem să punem capăt crizei accesului la servicii de sănătate mintală din prezent. De exemplu, doar 1 din 9 oameni cu depresie are acces la tratament adecvat. Iar noi vrem să schimbăm asta. HelloBetter oferă soluții digitale pentru sănătatea mintală și vrem să oferim fiecărui pacient îngrijirea potrivită la momentul potrivit”, a declarat, pentru StartupCafe, antreprenoarea germană.

HelloBetter merge pe 2 direcții…

Prima direcție de business: Programe online de terapie, asistate de psihologi umani

În primul rând, startup-ul oferă programe online de terapie, prescrise de medic sau psiholog. Acest serviciu este unul profesional și este realizat cu ajutorul unor psihologi reali, din cadrul companiei. „Poți folosi HelloBetter pe telefon sau pe laptop, este un program structurat de terapie online. În esență, înveți aceleași strategii pe care le-ai învăța în cadrul psihoterapiei. Este terapie cognitiv-comportamentală, iar oamenii integrează ce învață în viața lor de zi cu zi”, spune Elena.

Pacienții primesc permanent îndrumare de la psihologi licențiați.

„Noi îi susținem și cu psihologi, care vin cu feedback și te asigură că nu sunt riscuri. Și te loghezi o dată pe săptămână, înveți strategiile, le integrezi în viața ta și pe urmă te întorci săptămâna următoare. Programul durează 3 luni și oamenii lucrează continuu. Ai un jurnal, poți să-ți ții evidența stărilor tale. De asemenea, dacă integrezi strategiile, poți mereu să notezi, să asculți fișiere audio sau să urmărești clipuri și să înveți tot ce îți trebuie să îți îmbunătățești starea de sănătate mintală în felul tău”, a mai explicat antreprenoarea.

Prin acest serviciu, pacienții beneficiază gratuit de terapie, pentru că totul este decontat de asigurările medicale din Germania.

„Imaginează-ți că ai insomnie. În Germania, mergi la psihoterapeutul tău sau la medicul tău și ei prescriu HelloBetter, astfel încât oamenii au acces la soluțiile noastre gratuit, cu decontare universală. Circa 7 milioane de oameni au acces la HelloBetter și companiile de asigurări de sănătate plătesc în Germania. Este un proces de aprobare prin care am trecut, cu reglementatorii din Germania. Germania este una dintre primele țări care au integrat acest sistem inovator prin care soluțiile digitale pot fi decontate de asigurarea de sănătate. Deci, odată ce demonstrezi că programul tău este eficace, ceea ce am arătat prin studii finanțate tot de UE, poți primi o certificare și apoi oamenii au acces la soluția ta”, a mai spus Elena.

Serviciul rezolvă și cealaltă barieră de acces la terapie: reticența oamenilor de a merge la un psiholog. Sunt medii sociale în care pacienții psihologilor și ai psihiatrilor se pot confrunta cu stigmatizarea. Dar cu HelloBetter, utilizatorii sunt doar ei cu smartphone-ul lor sau laptopul și pot să aibă grijă de sănătatea lor mintală.

„Poți folosi HelloBetter pe telefon sau pe laptop, este un program structurat de terapie online. În esență, înveți aceleași strategii pe care le-ai învăța în cadrul psihoterapiei. Este terapie cognitiv-comportamentală, iar oamenii integrează ce învață în viața lor de zi cu zi”, a mai explicat antreprenoarea.

A doua direcție de business: Asistent AI pentru utilizatorii cu „simptome slabe”

Dar unde apare inteligența artificială? Aceasta este a doua direcție pe care merge business-ul HelloBetter. Separat de produsul său profesional, startup-ul a dezvoltat recent și asistentul AI Ello.

Ello nu este un produs medical și se adresează utilizatorilor care nu au primit un diagnostic.

„Dacă ai depresie, insomnie sau burnout, folosești programele noastre, pentru că ți le-a prescris doctorul tău. Dar ne-am gândit că există încă bariere pentru oamenii care nu au încă un diagnostic sau au doar simptome slabe și vor să aibă grijă de sănătatea lor mintală. Și a trebuit să mai eliminăm și mai mult din bariere. Și am creat Ello. Nu e nevoie ca terapeuții umani să prescrie Ello. Acesta poate fi accesat direct, pentru că nu este un produs medical. Doar celelalte produse ale noastre sunt medicale”, a mai explicat Elena Heber.

Ca tehnologie, Ello are arhitectură multi-agent. „Are un agent principal, care se ocupă de conversație și care are un stil foarte empatic. Pe lângă el sunt alți câțiva agenți, care îl monitorizează. Este un fel de agent-gardian care monitorizează orice risc care ar putea apărea pentru un om”, a detaliat fondatoarea HelloBetter.

Elena a creat AI-ul Ello și pentru că ea crede că oamenii nu ar trebui să folosească ChatGPT pe post de psiholog.

„AI-ul are un potențial mare de a elimina barierele în accesul la servicii de sănătate mintală. Chiar și ChatGPT. Anul trecut, pe primul loc între cazurile de utilizare a ChatGPT era cel legat de problemele de zi cu zi și sănătatea mintală. Cred că este foarte interesant că oamenii se duc către ChatGPT să discute problemele personale. Dar este și destul de îngrijorător, pentru că nu pentru asta a fost creat ChatGPT și el tot timpul este de acord cu tine. Au fost cazuri în care tineri s-au sinucis după ce au folosit ChatGPT. De aceea, la HelloBetter, acesta a fost motivul pentru care am dorit să dezvoltăm ceva, după toată cercetarea pe care am făcut-o. Și am creat un chatbot AI cu care să discuți probleme de zi cu zi”, a spus Elena Heber.

În paralel, startup-ul german testează potențialul AI și pentru un eventual produs medical.

„Ello nu este și nu devine un produs medical, dar am făcut studii pe el, să vedem cum funcționează, dacă face ceea ce ar trebui să facă, pe un grup de utilizatori cu risc foarte scăzut - oameni care nu au probleme de sănătate mintală, dar care se confruntă cu stresul, de exemplu. Și, odată ce vom vedea potențial, următorul pas în dezvoltarea unui produs medical ar fi să vedem dacă această tehnologie merge și la alte categorii de utilizatori”, a explicat fondatoarea HelloBetter.

Din perspectivă de business, HelloBetter s-a extins deja în Austria și Elveția și se pregătește să intre în Franța și SUA.