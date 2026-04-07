Doi bulgari au obținut 1,7 milioane EUR, finanțare pentru startup-ul lor IT

Startup-ul bulgăresc nFuse, fondat de foști executivi Coca-Cola, a atras o finanțare de 1,7 milioane de euro pentru a dezvolta o platformă de comenzi B2B bazată pe inteligență artificială, care funcționează direct prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber, scrie EU-Startups.

Runda de investiții a fost condusă de fondurile Eleven Ventures și LAUNCHub, iar banii vor fi folosiți pentru extinderea în Europa și ulterior în regiuni precum EMEA și America.

Startup-ul, lansat în 2025 de Stoyan Ivanov și Stefan Radov, își propune să rezolve o problemă majoră din comerțul fragmentat: adoptarea extrem de redusă a aplicațiilor clasice de comandă B2B.

Comerțul fragmentat, o piață mare ignorată de aplicațiile clasice

Potrivit datelor companiei, rata de adopție pentru aplicațiile B2B de comandă este de doar aproximativ 15%, iar implementarea lor poate dura până la 18 luni.

Motivul: aceste soluții sunt concepute mai degrabă pentru management și dashboard-uri, nu pentru comercianții mici care au nevoie de un mod rapid de a plasa comenzi.

CEO-ul nFuse, Stoyan Ivanov, explică:

„Ipoteza de bază a fost greșită. Industria a construit și a gândit eB2B pentru sediile centrale, nu pentru comerciantul aflat în spatele tejghelei.”

În schimb, micii retaileri folosesc deja aplicații de mesagerie pentru a comunica și a plasa comenzi, trimițând texte, mesaje vocale sau chiar poze cu rafturi goale.

Soluția: comenzi prin mesaje, fără aplicații noi

nFuse a construit un sistem care funcționează exact pe aceste comportamente existente. Retailerii pot comanda produse prin WhatsApp, Viber sau SMS, folosind text, voce sau imagini, fără să instaleze aplicații noi sau să învețe interfețe complicate.

Platforma folosește AI pentru a interpreta comenzile și a le integra automat în sistemele de distribuție ale brandurilor.

Un investitor din Eleven Ventures, Ivaylo Simov, spune:

„Progresele în inteligența artificială au deschis o nouă frontieră de soluții inteligente care vorbesc pe limba utilizatorilor, prin canalele pe care aceștia le folosesc deja.”

Startup-ul susține că poate atinge o rată de adopție de până la 70% și costuri de procesare de până la 20 de ori mai mici comparativ cu soluțiile digitale tradiționale.

Prin această abordare, nFuse țintește o piață globală de peste 5 trilioane de dolari reprezentată de comerțul fragmentat, dominat de mici magazine independente, restaurante și hoteluri.






























